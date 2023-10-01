【新聞大家談】前湖南局長揭祕：貪官的小金庫

【新唐人北京時間2023年09月29日訊】大家好，歡迎收看週五（9月29日）的《新聞大家談》，我是扶搖（主持人）。

今日焦點： 25年官場黑幕！體制內官帽批發成風；習大折騰，隱身吃空餉，巨大黑洞！空氣汙染癌症大國治不了，根子在這！

因不滿中共官場的逆淘汰機制，今年1月，原湖南省岳陽市君山區林業局副局長劉紹純決定辭職，之後輾轉奔赴美國。

抵美後，他勇敢地站出來，揭露自己所知的官場黑幕，幫助大眾更深入地了解中共如何扭曲提拔機制，官員如何吃空餉、設小金庫，又如何搞出財政黑洞，並將後果轉嫁到老百姓頭上，等等。

本期節目，很高興我們的特約記者易如採訪到劉紹純先生，歡迎劉先生。

劉紹純：你好，主持人好。我姓劉，我來自於湖南省岳陽市。我以前在大陸是一個非中共黨員，我是基督徒，也是高級農藝師。

當時作為一名的技術幹部，在29歲進入官場，當時29歲的時候就是當一個農場的副場長。也就是在中國官場上，我從29歲進入官場，一直幹了25年的副職。

2013年我進入農業局，後來進入林業局，做了幾個局。

就是因為沒辦法與他們同流合污，沒辦法去交一個投名狀，跟他們一起這樣的貪腐、欺上瞞下，所以他們把我看成異類。我也覺得想為人民做點事、為百姓做點事也挺難，也做不了，在他們這種逆淘汰的情況下。

所以我在今年1月的時候我就辭官，輾轉日本然後就到了美國，大概情況就是這個樣子。

【怪象頻發 多地綠化為何靠「噴」？】

扶搖：劉紹純先生之前一直在中國的農林行業，所以我們首先請教，近年來網上不斷爆出視頻，多地連綠化都造假，靠噴灑綠色顏料。有的噴出假綠樹、假綠地，有的甚至給山體噴綠的。為什麼會出現這種造假呢？

劉紹純：這個問題就是造假，歷來就有，不管是綠化上面的造假，還有其它方面的造假，這個歷來就有，很普遍。比如說，城市建設造假，他們就做「紙片樓」。就做一面牆，牆上面假裝安裝窗戶，有門簾等，像樓房的樣子，實際上裡面是沒有的，就是沒有房間的，這個立在街邊。這就是為了迎接城鎮化檢查，這種也有。

當然你說的這種綠化造假，比如說把山坡上面用那種塑料的網、綠色的塑料網把它網起來，遠一看就好像長的是草皮，或者是綠顏色的森林。這種情況，特別是這幾年習近平提出：要什麼金山銀山，不如綠水青山。那麼這幾年，要翻這個環保的老帳，就是要大力栽樹。但是下面這些項目資金又被挪用，也栽不了那麼多樹，栽了樹一下子也長不大，那又不好看，怎麼辦呢？

上面要檢查，那就只能搞假，只能糊弄。草皮就噴綠漆，山坡也噴綠漆，然後一些需要治理的，比如說那些山被採了石頭，採石場，就挖壞的山坡，並且上面山坡塌方的，那些地方怎麼辦呢？那一下子不能去回土，也不能栽樹，那就噴漆唄，那就用塑料那種綠色的塑料網把它攔住唄。這一點就是說應付檢查。

主要是什麼呢？還有更深層次的搞假，那就是，比如說中央提出要「美麗鄉村建設」，要搞什麼農村脫貧，實現什麼「一村一品」，什麼「美麗城鎮」「特色鄉村」這樣的扶貧項目，這樣的建設項目。這樣的項目，從上面爭資金下來之後，一般都被貪了，都被進入小金庫。

進入小金庫之後，比如說你報上去是這個縣我要搞什麼20個「美麗鄉村」，但是搞一個村它是要很多錢的，要栽樹栽花、養護。比如說有的是要栽水果啊，特色嘛，你要搞「一村一品」的特色，你必須要培植水果這些東西，都要很多錢的。

