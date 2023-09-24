中共禁日水產 每天150艘中國漁船在日本近海捕魚

【新唐人北京時間2023年09月25日訊】中共炒作「日本核廢水污染」，禁止進口日本水產品。但據日媒報導，每天都有150艘左右的中國漁船和日本漁船一起，在日本近海捕魚。

日本朝日新聞25日報導，目前在日本東側的北太平洋海域，仍持續有中國、日本的漁船在同一海域捕魚。如果日本漁船將漁獲帶回日本的港口卸貨，就算作「日本產」，不能銷往中國。然而，中國漁船的漁獲則視為「中國產」，可以帶回中國售賣。

報導指，在距離北海道根室市約1000公里、北緯40至50度、東經150至170度的公海海域，主要是捕撈秋刀魚、鯖魚、沙丁魚的區域。9月19日，該處發現162艘中國漁船。

在福島核廢水開始排海後，該漁場每日仍有146至167艘中國漁船，數量沒有太大的變化。

此前，美國駐日大使拉姆‧伊曼紐爾（Rahm Emanuel）在X平台（原推特）張貼多張照片顯示，9月15日，至少三艘中國漁船正在日本經濟專屬區（EEZ）內，日本衝繩島的西側捕魚。

8月24日，即福島核處理水開始排海的當天，中共就宣布禁止進口所有日本水產品。中共還操控輿論，炒作所謂「海水核污染」。外界普遍認爲，北京是出於政治目的。

日本共同社報導，近期天津市、山東省海港一直從來自日本的貨船中抽取「壓艙水」，實施放射性物質檢測，並威脅稱，如果放射性物質超標將禁止排放「壓艙水」。不過迄今爲止從未檢測出超標的情況。

該通訊社還引述消息指，今年以來，日本政府多次通過外交渠道，敦促中方加入國際原子能機構（IAEA）的福島核處理水評估國際機制，以便中方能對此事進行科學判斷，但中共方面一直拒絕日方的建議。

另外，日本政府早就向中方提議，設置日中專家和實務人士參加的福島核處理水「磋商機制」，但中共至今尚未回應。

（責任編輯：歷澄宇）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/09/25/a103791662.html