【要聞快報】官媒發力 「預製菜」開始進駐校園

【新唐人北京時間2023年09月29日訊】大家好，歡迎收看要聞快評，如果喜歡我們的節目，請您點贊、訂閱和分享！

中共最近在學校大力推廣「預製菜」，家長們卻擔心食品安全紛紛抵制，也有認為中共在開啟戰時機制。今天有兩位專家為我們深度分析解讀，他們是《時事金掃描》主持人金然先生和自媒體時評人江峰先生。

最近中國大批學校突然轉用「預製菜」為學生供應膳食，由於擔憂預製菜食物的安全，家長們群起反對，紛紛到校門送飯，引發各界關注。中共教育部趕緊發聲明說，鑑於目前沒有統一的監管機制，「預製菜進校園」不宜強行推廣。

金然：真是可憐學校的一些孩子們，在毫不知情的情況下埋頭大吃的預製菜，還誇著美味，而老師們呢都在旁邊要求孩子們把菜吃完，中共是不但要全國的學校推廣預製菜，一旦有了政府文件，而且呢又有了大量的利益牽涉其中。

江峰：結果（家長們）就眼睜睜看著孩子吃那些來路不正、污染假食品，那麼現在就開始摧毀孩子的身體。現在就是已經有很多家長們都放棄自己的工作了，專職去給孩子送飯去。哎呀那一番景象，我看著視頻誰看了不淒涼啊！隔著學校鐵柵欄啊，家長們心急如焚的端著自己做的盒飯，看著孩子出現了，孩子一來了趕緊把這個飯菜從鐵欄杆的縫中塞了進去，還千叮萬囑的，多吃點別剩啊孩子，都是你喜歡吃的，有雞腿，有爺爺專門給你揉的魚丸子，就那副肝腸寸斷的景象，就讓人懷疑這是一個正常社會的一個學校嗎？

金然：我查了一下網絡上的標準解釋，是這樣的。一般以各類農、畜、禽、水產品為原輔料，配合調味料的輔料，經過預選和調製等工藝加工而成的半成品或成品。

金然：但我看了人民網的一篇文章，我發現這個行業已經變成了巨無霸。人民網於7月11日發表了一篇文章。題目是一個新的萬億級產業即將誕生。這裡提到第二屆西部預製菜產業發展大會上，發布了一個叫做預製菜行業發展報告，裡面提到什麼呢？就是提到說這一次是預製菜，首次被寫入了中央一號文件。

金然：中共可不只是在文件中去鼓勵推行啊，中央電視台也是開足馬力公開向全國推廣。這個是央視最近搞的一個預製菜的爭霸賽，節目還要在全國各地評選出預製菜的十家美味榜。

金然：有人說這個預製菜啊確實是不能讓正在長身體的孩子們吃，但是成年人吃也沒有什麼大礙吧。我們就來聽聽，曾經做了七八年預製菜的業界老闆是怎麼分析這個預製菜的。

預製菜終於還是進了校園，那我們這些做預製菜的商家也大吃一驚。我做預製菜也有七八年了，全網預製菜的商家都保持了沉默，坐山靜觀虎鬥。那就我來說吧，首先亮明我的觀點，我堅決反對預製菜在學校推廣，那簡直是在殘害我們的下一代。以我對預製菜的了解，它一定不適合任何人群長期使用的，首先做預製菜的初衷並不是面向孩子的，主要針對酒店和鄉村宴席。

金然：但是這中間自然也存在了很多的問題，為了有更長的保值期，就算只有冷鏈的產品也會添加防腐劑，因為這是國家允許的，添加防腐劑就像給產品上了一道保險，為了色香味鮮，還會添加各種色素、香精香料、增味劑、保水劑等等，這裡面只有你們想不到的，沒有我們做不到的。