這些錢呢，向上面打報告，打報告了上面有資金下來，資金下來以後地方上要配套。比如說你在上面爭100萬下來，那麼你的地方要配套，那就是20%，那就是120萬，120萬搞一個村，這是打個比方。搞一個村的話，那麼我不僅是拿不出20萬去配套，我這100萬爭下來，是需要進入小金庫的。

在中國官場，你沒有小金庫那是沒辦法去運轉的，所以在這方面就出現了很多造假。那本來就是要搞20個的，那能夠搞2個就差不多了，其中的18個的項目資金都被挪用了，都沒搞的。那一檢查起來，那就只能帶著這已經搞好的這兩個村去輪流看、反覆地看。

這種造假是最嚴重的，實際上就是根本就沒栽那麼多樹，根本就沒搞那麼多鄉村建設，都是假的。

【糊弄上級 勞民傷財 「退耕還林」盡出荒唐事】

扶搖：那麼像今年「退林還耕」運動中出現的水稻上山、水泥地上種農作物等荒唐現象，劉紹純先生又是怎麼看的呢？

劉紹純：退林還耕在湖南岳陽這邊，我出來之前，這種情況不多。但是我最近也關注了國內的什麼退林還耕。退林還耕據我了解，它是什麼呢？它是以前本來這個地方就是耕地，它沒有要你去幹別的，也沒有要你在這裡修一條路，也沒有在這裡修一個什麼，為了什麼脫貧致富搞個什麼廣場、搞個文化廣場，也沒要你搞這個。

但是後來可能要檢查你這耕地的存量，那麼可能就是，你這裡通過衛星一勘測，你這裡應該是農田，你為什麼變成了一個廣場呢？後來就出現了大量的荒唐事件，就趕緊用車去拖土，拖來的泥土就覆蓋在這個廣場上面，或者是覆蓋在這條路上面，那麼只要在這個路上面蓋了泥土，廣場上面蓋了泥土，那衛星再一拍，就變成農田了。

如果還不達標，那怎麼辦呢？農田你不能不種東西了，那就搞一些假的東西，趕緊就在這個廣場的薄薄的一層土地上面，去栽一些什麼秧苗，栽一些什麼東西的。應付衛星拍照，或者是上面的檢查，就出現這種荒唐事。

還有的就是一些什麼城市廣場、城市公園，城市以前建公園的時候不是要青山綠水嗎？你說要青山綠水，那我在這裡就搞成花園唄。那就把農田大量的穿在裡面。本來是基本農田。穿進這裡面。

共產黨有的地方政府，它就是一陣風的，它像抽風一樣的，今天說要保護耕地，明天又說要保護森林，下面就沒辦法。有時你說要保護耕地的時候，那我就退林還耕了。你說要有（森林）覆蓋的時候，那我沒地方栽了怎麼辦？其它地方栽不活，那我就把耕地上面栽樹了，它就是這樣子。

上面出現了什麼政策，下面就搞對策，就這樣勞民傷財，這個受損失的，那不就是納稅人的錢？老百姓就遭殃了。

這個有的。水稻上山，它是修梯田，它這個山（如果）可以，山的坡度不是很高、不是很陡，在那種山修成梯田，梯田它就可以灌水，只要有水它就可以種水稻。但是它要造假，就是什麼呢？你既然修成梯田，那你就考慮到灌和溉。

灌溉是什麼呢？就是灌溉和排積，就是你要灌，有水，比如說這個秧苗要水、水稻要水的時候，你能灌進去；那不要水的時候、下雨的時候，你又能排得出。你如果這兩個達不到的話，那水利是農業的命脈，你這個水不利的話，沒有水利的話，那你搞梯田就是糊弄人了，浪費錢，那還肯定會造成這種泥石流啊，這種生態的破壞，對下游河裡的堵塞。

扶搖：為了應付上級檢查和抽風式的政策，中共各級政府、各部門動歪腦筋、出對策糊弄。這鬧出笑話事小，勞民傷財、破壞生態事大。

另外，中國現在環境問題突出，空氣質量等都讓民眾擔心。這些和林業方面有什麼關係呢？

劉紹純：這個當然有關係，這個很有關係的，有時候關係也是被動關係。中國的霧霾產生，那主要就是這些工廠的廢氣、廢渣、廢水，特別是廢氣，這麼排放不達標，也就是沒有淨化排放達到排放標準就在空中排放了，這是最主要的原因，包括汽車尾氣。這是造成這種霧霾的主要源頭。

