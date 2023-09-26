【禁聞】專訪星野：一帶一路對哈薩克斯坦的影響

【新唐人北京時間2023年09月26日訊】十年前，中共領導人習近平在哈薩克斯坦首都阿斯塔納首次提出共同建設「絲綢之路經濟帶」計劃。十年來，中共聲稱和哈薩克斯坦實施了幾十個重要項目，共建高質量「一帶一路」。實際情況如何，我們專訪了日本環境影響評價專家星野。

日本環境專家星野20年前開始就一直研究哈薩克斯坦，他在每次調查時發現，「一帶一路」沿線很多綠洲被開墾成農田，對哈薩克斯坦生態環境影響很深，於是著手研究。

日本環境專家星野：「綠洲的開墾是不是跟『一帶一路』投資有關係？因為我對這個問題很感興趣，所以我開始著手這個研究，申請這個項目。所以我們很幸運拿到（日本政府的）資金研究這個。我們純粹是一種生態學的角度去研究的，就是不涉及到任何政治或者什麼其他那個經濟行為，就生態學的影響。就是它（一帶一路）對那個地區的居民的影響和生態環境的影響，這兩個角度去研究的。」

不同於其他「一帶一路」大框架研究，星野的研究採取了細緻的實地調查（field study）方式，目前已經進入第四個年頭，發現了一些問題。他指出，中方一手投資哈薩克斯坦的基礎建設，比如連接中國和歐洲的高速公路，但另一手卻在搞農業投資。

星野：「這樣的話，它兩個是矛盾的。為什麼呢？那個基礎建設投資的話，它必須佔用一些農耕地，或者沿線的一些土地。但是，它又另一手投資那個農業，農產品什麼的。這樣的話，它土地不夠的話，哈薩克人就開墾新的一個綠洲，就是Oasis，綠洲。所以說它帶來環境和生態問題。所以哈薩克不是前兩年有很多問題，其實它後面都有跟中國的投資有關係的。它的社會不安定，還有一些污染，還有很多魚類，它的淡水湖，淡水湖和河的很多污染，都是跟那個工程有關係的。」

對生態環境影響的一個具體的例子是伊犁河。這條中國水量最大的內陸河穿越國境進入哈薩克斯坦，最終流入巴爾喀什湖。但近些年來伊犁河的支流和周邊小湖泊乾涸速度加快，沿線綠洲沙漠化。星野的團隊和哈薩克的一些農業、土壤、水源專家，對大小河流進行了多次採樣。

星野：「採樣以後發現，他們伊犁河的那個水，哈薩克人基本上沒法用，為什麼？因為它這個重度污染，所以不能灌溉用，灌溉以後農田就沒法使用。但是呢，它這個沿線有很多的新的農田，變多了，我們問，為什麼你們開墾新的農田呢？他們說中國投資，中國的人拿著一個書包拿過來，就當地僱用當地的人。這個新的土地就有問題，因為這個哈薩克斯坦是乾旱地區，你開墾新的土地的話，它頂多四五年以後，它變成沙漠了，頂多用四五年。那個土壤就是10厘米，所以10厘米土壤用完了，它底下就是沙漠了。所以就帶來新的環境問題，土地沙化了，還有一些沙塵暴了什麼這樣的問題。」

而對當地居民的影響，星野舉例說，中方在哈薩克大建高速公路，但事先沒有做環境影響評估，就先搞工程。高速公路建起後，當地居民怎樣橫穿？村和村之間怎樣連結？為此又在高速下面建了很多地下通道（underpass）。

星野：「大的卡車司機，他們很歡迎這個『一帶一路』，因為它直接把中國的貨拉到哈薩克斯坦，所以這個路對他們比較方便嘛。但是卡車司機以外的當地居民，他們的生活帶來很多不方便，特別是一些遊牧民，牧民或者是一些農民，他們的耕地變成『一帶一路』的幹線道路的兩側被分斷了，或者是他的家畜，牛羊很難過，他那個路建的很高，就很難過。每次調查我們一兩個星期，都能遇到他們想過這個高速公路，但是很難過，因為這個underpass（地下通道）之間有很長的距離嘛。」

星野表示，由於「一帶一路」在哈薩克斯坦的很多投資，並沒給當地帶來多少好處，開始滿懷期待的哈薩克斯坦的居民現在開始反對。類似情況也發生在東南亞、非洲國家，導致「一帶一路」百分之七、八十都是爛尾工程或者是中間停擺。

編輯/尚燕 採訪/常春 後製/Tony

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