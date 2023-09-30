数以千计的家庭流离失所，野生动物栖息地——大象和黑猩猩等脆弱物种的家园——受到威胁，碳排放量增加——环保人士说，这些都是计划中从乌干达艾伯特湖延伸到坦桑尼亚印度洋沿岸的石油管道所带来的部分风险。

活动人士说，这些因素已导致几家西方银行排除了为这条长达1400多公里（870 英里）的东非原油管道（EACOP）提供融资的可能性，但他们对本周有消息称中国金融机构中国出口信用保险公司（Sinosure）和国有的中国进出口银行（Export Import Bank of China）可能转而支持该项目的消息表示担忧。

乌干达的非洲能源治理研究所（Africa Institute for Energy Governance）发言人戴安娜·纳比鲁马（Diana Nabiruma）美国之音说（VOA）说：“我们对有关中国在我们有文件证明这项投资对环境和社会造成了破坏的情况下依然热衷于资助东非原油管道项目的消息表示反对。”

该非政府组织是“#停止东非原油管道”（#StopEACOP）运动的团体联盟成员之一。

纳比鲁马补充说：“中国一直坚称自己是非洲的朋友，因此他们必须重新考虑东非原油管道，投资于清洁能源，而不是化石燃料......。我们敦促中国站在历史的正确一边，拒绝东非原油管道，为非洲可再生的未来提供资金。”

法国道达尔能源公司（TotalEnergies）在这个价值数十亿美元的项目中占62%的股份，乌干达国家石油公司（Uganda National Oil Company）和坦桑尼亚石油开发公司（Tanzania Petroleum Development Corporation）各占15%的股份，中国海洋石油集团（China National Offshore Oil Corporation）占8%的股份。

该项目的负债权益比例为40:60，这意味着一半以上的成本来自债务。

路透社（Reuters）和法新社（AFP）本周援引乌干达能源和矿产开发部常务秘书艾琳·巴特贝（Irene Batebe）的话说，坎帕拉方面正在与中国金融机构就为东非原油管道提供信贷进行深入谈判。

她告诉路透社记者：“我们有信心在今年10月底之前完成债务部分。”她补充说，中国出口信用保险公司将是最大的债权人之一，但没有透露他们将提供的具体金额。

她还指出，环保组织曾向西方贷方施压，出于对环境的破坏以及资助化石燃料项目可能导致气候变化的担忧，要求他们不要为该项目提供资金。她补充说，中国随后介入，填补了这一空白。

她说：“我们确实有其他朋友愿意加入，这就是我们转向的地方，我们把目光转向了东方。”

美国之音曾要求德国德意志银行（Deutsche Bank）和美国花旗银行（Citi）就“#停止东非原油管道”运动关于他们已决定不资助该项目的报道发表评论，但两家银行均拒绝置评。

美国之音向中国驻乌干达和美国大使馆发送的电子邮件以及向中国出口信用保险公司发送的电子邮件均未得到回复。

更绿色的“一带一路”倡议？

中国国家主席习近平最近宣布，他的“一带一路”倡议将从过去的大型基础设施项目——如铁路和港口——转向“小而美”的项目，其部分重点是中国所谓的绿色丝绸之路。

一些分析人士称赞习近平在2021年承诺不再在国外建设燃煤发电厂，但也有人指出，他仍在努力确保石油和煤炭流入中国，以确保这个世界第二大经济体的能源安全。

也参加了“#停止东非原油管道”运动的乌干达环境治理研究所（Environment Governance Institute）所长塞缪尔·奥库罗尼（Samuel Okulony）告诉美国之音，中国金融机构提供的新资金将引发对习近平绿色承诺的质疑。

他说：“我们谴责这种‘双言巧语’。我们已经厌倦了领导人利用报纸和大平台做出旨在蒙蔽公众的承诺，但却并不计划付诸行动。”

尽管欧盟议会去年通过决议批评该项目，但管道工程已于今年开工，预计将于2025年开始商业石油生产。

对能源基础设施的需求

乌干达总统约韦里·穆塞韦尼（Yoweri Museveni）去年批评了西方国家，并称赞中国投资非洲大陆所需的能源基础设施，这番表态引起了媒体关注。

他说，西方国家自己继续使用化石燃料，却坚持要求非洲使用绿色能源，这意味着数百万非洲人将用不上电。

但是，乌干达环保人士奥库罗尼告诉美国之音：“在整个非洲大陆，没有任何证据表明非洲受石油项目影响的社区从其所在地区开采的石油中获益。随之而来的是社区陷入赤贫。”

就东非原油管道项目而言，活动人士表示，为石油项目让路而搬迁的社区将失去他们的农场和生计，原油管道可能会污染数百万人赖以生存的淡水资源。

不过，也有西方公司参与了这一项目。中国是该项目的较小的国际股东，而道达尔能源公司是最大的股东。

美国之音询问这家法国巨头公司是否担心活动人士所说的管道带来的风险。

该公司发言人斯蒂芬妮·普拉特（Stephanie Platat）回答说：“项目合作伙伴充分认识到他们工作所在地区的敏感性。必须说明的是，管道一旦建成就会被掩埋，路权将恢复原状，这样人类和动物就可以自由穿越整个管道区域。”

她补充说，在施工阶段将遵守国际要求，以“应对生物多样性和生态系统服务的潜在影响。例如，确定管道路线尽量减少对环境的影响，尽可能避开敏感区域。”

尽管道达尔能源公司做出了保证，但坦桑尼亚和乌干达的当地组织以及包括绿色和平（Greenpeace）和人权观察（Human Rights Watch）在内的国际组织警告说，该项目将带来严重的社会和环境后果。