然後森林它起到什麼作用呢？森林它是這種碳的吸附，它可以緩解這種排放物、廢氣對空氣所造成的傷害。但是我認為你森林再多，你不去從這個源頭抓，你這個排放，那你也是沒用的。

森林它有調節空氣的作用是沒錯，你這所謂的碳排放，這幾年喊得很凶的。什麼這個東西說來說去，它森林有很大的作用，但是主要還是排放上面你要達標。

就像一個水塘一樣的，它水是有自我淨化能力，裡面稍微有一點排污，在水的淨化能力範圍之內，它可以淨化掉，比如說你超出它的淨化能力往裡面排，這個池塘往裡面排污，那麼這個池塘肯定超過了它的淨化能力，它就肯定會受不了，就變成黑水、臭水，整個這個水就沒辦法再逆轉了，是這種。

而中國的霧霾，對中國的大氣、土壤、水，它是很有影響的，這種霧霾它飄在空中，它如果說遇到下雨，它就形成酸雨，就是把這些有害的東西融入到雨水中，雨水再下到土壤裡面，土壤就已經被污染了；下到水裡面，水就污染了。

它不是說你筑多高，你不用這個污染的水去灌溉，它就沒事的，不是這樣的。因為你山有多高，水有多高。為什麼呢？你空氣中漂浮著這樣的超濃度的霧霾，這個二氧化碳它是能夠溶入水的。這些東西，這些空氣中的有毒氣體、有害物質它是一種顆粒，它都可以溶入在雨水中，雨水再下到地表，那麼你山再高，這個土地也被污染了。

最典型的就是氯啊硫啊、重金屬的一些顆粒，它都是可以通過雨水來污染的。再就是主要是對人身體的傷害，吸入霧霾，它在人體體內是不會被吸收和降解的，它完全就在你的體內氣管裡面存留著。特別是肺部裡面，肺部裡面然後就通過毛細血管轉到你的血管裡面，血管裡到各個器官裡面，所以說中國為什麼這麼多癌症，這就是這個原因。好多年輕人，年輕輕都得癌症。包括食品、空氣、水，就是這個原因造成的。

這幾年，有一說一地來說，這幾年對空氣質量的治理，還是有明顯的效果。為什麼呢？當時我也很討厭這個霧霾，作為我們湖南、作為南方，我們那邊也不燒鍋爐，也不是說有很多重工業。但是湖南每到下半年11月份以後，因為它吹北風，從北方的那些霧霾層層地壓在了長江以南。

那時候真的很絕望，每天每天都讓人感覺到不舒服。後來習近平搞這個環境治理，我覺得這個霧霾的治理，還是取得了一定成效，為什麼呢？因為這個霧霾，它沒辦法特供空氣，因為霧霾不治理好，你沒辦法去特供。所以說，這些當官的都在北京的，都在哪個省會的，這些有權有勢的，他們也一樣的和老百姓吸著同樣的空氣，空氣沒辦法去特供，所以大力治理空氣的污染，這幾年是很有成效的。

主要原因就是，我來歸納主要原因，就是它沒有空氣可以特供。為什麼食品治理、交通治理，這些什麼的治理，為什麼這幾年沒有成效呢？因為他們的食品，它是可以特供的；他們的交通再擁堵，它有警車開道的，所以說在治理方面，不會下大力去搞這個事。

【中共「批發官帽」 機構臃腫】

扶搖：剛才，劉紹純先生從專業方面談了環境相關的幾個問題。下面，他會再從局內人的視角，帶我們一看中共官僚體制內的暗箱操作。比如，他是如何被選拔為幹部的？當時的機制和現在的機制相比，有什麼不同？

劉紹純：那個時候，那比現在還是要公平得多。我那時候作為技術幹部，搞了那麼多年的技術員之後，他需要提拔這樣的什麼副場長、副局長，當時我一是職稱夠了、學歷夠了，已經經過了這種競聘競選，然後在什麼組織提名、群眾認可，上級批准這樣的程序，就進入了官場。

