許家印或涉多項罪名 二兒子疑涉案已被抓

【新唐人北京時間2023年09月28日訊】中國恆大證實其創始人許家因涉嫌犯罪已被採取強制措施，有刑事法律專家指許或涉及多項罪名。同時，有消息直指許家印通過恆大在股市上撈取的分紅超過500億元，恆大暴雷前後，許通過 「技術性離婚」及在美設立信託基金等手段，已將部分資產轉移到境外。

許家印或涉多項罪名 被指通过「技術性離婚」向境外轉移資產

9月28日，中國恆大在港交所發布公告稱已接到有關部門通知，恆大執行董事及董事會主席許家印因「涉嫌違法犯罪」，已被「採取強制措施」。恆大同時在公告中宣布，該公司的股份從9月28日上午9時起，在聯交所停止買賣。

外界認為，這表明，當局對處於中國房地產風暴中心的恆大及其創辦人的追責，已進入動用司法追究刑責的新階段。許家印究竟涉及什麼樣的罪名，立即成為了互聯網上的一眾媒體及網民們競猜的話題。

一位刑事法律專家日前在接受陸媒《21世紀經濟報道》採訪時分析說，從恆大集團發布的公告來看，有關部門對許家印的定性是「涉嫌違法犯罪」，並被採取了「強制措施」，在此情形下，有關部門所採取的「強制措施」很可能與之前境外盛傳的「監視居住」有所不同。

上述刑事法律專家接著表示，從目前的公開信息來判斷，「他（許家印）所涉及的問題很可能跟多個罪名都有關聯，非常複雜，可能需要相當一段時間才能釐清。」

一位公司治理領域的資深觀察人士則在受訪時表示，在恆大處於風口浪尖的時候，許家印一邊高喊「決不能躺平」口號欺騙債權人，一邊卻已經與丁玉梅進行了「靜默式的技術性離婚」轉移財產。

據這位觀察人士披露，由於恆大集團通過「小紅籌」架構在香港上市的的協議安排，此前恆大集團累計分紅的9百多億中，大部分的分紅都被許家印及丁玉梅拿走，並分別通過他們100%控制的英屬維爾京群島和開曼群島的離岸公司轉移到了境外，再通過「技術性離婚」，作最終落到「境外前妻」丁玉梅的口袋裡。

根據清流工作室此前的統計，按照大股東累計獲得的分紅金額排名，許家印家族排在第一名。自2009年上市以來，中國恆大累計分紅達733.86億元。而許家印夫婦常年控制了中國恆大七成左右的股權，這意味著他們夫妻二人累計分紅超過500億元，占比達到了68.54%。

早在今年7月下旬，中國互聯網上公眾號「雪中風車」就此發文爆料稱，在恆大集團被曝出「負可敵國」之前，許家印早已從恆大集團「金蟬脫殼」，從法律上完成了個人財產的「保全」，不受恆大虧賠的牽連。

傳許家印在美為兒子設立信託基金 二兒子疑涉案已被抓

此外，據公眾號「山野下」今年8月27日爆料說，許家印在申報恆大財產破產前，已在美國建立了一個23億元的單一家庭信託基金，約定受益人就是許家印的兒子，並約定23億基金只能存銀行定期，其子只能享受分紅及利息。

文章分析指出，這意味著，將來許的兒子即使做生意虧損欠下了巨大的債務，債權人也只能拿走他通過信託基金獲得的利息部分，基金的本金依然是安全的，仍然可以由其孫子繼承。

另據陸媒「第一財經」9月28日報導，最近一段時間內，先後已有許家印父子二人及多名恆大高管涉案被帶走調查。

報導援引未具名的「知情人士」透露，近期被帶走調查的恆大核心成員中，除已經廣為人知的前地產集團董事長柯鵬、恆大財富法定代表人及執行董事為杜亮等人外，還包括許家印二兒子許滕鶴（Peter Xu），主要負責恆大系資金運作的前CFO潘大榮，及恆大地產集團、恆大物業集團前董事長甑立濤。其中，許滕鶴據稱曾經主導恆大財富的工作。

種種跡象顯示，當局對恆大及許家印的刑事追責已全面展開，許家印的商業帝國大夏即將分崩離析。

據公開的資訊，目前，恆大的主要工作由執行董事肖恩主持。據稱，肖恩2013年加入恆大，但在恆大爆雷前沒有站在前台，亦未直接插手正被調查的幾項敏感業務。

（責任編輯：唐迪）

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