江峰：國人對預製菜的這個敵意，實際上說實話，跟菜的好壞、好不好吃，有沒有關係，有關係，但是關係不大。反對預製菜背後的權力傲慢的「欺」，與掛羊頭賣狗肉的「騙」，才是這一次反對預製菜的關鍵。有人管和沒人管是不一樣的，對不對。我要是也吃這個菜，我的孩子也吃這個菜，我就得管。在中國有自己的特權階層，有自己的特供市場，在整個市場的有序進入上就產生了巨大差異了。

江峰：日本是世界速凍食品發明和消費大國，它是有國家級發展計劃，發展的目標很明確，就是以人為本，以發展日本國民身體素質，全面提高食品營養和安全為核心，因此要從兩方面開展工作：第一個是速凍食品，快速加工半成品的製作，如何減少營養流失，這種安全保管方法，所以大家看現在目前來說，全世界營養安全、食品安全方面，日本科技是最發達的。

江峰：第二個就是冷藏鏈的產業化，包括冰箱的普及以及冷凍運輸的保管技術。

江峰：然而中國學日本的預製菜，最本質的不同在於什麼，就是日本是錨定了國民的營養全面，錨定了身體健康，而中國預製菜則錨定在商業利益和國家需求上，這就產生了巨大的差異。最簡單的一點，日本的營養學家和商人乃至政治豪門，他跟百姓吃的是一樣的。

金然：你不要以為所有的中國學生都一視同仁，咱們反正大家都一起吃預製菜呢？我們來看看官員們的孩子們在吃什麼。今天我來到了江江區機關幼兒園華景豐園，大家看一看這裡的小朋友們的伙食怎麼樣，這個叫茼香玉兔，然後這個叫核糖月色。

兔子呢我們是用的是安城的，然後兔子上面那個綠色的呢我做的是一個草地，青豆把它打成泥

這是用什麼材料做的呀，就是蝦肉打成泥，完成那個肉丸然後我們放上鮮白雪，蒸好之後呢要裝上那個金色的汁。

江峰：既然預製菜已經在中國存在十幾年了，是吧？那為什麼會突然爆發對預製菜的一種敵意呢，是吧？

江峰：為什麼國家的力量開始介入呢？中央電視台、人民日報，為主力開始宣講預製菜，很多人很困惑？十幾年來一直有的產業鏈，為什麼突然就賦予了某種國家力量在裡面呢？

江峰：三年疫情，按照原先的消費水平，國家面子是積累了，巨量的過剩食品存在冰庫裡，所以就供給側的這種糧食、副食品，就佔有了大量的冷藏鏈的資源，得把它清出來。為什麼要清出來呢？為了迎接中美對抗，走到被全面制裁、被全面封鎖的階段，甚至做好台海開戰的戰略後勤供應保障。

江峰：那國家必須大量進口，採購庫存戰略食物，這裡面除了軍糧之外呢，為社會儲備足夠的糧食，穩定社會是迫在眉睫的。

江峰：預製菜成了唯一首選，迅速清理庫存、發展戰備，這個預製菜就成了一個工作的兩手準備。目前算那個1.06億的小學生，5000萬的初中生，再加上2600萬高中生，好傢伙

這一頓得吃掉多少，得清理多少庫存是不是？這就是過度積壓，這個冷庫食品的，最大的消費群。

江峰：第二呢，又是新的預製菜行業，資本回報的最大市場目標，你告訴投入資本

我有這麼大的市場，準備消費你的這個預製菜的時候，你說多少錢，往裡面扔，完成戰略儲備的更新換代這種大工程。

金然：自由亞洲電台9月19號有一個報導，說預製菜在中國已經流行多年了，一開始還主要是用於餐廳快餐店等地方，而最近各地的教育局鼓勵企業把預製菜送進校園。我是從來不說罵人的話，但讓全國在校的孩子們去試吃，裡面有大量有害添加劑的預製菜，這得是多混蛋的政府才敢去推廣這種傷天害理斷子絕孫的事呢。

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：李紅）

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