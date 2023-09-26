美国总统拜登9月25日在白宫与太平洋岛国论坛的领导人举行第二次峰会，进一步强化美国与这些国家的关系，包括宣布与太平洋岛国库克群岛(Cook Islands)和纽埃(Niue)建立正式的外交关系，并计划要求国会拨款近2亿美元的援助资金，以应对中国在该地区日益扩大的影响力。而所罗门群岛总理索加瓦雷缺席这次峰会从一个侧面凸显美中在该地区争夺影响力的日趋激烈。

拜登总统在致辞中首先对他今年5月未能前往巴布亚新几内亚参加太平洋岛国论坛领导人峰会表示道歉，并说这里对于他的家庭来说具有特殊意义，因为他在陆军航空队中服役的一个舅舅二战期间在太平洋战区的一次飞行任务中坠毁在该国的海岸，遗骸从未找到。

拜登：为了建设一个更美好的世界

拜登借用麦克阿瑟将军给他们家写的吊唁信中的一句话——“他为一场为所有人带来更美好世界的圣战而献身”——来说明这次峰会的目的。

“我们的目标是建设一个更美好的世界，这是我们所有人民，无论他们生活在哪里，获得安全、繁荣和尊严的伟大机会之一，而这首先是相互建立更牢固的伙伴关系，”拜登说。

宣布了一系列强化伙伴关系的新举措，着重气候危机、经济发展与安全

他重申了加强与太平洋岛国伙伴关系的承诺，并宣布了强化这一伙伴关系的一系列新举措，包括首次承认库克群岛和纽埃为主权独立国家并宣布与它们建立正式的外交关系；从今年开始把来美国进行学术交流的太平洋岛国学生人数增加一倍；与蓝色太平洋伙伴一道，增加气候援助，包括2000多万美元的新投资，为应对气候和自然灾害做准备。

拜登说：“我们听到你们关于海平面上升的警告，这个问题对他们国家构成下一个生存性的威胁。我们听到你们呼吁保证你们永远、永远、永远不会因为气候危机而失去国家地位或联合国会员资格。今天，美国明确表示，这是我们的立场。”

他还表示，白宫正在与国会合作，为太平洋岛国的基础设施计划拨款400亿美元，并为在太平洋地区推出一个新的小额信贷机构而努力，以扩大小企业获得融资的机会。

除了帮助这些岛国应对气候危机以及推动经济增长和可持续发展以外，拜登还承诺在安全问题上提供协助。

拜登说：“美国致力于确保印度太平洋地区的自由、开放、繁荣和安全。我们致力于与在座的所有国家共同努力实现这一目标。因此，今年我们将派出专门用于与太平洋岛国合作和培训的第一艘美国海岸警卫队船只。与我们的四方安全对话伙伴一道，我们打算投资1100多万美元，为该地区带来最先进的海域感知技术。”

库克群岛总理敦促美国在最高级别参加太平洋岛国论坛

库克群岛总理马克·布朗(Mark Brown)在致辞中说，太平洋岛国论坛领导人的《2050年蓝色太平洋大陆战略》要求加强参与和有效的伙伴协调。他强烈鼓励美国作为一个创始对话伙伴在最高级别参与今年即将举行的会议，而且这种接触不能仅局限于年度的峰会。

布朗说：“它必须是为达成一项商定的行动计划而进行的长年的努力，并得到必要资源的支持，以便在实地采取变革性的行动。”

这位太平洋岛国领导人说，他们与美国的接触是建立在他们的声音、独立自主能力以及价值观得到尊重的基础上。

“当我们在政府、私营部门和民间社会与你们和你们的领导人接触时，我们清楚地认识到，我们的声音、我们的机构和我们的价值观是受到尊重的。通过这种包容和尊重的棱镜，我们寻求与美国建立真正的伙伴关系，从今天开始充分释放我们的发展潜力。在我们再次承诺实现一个真正具有韧性和繁荣的蓝色太平洋的同时，让我们的讨论使我们的指南针指向同一条道路，”他说。

根据白宫提供的清单，拜登政府将与国会合作，向太平洋岛国提供近2亿美元的资金。美国和太平洋岛国论坛渔业部门签署了一项为期10年、耗资6亿美元的新协议，以促进太平洋岛国的经济发展并支持渔业管理、发展和可持续性。拜登总统在向国会提交的总统2024财年预算请求中纳入了该协议第一年的6000万美元。

所罗门群岛总理缺席峰会，凸显中国的影响力

拜登在讲话中没有提及中国，但美国官员承认，美国近年来重新重视与太平洋岛国的关系与中国在该地区日益扩大的影响力有关。

与北京关系密切的所罗门群岛总理索加瓦雷虽然去年9月参加了在白宫举行的首届峰会，但却缺席了这次峰会。所罗门群岛去年与北京签署了一份未公开的安全协议，允许中国海军舰船在所罗门群岛港口停靠以及中国的武装人员在该国驻扎，引起了华盛顿和堪培拉对中国海军染指该地区野心的担忧。

今年7月，索加瓦雷对中国进行了为期一周的正式访问。他在北京与中国总理李强会晤后签署了包括警务合作协议在内的九项文件，再次引起澳大利亚及其盟邦的高度关切，并敦促公布警务协议的细节。

另外，瓦努阿图上任不久的总理基尔曼因为要参加议会有关前任总理的不信任投票也缺席了这次峰会。瓦努阿图在上个月与中国也签署了警务合作协议。中国是它最大的外国债权国。

去年，拜登-哈里斯政府发布了首个美国太平洋伙伴关系战略，其中包含一系列雄心勃勃的举措，旨在实现这一愿景并满足太平洋优先事项，包括宣布计划提供超过 8.1亿美元的新援助。 5 月，布林肯国务卿强调了致力于与国会合作，为太平洋岛国地区提供超过72亿美元的新资金和项目。

为了维持高层接触，拜登政府宣布计划于2025年举办下一届美国-太平洋岛屿论坛峰会。

成立于1971年的太平洋岛国论坛是该地区主要的政治和经济政策组织，目前有18个成员国，它们分别是澳大利亚、库克群岛、密克罗尼西亚联邦、斐济、法属波利尼西亚、基里巴斯、瑙鲁、新喀里多尼亚、新西兰、纽埃、帕劳、巴布亚新几内亚、马绍尔群岛共和国、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢和瓦努阿图。它还有一个准会员以及包括美国和中国在内的21个对话伙伴。