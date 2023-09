對於中國不公平的貿易行為扭曲歐盟市場,歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)9 月 13 日在史特拉斯堡歐洲議會中發表歐盟情勢年度咨文,宣布將針對中國電動車進行「反補貼調查」(anti-subsidy investigation)。這項「反補貼調查」的宣布,正值 9 月 25 日在北京即將舉行歐中經貿高層對話前夕。

不尋常的是,歐盟一般的反補貼調查是由歐盟產業方提出,再由歐盟於45天之內啟動。這次,則由歐盟指委會主動提出。

根據法國《世界報》,2021 年中國電動車僅佔歐盟市場的 2%,目前歐盟則成為中國電動車出口的最大市場,佔了歐盟 8% 的市場,預估將在 2025 年達到 15%、2030達到 30 %%。

2013~2022全球電動車銷售。(圖/EV-Volumes/報呱翻譯)

補好補滿 中國補貼 比亞迪將超越特斯拉

發生了什麼事情?中國不是經濟下滑嗎?COVID-19 的封鎖、青年失業率激增、房地產公司面臨違約危機,再加上歐美日限制高階晶片與設備出口中國等等不利的經濟因素,怎麼又爬起來了?

中國自2009 年開始對汽車產業補助,一輛 10 萬人民幣的汽車,中國政府就補助了 6 萬人民幣。2015 年要求製造產商配備中國電池以獲得補助,從而推動中國本土企業如比亞迪(BYD)。製造電池的寧德時代,2020 年取代的韓國松下,成為全球第一。

2022 年純電動車(Battery Electric Vehicle, BEV)和插電式油電車(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV)合計起來,中國比亞迪已成為全球銷售第一(2022 年 185 萬輛)。如果僅算純電動車,特斯拉仍然維持第一(2022 年 131 萬輛),不過特斯拉電動車有一半在中國生產。

納國際車展上,比亞迪展示了漢、唐、BYD ATTO 3、海豚和海豹五款車型。(圖/BYD)

2023年5月的西班牙巴塞隆

根據《路透社》引用美國財務諮詢顧問公司 AlixPartners 調查,從2016 年到 2022 年,中國國家補助電動汽車高達 570 億美元。法國《世界報》指出 2022 年底,中國品牌比亞迪已經正式超越德國福斯汽車,成為中國個人汽車第一。

2023 年比亞迪售出 140 萬輛純電動車,比特斯拉多了 50 萬輛。電動車取代汽柴油車的趨勢不可逆,所有傳統車廠都必須預先佈局,預計全球電動車 2023 年的市占率將達到 18 %。

非市場行為的具體措施—反補貼調查

歐盟 2019 年將中國視為「系統性的競爭對手」,但在雙邊貿易依賴非常深的情況,脫鉤已不可能,2023 年歐盟只能跟隨美國對中經貿戰略,宣示對中國「去風險化、不是脫鉤」。中國之所以成為風險,在於它的「非市場行為」。

在2022年中國是歐盟貨品貿易的主要合作夥伴之一。(圖/Eurostat/報呱翻譯再製)

歐盟的反補貼調查,可以視為歐美批判中國「非市場行為」的具體措施。

《金融時報》提到,馮德萊恩在 9 月 9~10 日於印度新德里召開 G20 峰會期間的雙邊會議上,向中國總理李強表達了歐盟對中國電動汽車的擔憂。

然而諷刺的是,李強敦促歐盟為中國提供一個非歧視的環境,並願意在潔淨能源與綠色金融上與歐盟加強對話與合作。而歐盟對中國的貿易逆差從 2017 年為 1,440 億歐元,不只翻倍,上升到 2022 年 3,960 億歐元(合 4,230 億美元)。

9月9日,歐盟執委會主席馮德萊恩會見中國總理李強。(圖/新華社)

G20峰會期間,當地時間

當然,這個反補貼課徵決定也可以被推翻,不過,反對者需要有 55% 會員國和 65% 歐盟人口的支持。從歐盟目前積極推動反補貼調查的國家來看,就包含了大國法國,這意味著要推翻此決議會相當困難。

根據《Politico》評論歐盟對中國進行反補貼調查,也可能傷到德國企業,德國在中國有 17% 市占率,法國僅有 0.4%。這也會造成德法在反補貼調查出現不同立場。

歐盟公司被排除市場之外 經濟掠奪的受害者

中國生產電動車原本就具有勞動力低廉、土地成本低的優勢,如果加上中國的國家補貼,外國公司很難勝過中國產品的價格優勢。

馮德萊恩在《2023 歐盟情勢年度咨文》,語重心長的表示:「我們歐盟國家的公司,太常被排除在許多國外市場之外,或者成為經濟掠奪行為的受害者。」

馮德萊恩也直接表明:「我們公司經常被得利於巨額國家補貼(huge state subsidies)的競爭對手所削弱。我們並沒有忘記中國是如何使用不公平貿易行為,影響了我們的太陽能產業。」