後來慢慢地，因為腐敗它主要是人的腐敗，它就是說，為什麼有一句話叫做，XX腐敗是最大的腐敗，就是說你這個人要搞貪腐，你必定要培養下面替你貪腐的人。比如說我是這個局裡的局長，我一定要提拔一個能替我去貪腐辦事的心腹，信得過的這種副局長，或者是主管財務的這種科長。

那麼你就必須要去物色人，物色人你就覺得那個人要聽你的話，而且你信得過，是你這個派系的人。所以說就出現了大量的你培養你的人，我培養我的人，各立各的山頭。

再說了，後來越是貪腐，這種公務員的身分就被年輕人追捧。也不是年輕人追捧了，很多人都追捧，就是因為你可以貪腐，你可以照顧家人，還有特權。所以這樣子就趨之若鶩，對公務員這個職業。那麼那就送錢，那就行賄唄，行賄就出現了買官賣官，這樣發了錢。

假如說我作為一個組織部長，人家說組織部長就是「官帽批發部長」，那麼你送錢給我，我就可以通過安排職數、安排職位、安排你當上公務員、當上領導幹部，那麼我就可以得到很多錢。所以後來就出現了一個職位多少錢，哪個職位出多少錢，這樣的。雖然沒有明碼標價，但是已經有這樣的市場了。

那麼既然收了錢，就把人家安排進，就出現了各種的機構臃腫，就出現了「三超兩亂」。「三超兩亂」是什麼呢？主要「三超」，就是超職數配備幹部；超規格提拔幹部；超權限設置機構。這就是「三超」。

「兩亂」是什麼呢？就是擅自提高職級待遇、擅自設置職務名稱。那通俗地說就像什麼呢，就像現在中國不是有一個笑話，說一個小學一個班級，45個學生，就有45個人當幹部，那就是班主任設置的職數。按正常的職數，那就是班長、副班長、學習委員、體育委員、文藝委員，大概就是這個。

後來就出現了什麼呢？家長對老師說，你給我孩子搞一個幹部當當，培養他的什麼組織能力，（家長）送點東西給班主任。班主任說，我就設一個管窗戶的窗戶長，設一個管燈的燈泡長，或者設一個管課桌的課桌長，還是一個管掃帚的掃帚長，還有管廁所的廁所長。他就大量設置這樣的機構和職數，就出現了45個學生就45個官，這是一個道理。

在官場上，他就不斷地設置機構，比如說這個機構可以不需要設置一個，他就設置一個，設置一個就可以安排人，這就出現了剛剛我說的「三超兩亂」。

比如說，這個市區、一個城區，比如這個地方有國營大廠，還有一些國企央企，在這個地方這種情況其實都有，是或多或少的問題。但有的政府感覺到人沒辦法去安排了，就設一個什麼「廠地聯繫局」，就是廠和地方聯繫的這麼一個局，叫做廠地聯繫局。

在農村，它就設一個偏僻鄉村道路建設局，大概是這個意思了，就是偏僻的鄉村道路要搞建設，或者是集資或者是什麼的，要搞一個鄉村道路籌建局什麼的。想方設法設機構，什麼臨時應急管理局啊那樣的局子，隨時可以搞人，當然是臨時機構。

有些地方是有些上級是可以認可的，比如說防汛抗旱指揮部，它屬於一種······比如說在南方它有防汛和抗旱，它是有季節性的，這個機構是臨時機構，它是可以設。但是既然上面開了這個口子，你可以設臨時機構，那麼下面它就不限制地去設臨時機構。剛剛我說的這個廠地聯繫局、偏遠山區公路局，什麼的這些東西。它設了它就不撤了，本來是臨時的。

【「改非」換湯不換藥 官員隱身吃空餉百姓買單】

扶搖：無限制地設置機構，這必然又會引發吃空餉的問題。對此，劉紹純又有怎樣的看法呢？

劉紹純：吃空餉，剛剛就是上面的一個問題，就是說它人員嚴重超標了，嚴重超標了以後，它財政就負擔不了。那你的財政只有這麼多，上面是按財政分級吃飯的，就是你有這麼多收入，你才能抽一定比例去支配公務員的這些工資、福利和三公消費。

