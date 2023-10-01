【禁聞】專訪黃大衛：一帶一路給世界帶來什麼

【新唐人北京時間2023年10月02日訊】中共力推的「一帶一路倡議」（Belt and Road Initiative）屆滿十週年。這個倡議給世界帶來了什麼？旅美經濟學家黃大衛（Davy Jun Huang）在接受本台專訪時，談到了這個問題。

一帶一路在中共戰略中至今仍處於優先地位，這也是中共在全球尋求影響力與權力的重要方式。

旅美經濟學家黃大衛（Davy Jun Huang）表示，過去十年，中共通過一帶一路，向國際社會輸出了幾大方面的影響力。

旅美經濟學家黃大衛（Davy Jun Huang）：「它第一個就是把過去20年整個的外貿盈餘，它相當一大部分就作為一個借款。第二方面就是經濟影響力，因為它不單只是輸出了一個借款之外，它還有它中國的商品、產品，當然同時它也向這些一帶一路國家去進口。能源、食品、大宗商品方面是進口比較多的。中國已經是全球第一的能源消費，打破了過去的一個消費格局。」

黃大衛表示，在政治和文化方面，一帶一路的簽約國也深受中共影響。

黃大衛：「尤其是一些亞非的國家，中亞、南亞、中非、西非的國家，他們相當多的留學生到他們政府部門的，我們說的就是官二代，他們都是免費的，甚至是有巨額的財政補貼到中國進行學習。這方面也是中國的一個文化輸出、文化影響力。第四方面來說，它也有政治、軍事方面的影響力，包括我們看到的一些軍港，到當地去建設一些安保方面的工作，培訓一些部隊到海外。」

黃大衛說，一帶一路對全球局勢影響非常深刻。這種影響跟過去歐美對全球的戰略佈局很不同。

黃大衛：「它更多的就是一個直接參與，無論是經濟建設還是它們的經濟類的資源，到文化輸出，它們都是在極短的時間內，十年之內就達到非常全方位的一個介入。」

據中共官方統計，十年來，中共已經和152個國家簽署了一帶一路合作文件，投資規模近1萬億美元。

黃大衛說，和中共有密切來往的國家只有60個左右，但這已經打破歐美對全球經濟、文化和政治等層面的影響。這也是由於歐美國家在一帶一路提出初期沒有足夠重視所致。

對於一帶一路，支持與反對並存。

新殖民主義、債務陷阱外交，腐敗、人權，這些關鍵詞一直伴隨著一帶一路。

美國之音的這部紀錄片，就探討了一帶一路給南歐巴爾幹半島帶來的影響。

（視頻聲音）：「你正在從空氣中吸入二氧化硫、重金屬。你吸進去的顆粒將附著在肺上。他們將會導致污染的技術從中國轉移到國外。什麼生產活動可以為毒害你自己的居民辯護？沒有人知道協議條款，還有誰拿了回扣？」

黃大衛說，不同國家對一帶一路看法不同，而中共針對不同國家提供的方案也不同。

黃大衛：「例如阿根廷，在糧食方面，這方面它是重要輸出國，那它全球有一定佔比的話，那這些跟北京的一帶一路的合作，它會跟其他國家並不相同。例如我們說最近意大利就由於跟北京的意識形態，其它的矛盾比較多，它們就計劃退出一帶一路。當然我們可以估計一帶一路的情況在歐洲其實開展起來並不那麼順利，它要提供貸款去收購礦山、碼頭是困難比較多。西非國家或者南美洲國家它們是對中國的認可度非常高，它覺得提供了它們需要的資金跟基建。」

不過黃大衛說，力推一帶一路的過程，是個非常複雜的三方、甚至四方的博弈過程。中共除了要和歐美博弈，越來越聰明的受益國也讓中共頭疼。例如中共很願意合作的阿根廷、巴西等資源大國，它們也有自己的算盤。

黃大衛：「去年年底到今年很明顯的一個就是人民幣的匯率下跌，其中有一部分是由於一些牽扯了人民幣國際化互換協議的阿根廷、巴西等國家，它們獲得的人民幣，它在人民幣離岸市場裡面它去拋售換取美元，導致人民幣曾經有一部分的急速下跌，這些一帶一路國家其實它們也會在想它們的小心思。」

此外，黃大衛還特別提醒，中共當初之所以發起一帶一路，就是為了輸出嚴重過剩的產能，而中國老百姓從中得到的實惠並不多。

編輯/王子琦 採訪/常春 後製/鐘元

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