中國不只影響,更是「傷害」歐盟太陽能產業,《金融時報》在歐盟提出反補貼調查之前就曾報導,指出中國太陽能供應鏈,占了歐盟進口的 4 分之 3,中國對歐盟進行太陽能產品傾銷,低於現貨價格,而歐盟太陽能成本又是現貨的兩倍以上。許多歐盟境內的太陽能產業,缺乏價格競爭優勢下,不是破產就是停產,也阻礙了歐盟在地綠色能源的發展。

年前是由歐美日包辦9成,但現在太陽能市場已被中國廉價產品蠶食鯨吞。(圖/Envato Elements)

原本太陽能供應鏈在十多

不可小覷的是,電動車電池的鋰和用於太陽能板的矽,很大部分是依賴中國等少數國家來供應。而全球 5 分之 2 的多晶矽(太陽能板主要原料)來自於新疆,許多維吾爾人在集中營被迫剝削、血汗勞動。中國具有「成本優勢、國家補貼、市場傾銷」等三合一的市場掠奪策略。

中國所建立的不公平競爭優勢,並非是歐盟國家私人、新創的年輕事業所能與之匹敵,馮德萊恩說道:「歐盟許多年輕企業被大量補貼的中國競爭對手所排擠。先進創新公司不得不申請破產;富有前景的人才,到國外尋找財富。」

中國國家巨額補貼 人為扭曲市場

歐盟倡導潔淨能源,與此相關太陽能、風力渦輪機、電池、電動車等,都受到中國不公平貿易競爭所威脅,中國以國家補貼發動的綠色產業擴張,讓許多歐盟企業岌岌可危,倒閉所帶來的大量失業,家戶和社群都受到影響,又增高國家治理的內政成本。

因此,馮德萊恩說道:「這就是為什麼公平(fairness)對全球經濟是如此重要——因為它影響著許多人的生命和生計。所有的工業和社群都依賴它。我們必須清醒地認識我們所面臨的風險。以電動汽車產業為例。這是潔淨經濟的關鍵產業,對歐洲而言電動汽車產業有巨大的潛力。」

馮德萊恩強調:「但全球市場現在充斥著更便宜的中國電動汽車。而且國家巨額補貼,讓電動汽車的價格『人為地』(artificially)被壓低了。這正扭曲著我們的市場。⋯⋯因此,我今天可以宣布,歐盟執委會將對來自中國的電動汽車發起反補貼調查。」

Thomas Schäfer與全新的ID. GTI概念車。(圖/Volkswagen)

預計歐盟將額外課徵至少 10~20% 關稅

福斯汽車品牌執行長

中國鉅額國家補貼行為,正侵害到歐盟國家的汽車產業,並失去領導地位。正如前述提到的,2021 年中國電動車僅佔歐盟市場的 2 %,目前歐盟則成為中國電動車出口的最大市場,佔了歐盟 8% 的市場,預估將在 2025 年達到 15%。

隨著歐盟進行綠色轉型,支持綠色產業政策,電動車是主要扶植與購車補助的對象,中國低價電動車也是補助對象。法國 2022 年購車補貼有 40 %(約 12 億歐元)流向了中國的產品,這無疑助長價格低中國品牌或是在中國製造的電動車之市佔率,而讓歐盟本地製造電動車企業雪上加霜。

預計「反補貼調查」將從原物料、電池價格、低利貸款、廉價土地供應等各方面進行,將在第 9 個月課徵臨時關稅,第 13 個月課徵最終關稅,課徵對象不只是中國品牌還包括在中國生產非中國品牌如特斯拉、寶馬、雷諾等品牌。

歐盟目前只有 10% 的汽車關稅(美國汽車關稅為 27.5%,中國課徵汽車關稅關稅為 20%),也就是歐盟如果比照中國,至少可以多課徵 10 %。預計,歐盟對中國汽車的最終關稅,將會根據中國補貼規模,額外課徵至少 10~20% 關稅。

中國生產。(圖/Pexels)

法式措施—中國生產條件污染太嚴重

特斯拉有半數的電動車在

即使是親中的法國總統馬克宏,也意識到事態嚴重,在今年 5 月 11 日提出「綠色工業計劃」(plan Industrie verte),要求汽車製造商必須尊重生態標準,如碳足跡。對電動車生產過程的「環境評估」,當然是針對中國製造電動車而來的,也被批評為「保護主義」。

今年 9 月,法國政府進一步以「生產條件汙染太過嚴重」為由,宣布在中國以煤電製造的電動車,不能獲得所謂的「生態紅利」的補助。目前電動車的補助,每部車 5,000 歐元,首先影響的就是在雷諾在中國製造、法國電動車市佔率第二「Dacia Spring」。

面對中國國家補助、削價競爭的既定模式,歐盟對中國製造電動車課徵反補助稅;或是法國以碳足跡為由,不給予中國製造車輛的購車補助,在時間上,是否能遏止中國在電動車市場攻城掠地的速度?

本文作者:張東和(本文轉載自報呱網站)

