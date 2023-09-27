中秋、雙十連假將近，台股近期震盪加劇，今 (27) 日一度回測 16200 點，針對台股與景氣後市看法，金管會主委黃天牧在立法院財委會表示，受到各國緊縮貨幣政策的影響，使國際經濟前景曖昧不明，即「蒙娜麗莎效應」，但台股是有韌性，他強調「我對台股有信心，台股基本面是可信任的」。

立委林德福今在立法院質詢問金管會主委黃天牧對台股與經濟景氣看法，黃天牧回應表示，近期台股下跌是反應聯準會升息期拉長，可能會產生焦慮和不確定性，加上在重要節日前市場都覺得會有點不安造成股市波動。

黃天牧進一步表示，4 月英國經濟學人雜誌曾用「蒙娜麗莎效應」來形容疫後經濟有點曖昧不明，好比蒙娜麗莎的微笑，從不同角度來看，有時對你笑，有時又不像，他在新春記者會上面也說過是「樸朔迷離」，疫後從不同角度來看，經濟前景都無法做很好的預測，還是存在很多不確定因素。

不過，黃天牧強調，外在環境雖然變化，但台股回歸基本面還是有韌性的，「我對台股有信心，台股基本面是可信任的，尤其主要產業的基本面我是有信心的」。

立委賴世葆質詢，外資近三年半撤出 3.8 兆元，今年以來到現在的買超幾乎吐回，外資賣不停，關切今年買超會不會變「歸零糕」？

黃天牧表示，去年股票最低點時，大家也都沒有非常沒信心，但到元月還是漲了超過 3 千點，外資部分，去年年全年賣超一兆元，但今年還是回來了，因此看外資要用比較宏觀長期的角度來看。

黃天牧指出，今年至今，外資仍淨匯入 138 億美元，累積淨匯入 2298 億美元，股票殖利率 3.74%，此外，證交所、期交所等已在海外招商，資本市場、公司治理、ESG、資安等面向，台灣上市櫃公司均穩步前行，因此他信心喊話，投資人對台股基本面要有信心。