但是你這個人這麼超標，你又沒有財政收入，上面又不可能額外給你增加這些東西，再説老百姓也有意見，怎麼辦呢？那就出現了因為你這個工資發不出來，工資發不出來，首先老師、事業編這些人的工資就發不出來，就拖欠。

拖欠了有人就去上街、上訪，因為老師的工資你一拖幾個月、半年都不發，人家也要生活，所以說有的反對，向中央寫信的。這個情況你怎麼辦呢？中央就責成省裡來清理你公務員的過分超標、職數超標。

它清理職務超標，因為你這個局裡本來就是一個正局長，兩個副局長，這是上面的商定方案，那只能這樣。但是有的局它就一個局長，11個副局長這樣的情況。那怎麼辦呢？那要求就必須要減掉9個副局長，這9個副局長你減誰呀？大家都是這麼上來的，你到底減誰去？

那麼他就想了一個辦法，就什麼呢，你比如說，你本來60歲退休，但是你現在已經達到了54歲、53歲了，那怎麼辦？他就動員你，他就說你可以不上班了，但是你還是在職，你的工資、獎金、福利，包括你的公車補助都與上班是一樣的，但是你可以不上班了，條件就是你這個副局長你不要當了。就成為什麼呢？成為領導幹部改為非領導幹部，簡稱「改非」。

比如說這個張三本來就是副局長，他就把你這個副局長改成非副局長，成為「改非」。那麼給張三的條件就是，你的待遇還是副局長一樣的待遇，甚至還給你提拔一個，提級，但是你的原則就是你把副局長這個職位騰出來，不要再當副局長了。

但有的就不同意啊，那我副局長當得好好的，我還甚至花了好多錢才當上副局長的，你為什麼不要我當？那麼這個時候，他就採取這個組織跟你談話，紀委跟你談話。因為他知道每一個幹部或多或少他會有貪腐行為，或者違紀違法行為。

然後他就跟你說，那根據群眾舉報，你這個······我們紀委接到了這個群眾舉報。你服從組織安排，那這個事情就算了，就本著「保護幹部、穩定時局、穩定社會」的目的，我就不追究你。你如果不服從，不把這個副局長讓出來，那麼我只能查你了。這樣一想，這個人就妥協了。然後有的假如說，那你查我的腐敗，我也抓住你的把柄了。那大家都這樣，要查都查唄。

那他還有一個辦法，你不接受這個「改非」，那麼我就通過組織手段，我把你調到哪個差單位去，又偏遠，又單位比較差，也矛盾比較多的那個單位去。這幹部一想，你不服從，那麼根據組織法，那他就可以就地免職的，因為你幹部要服從組織安排的。

那麼幹部一想，算了，既然工資獎金都是一樣的，什麼都是一樣的，還可以不上班，那就不上班唄。不上班怎麼辦？就在家裡待著，工資、福利、獎金、車補，包括工資調級都是一樣的，所以就是出現了吃空餉。他根本就不來上班，但是這個人的待遇還是在這裡的，這就出現了應付上面的檢查，就說你看，我以前是11個副局長，我減了9個。實際上減的這9個完全就是在吃空餉，你聽明白了沒有？就是吃空餉。

這個是老百姓反正已經承擔了，它沒「改非」它也是11個。它改了非以後，它還是11個拿工資，但是（副）局長只有3個了。這總的來說是老百姓買單，這種負擔早就從他提拔的那天起、超編的那天起，就是負擔在老百姓身上了。

但是它這種負擔主要轉嫁是從哪裡來的？就是上面的項目資金，比如說剛剛我說的，這些什麼非農資金啊，這些地方上面基礎設施建設的這些資金，包括衛生醫療資金，下來以後它就挪用了。挪用到什麼（地方）？就是發這些人的工資。

再就是自己要開支的橫向聯係費啊，上級送禮、打點啊，這些都需要錢，他不能個人掏腰包了。所以小金庫一直由來已久，久治不癒。它就是什麼，就是人員龐大，它需要這種潤滑劑一樣的。就是說你汽車必須要燒油一樣的，你加油才能動，或者是你充電才能動，否則的話就不能動。實際上上面也知道，你光憑撥了一點公務員的工資，那能解決問題嗎？

