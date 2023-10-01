印度尼西亚将开通东南亚首条高速铁路、由中国资助并协助建设的雅万高铁。这是中国“一带一路”的关键项目之一，连结印尼首都雅加达和印尼第四大城市万隆，旅行时间将从3小时缩短至约40多分钟。

雅万高铁于2016年破土动工，原预计2019年下半年完工，但完工日期一延再延，延误和不断增加的成本令观察人士质疑其商业效益。不过印尼总统维多多（Joko Widodo，中国称佐科）一直支持此项目，并将在周一（10月2日）为这条长达142.3公里的铁路主持启用仪式。

雅万高铁启用仪式原先预定于10月1日举行，印尼交通部长布迪·卡里亚·苏马迪（Budi Karya Sumadi）说明，维多多总统10月1日另有要务，只好延期到10月2日举行启用仪式。

印尼政府将这辆中国制造的高铁命名为“Whoosh”。其名称概念来自于描述快速列车声音的形容词，也是“节省时间（Waktu Hemat）、优化运行（Operasi Optimal）、可靠系统（Sistem Handal）”的缩写，作为雅万高铁的标识。

维多多和其他印尼高级官员2日将从位于雅加达东部的首站哈林站，搭乘“Whoosh”列车前往位于万隆的终点站特加卢亚尔站。

这条斥资73亿美元的高铁项目主要由中国资助，由中国和印尼合资的印尼-中国高速铁路公司（PT KCIC）承建。据报道，雅万高铁超支金额约12亿美元，整体造价比当初同样竞标雅万高铁的日本所提出的62亿美元总工程造价高出不少。

印尼海事及投资协调部部长潘才旦（Luhut Binsar Panjaitan）表示，中国已同意将其技术转让给印尼，以便未来该国的高铁列车可以在国内制造。潘才旦9月29日说，雅万高铁项目将持续建设延伸到泗水。维多多总统已经向他和数位利益相关者下达命令，对雅万高铁延伸至泗水项目进行可行性研究。

中国国务院总理李强上个月访问印尼时试乘雅万高铁，一周后维多多也首次试乘，并赞赏即使是在列车以350公里时速行驶时，搭乘体验也相当平稳舒适。维多多希望印尼民众能够更多使用公共交通工具，减少交通壅塞和污染。

在正式启动商业营运之前，印尼-中国高速铁路公司（PT KCIC）进行了两周的预约免费试乘体验活动。10月初起，雅万高铁将正式开始售票，进入商业运营，此后将根据市场需求确定旅客列车开行数量，满足民众出行需求。

雅万高铁每列车编组8节，设VIP、一等、二等座，总长209米的列车设有总座位601个。截至上周六，车票价格尚未最终确定，但印尼中铁公司估计，每位乘客的单程票价将从二等座位25万印尼盾（约16美金）至VIP座位的35万印尼盾（约23美金）不等。

“我非常高兴、非常激动，我们终于可以在印尼乘坐高铁了，”一位上周参加试乘的雅加达居民克里斯蒂安托・努萨特亚（Christianto Nusatya）说。但努萨特亚表示，雅加达和万隆之间距离太短，坐高铁不太划算，他更倾向选择普通火车或汽车。

雅加达非政府组织交通研究所执行主任戴迪·赫兰邦（Deddy Herlambang）表示，公众并不真的需要雅加达至万隆的高铁，因为两座城市之间已有许多其他交通方式。“高铁不能替代既存的交通方式，”赫兰邦说，“人们当然更愿意使用更便宜的交通方式进行短程旅行。”

戴迪·赫兰邦还说，如果高铁连结雅加达和泗水，必将产生重大影响。但他对此铁路项目能否在30年内营利感到悲观。印尼中国高铁公司（KCIC）财务风险董事张超上月曾表示，“你要问我雅万高铁明年赚不赚钱？我明确告诉你，不赚钱。”

（此文参考了美联社的报道。）