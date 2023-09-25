【新唐人快報】馬雲變「浮雲」？中共連面子錢也沒了

【新唐人北京時間2023年09月26日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是秦悅。

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今日焦點：變浮雲！時隔5年，亞運會不見馬雲；這也造假？開幕式直播「假煙花」，民眾看了個寂寞；中國房評級：新房銷售好難；免簽！泰國為中國遊客敞開大門，總理親自接機；洗腦！大學英語課變「習語錄」；怕到喊「卡」！曝美國向越南大軍售，中共擔心； 毒害下一代？網紅刀具進入校園。

【中國放寬購屋限制 難提振新屋銷售】

全球信貸評級機構「惠譽評級」，週一在報告中說道：為了應對房地產危機，中國一線城市放寬了對首次購房的房貸規定。 雖然政策實施第一週刺激了銷售，但可能只對現房銷售影響較大，實際上難以推動新房銷售。

當局為了在9月、10月的傳統旺季，促進房屋銷售，大多數城市在9月底前，都將取消房屋交易限制。 然而惠譽評級認為：在房地產低迷和新房供應有限的情況下，購屋者青睞價格不易下跌的黃金地段。 購屋者對預售屋交付品質的擔憂，尤其是私人開發商的。 所以新項目並不容易銷售。

上週三，廣州放寬了非本地居民的購屋規定，把「非本地居民繳稅5年才能購屋」的門檻，下降為繳稅2年就有資格購屋。 對此，惠譽評級認為：更多一線城市將效彷這項做法。 所以，需求可能會進一步集中在大城市。 那麼，三、四線城市裡，大量的房地產開發商，很可能長期面臨銷售低迷、現金虧本的局面。

2018年雅加達亞運閉幕式上，阿里巴巴創始人馬雲，曾作為杭州市民激情發言：邀請大家去美麗的杭州。 但今年的杭州亞運會上，運動員到了，他卻沒有再出現。

近期，一張馬雲和朋友在小河中泛舟的照片，在網路上走紅。 照片裡，馬雲雖然泛舟湖上，但卻癟著嘴，一臉不開心的樣子。 浙江日報曾報導，2019年5月，馬雲同紹興官員一同泛舟。 儘管是老照片，但照片中馬雲的表情，卻有影射意義。

有人猜測馬雲沒出席亞運的原因說，馬雲沒收到亞運會組委會的邀請，自然也無法成為火炬手。 也有人感嘆：「在歷史的洪流、在國家機器面前，馬雲只是浮雲」。

【亞運會煙火造假遭全網嘲 宣稱防止污染】

杭州亞運會在23日晚上正式開幕。 開幕式當晚，有民眾聽說有煙火秀，興沖沖去現場等待後，卻發現現場卻毫無動靜，然而電視直播裡卻煙花齊放、熱鬧，民眾們守在場館外，等了個寂寞。

杭州民眾：「沒有煙火，這是啥？這是啥煙火？這是是什麽？我們在等個什麽」

另外「荔枝新聞」指出，有市民透露，現場通知：沒有煙火和無人機表演。

這是亞運開幕式史上，首次不放實體煙火。 開幕式總導演沙曉嵐宣稱：是因為防止汙染才不放煙火的。 現實與網絡的大反差、中共央媒的公開造假，引來海內外一片嘲諷說道：「這也造假，和春晚一樣假」、「更不能相信中共媒體了」。 還有人指出：「這個故事告訴我們，中共真沒錢了」。

【泰國為中國遊客免簽 總理到機場迎接】

泰國為了促進旅遊業發展，自9月25日到2024年2月，對中國入境旅客免簽。 週一，總理賽塔親自到機場，迎接第一批抵達泰國的中國遊客。 他在蘇凡納布機場向路透記者表示，「有信心這項政策能刺激經濟」，遊客的安全將優先考慮。 還安排了穿著泰國傳統服裝的舞者與木偶操偶員表演。

泰國曾是中國遊客熱衷的旅遊勝地。 但今年以來，中國社群媒體上，不少關於緬甸、泰國的負面傳聞，以及賣座電影中的遊客被綁架的情節，讓不少中國遊客對赴泰國望而卻步。

此外，路透社報導：疫情前，中國曾是泰國海外入境旅客中，人數最多的國家。2019年，在泰國3990萬名海外旅客中，中國遊客就佔了1100萬人，消費了約1.91兆泰銖。中國本身在疫情後面臨的經濟困境，也是遊客減少去泰國旅遊的原因。

【中國大學英語加入「習語錄」被指洗腦教育】

在中國大學開學之際，「新時代大學英語」進入了多所大學的課堂，其課本內容被指為洗腦題材，其中包括「描述習近平青年形象」等內容。

《金融時報》25日引述知情人士的話說：中國三百多所大學，今年開始使用《新時代大學英語》，這本新教科書，收錄了幾十篇習近平的演講和語錄，聲稱是為確保學生擁有所謂「正確的世界觀」。

課文《不忘初心》，營造了習近平年輕時，在貧困的梁家河的歲月、打工生活。 學生被要求找出形容詞，來「描述習近平在梁家河時期的青年形象」。

中共一直透過學校教育，對年輕人洗腦。這套教科書被認為是在毛澤東之後、中共再次在英文領域，進行的全面洗腦運動。

美國與越南這兩個曾生死相搏的國家，隨著地緣政治改變，關係不斷改善。 路透社報道，美越正就一項大規模武器轉讓協商，如果談判成功，將是兩國史上最大筆武器交易，當中甚至包括F-16戰鬥機。

25日，中共外交部發言人汪文斌回應宣稱：希望有關國家停止刺激軍備競賽。

路透社指出：協議很可能會在明年達成，武器交易會讓美國和越南升級彼此的伙伴關係。不過知情人士也透露：談判仍處於早期階段，具體條款尚未確定，有可能會流產。

【中國孩子迷上「蘿蔔刀」外界擔心激發暴力】

《極目新聞》報導，自今年9月開學以來，在抖音上火爆的「蘿蔔刀」，在中小學校園火了。校園周圍的文具店，也把「蘿蔔刀」擺在顯眼的地方，商家們也一致認為它相當流行。

報導指出，「蘿蔔刀」是塑膠製彷刀玩具，借助自身重力原理實現刀體滑動。根據商家透露，前2週1天能賣上百把，現在1天還是能賣3、40把，且除了實體店家外，網上竟然還生出包羅萬象款式，比如「夜光蘿蔔刀」、「金屬蘿蔔」，還有「巨型蘿蔔」，長度高達40釐米。

重慶師範大學教育科學學院副院長楊思帆教授指出，「蘿蔔刀」可能會對孩子的心理造成一定影響。「孩子們喜歡模彷就影視劇裡的畫面來舞弄玩具刀、玩具槍等，拿著玩具刀做 刺、捅、戳等動作，就可能從潛意識激發孩子的暴力傾向」。

另外，「蘿蔔刀」可能會加劇報復社會的行為。大紀元報導，近年來中國大陸惡性案件頻繁，不少網友紛紛猜測，現在經濟蕭條，許多人失業或生意受挫，因而報復社會，類似案件日後恐將有增無減。

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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