比如說我作為一個局長，那縣委書記家裡的什麼有人情世故的，比如說他岳母過生日、他母親過來啊、他去黨校學習、他在指揮部上面防洪去了，那縣委就拍馬屁就送錢。你送錢從哪裡來呢？這錢從哪裡來？它不就從小金庫裡面開支？你如果不送，那你這個局長還想不想當呢？就出現這種情況唄。

【空手套白狼 地方政府債務爆表】

扶搖：官員變著法吃空餉，負擔全由老百姓背了。不僅如此，中國的地方債越滾越大。具體數字，有估計60多萬億人民幣的，最高有估計120多萬億人民幣的。對於這個問題，劉紹純先生的觀察是什麼呢？

劉紹純：一般財政的虧損，它都是通過金融手段來運作。比如說我這個幹部要發工資，幹部要發工資了，錢從哪裡來呢？幹部發工資不是從中央直接撥給你的，雖然說是公務員是中央財政直接供養，它實際上是一種轉移支付。

轉移支付是什麼意思呢？比如說，我這個縣要上繳國庫，要上繳或者是10個億。假如打個比方上繳10個億每年，都是上面已經定好了的，你也心服口服的，就是說你也必須上繳這麼多給中央財政。

那麼我這個地方沒有這麼多收入，怎麼辦？它上面的財政就跟你說，你本來上繳10個億，那其中養公務員，比如說我要撥3個億給你，你就只需要交7個億了。實際上我3個億撥給你，是撥給你公務員發工資的，我已經撥給你了，本來你要交10個億的，我只需要你交7個億。你聽懂了沒有？大概就是這個意思了。

雖然只讓你交7個億，但是這7個億你要有財政收入，而且這個3個億是沒有真正撥給你，它只是從10億裡面抵了3億出來，你只需要交7億了。你這個7億怎麼辦呢？你7億都沒辦法交，還不說這3億公務員的工資從哪裡來。

那怎麼辦？那政府就買賣地。它說我這裡有塊地，然後用城投，或者建投，或者交投公司······城投、交投、建投它都是政府直接成立的，政府直接管控的這樣的公司，就是政府既當裁判員又當運動員的那種。

城投公司就買一塊地，由城投公司把它買下來，然後這塊地就抵押給銀行，銀行一看有地抵押了我就放貸，就放了很多貸款。假如說是放了3億貸款，那這3億貸款就來發公務員工資。

但是這個貸款3億，銀行貸給你是因為你這個城投公司要用這塊地去蓋房子，或者是幹什麼開發的。實際上你這個地又沒有來開發，那怎麼辦呢？到時候你要還，你怎麼辦？我又找了一塊地，我又來抵押；或者我以前的這個解凍了，我這塊地又來貸了3億，這3億我就還掉以前那個3億，當然加上利息可能是三點多億。

那把以前的3億還了，那塊地又活了，你又可以抵押了。又可以抵押了，這裡又搞了一塊地，然後反覆就這樣去倒、這樣去倒，倒不動了又換一塊地，或者是你政府的什麼信譽，你這個其它的一些名目，讓那些銀行貸款，那麼越貸越多、越貸越多。

因為你這3個億貸的發工資發掉了的，它不會產生效益回報的，那怎麼辦呢？就越貸越多。越貸越多銀行也不是傻子了，那你就必須先把我之前的3億還給我，還給我一個月之後，我又以這塊地又來抵押，我又可以貸錢給你，就這麼一個體制。然後就出現了大量的負債。

【盤剝農民 貪官截留惠農資金】

扶搖：本期節目的最後，我們再請劉紹純先生具體談談農業方面的官場腐敗。這個領域，之前外界關注的不多。

劉紹純：農業方面的腐敗，主要是它截留惠農資金，比如說該建設的基礎設施不建設。比如說這裡有一萬畝水稻農田或者什麼的，這個農田需要排灌，就是水利設施，或者是道路的配套。

先說水利設施，舉個例子說水利設施。比如說這個地方它比較是一個低窪地，一下暴雨沒有電排站它是顆粒無收的。雖然土地肥沃，但是一下暴雨被淹了是顆粒無收的。

那麼這個地方如果建一個電排，那就解決這個問題了，那麼就到上面去要資金，去爭取資金。因為現在根據資金的來源，主要是縣裡地方把錢交到上級，給縣裡交到市裡、市裡交到省裡、省裡交到中央，然後再從中央往省裡撥，省往市撥、市往縣撥，是這樣的，有的由省裡直接撥到縣裡。

那麼這個資金需要你爭取的，爭取我就打報告，就說這個地方我有一萬畝農田，這個地方常年遭受暴雨襲擊，造成農田不保收，農民無法支付，這樣的一些冠冕堂皇的理由；然後再準備行賄的錢，就到上面去，比如說到省裡的水利廳去爭取一個電排資金。

這個電排資金可能是2000萬，先舉一個1000萬，好舉例說明吧，就說這個要1000萬。那麼大概你這個賄賂、去上面去打點橫向聯繫，包括差旅費什麼東西，需要花掉20%，你才能爭取千萬來。

這個1000萬來了之後，它上面是這種資金一般都是二八開，就是說我上面給你1000萬，你至少這裡要配套200多萬。因為你需要1200萬的，比如說你這個地方需要1200萬才建起來，我這裡頂多就給你1000萬，然後200萬你自己去投資，然後來修這個電排站。

當這個1000萬真來之後，它也不是真正修電排站的，它也知道這裡要去修個電排站，但是怎麼辦呢，它就只能把這個錢來挪用，來進入自己的小金庫。一是自己好發錢，二是這些幹部要發工資、公款、公車，這個三公問題、這個橫向聯繫，包括送禮爭取來的開支，這都要去算錢的。剩下的800萬，就到了小金庫裡面。

那麼這個地方還是要建，你怎麼能說不建呢？當然也有不建的，完全存起來，就完全貪腐截留的。那還有的地方就是說，我爭取1000萬來，那我還是花200萬在這裡修一個小型的抽水機。比如說一個電排站，它至少要一個一定規模的電機裝機容量，才能形成一個規模的電排站。

那麼我只爭取了1000萬來，配套200萬我是沒有的，甚至我還花了200萬去打點上級才能爭取來1000萬。那麼我就只能做一個200萬的抽水機，那麼電排站我就做了200萬的抽水機。這裡就去了600萬了，再剩下的錢就進了小金庫裡。

然後這個地方本來裝機容量你達不到，本來做個電排站，你就做了個小抽水機，一下暴雨還是淹掉，這樣農民還是絕收，你說對農民的損失是不是很直接呢？這是一個截流資金。

再就是，還採取這種對惠農資金的截留。比如說，以前沒有直補之前，那簡直就是一分錢都到不了農民手上，後來出現什麼糧食直補、油料直補，什麼直補，這還好了一點，但是又造假了。比如說，它造多了，就把面積造空的，姓名造假，農夫造假，這樣也是截留。有好多東西農民不知道，它上面有些什麼錢，他不知道就被截留了。

還有一個就是利用供銷合作社來打壓農民家庭，來霸市。比如說，我這裡成立一個供銷合作社，中央也是說要成立一個供銷合作社，帶領農民「闖市場」。實際上到地方就變味了。

就是說，我成立一個供銷合作社，一般都是村裡、鄉裡有關係的、有背景的成立合作社。這個合作社成立以後，就管這個鄉裡的農產品銷售。這個時候他們就採取壓價，或者霸市。

比如說你種的西瓜、種的這些蔬菜，那麼你只能由我這個合作社收，其它外面的合作社不敢進來。雖然我收你的西瓜，比如說我只出五毛錢一斤，外面的市場價可能會收到八毛，但是外面的那些販子是進不來的，你不敢進來。我這裡已經被本地的供銷合作社欺行霸市了，所以說你就只能五毛賣給我，你知道嗎？

就是舉例的話，像這些例子還存在著種種方法，方法種種的一些套路，對農民實行盤剝、實行截留、欺負、欺壓。

歡迎訂閱【新聞大家談 】YouTube 獨立頻道：https://www.youtube.com/@NTD-XWDJT

新唐人網站：https://www.ntdtv.com/

新唐人乾淨世界：https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/uUaEX5vIKTh6l

新唐人YouTube：https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE

大紀元新聞網：https://www.epochtimes.com/b5/nf1334917.htm

支持新唐人：https://www.ntdtv.com/b5/donation.html

新唐人大紀元《直播節目》製作組

（責任編輯：劉明湘）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/09/28/a103794296.html