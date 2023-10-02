【10.2紀元頭條】恒大風暴衝擊 金融經濟將崩塌？ 習搶李強「話筒」 十一活動現異常

恒大倒閉或致經濟金融崩潰 中國將進入大動盪時代

隨著中國最大房地產商許家印被捕，恒大集團也隨之應聲倒下。分析認為，這將造成中國金融和經濟崩塌，可能引發社會大震盪。

9月28日，中國恒大集團公司在港交所股票全部停止買賣。恒大公告宣布，公司董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被採取強制措施。

有消息稱，警方從河南老家帶走了許家印，在北京「指定監視居住」，他的二兒子許滕鶴（Peter Xu）與數名恒大核心成員被捕。許滕鶴曾主導恒大財富的工作，深圳警方此前通報已採取刑事強制措施的杜亮，便是他的下屬。

許家印被帶走前已不能見外人，「前妻」丁玉梅得知一些風聲後，7月下旬飛離香港，她持有加拿大護照，如今她的去向也被外界關注。

丁玉梅一直在香港協助有關機構進行恒大集團的債務重組事宜。

截至2023年上半年，恒大公司總資產為1.744萬億元，總負債為2.388萬億元，淨資產為-6,442億元。

據報，許家印與丁玉梅已辦理離婚。在恒大物業今年6月延遲刊發的2022年度報告中，仍稱丁玉梅為「許太太」，擁有「配偶權益」；但在2023年中期報告當中，丁玉梅則被定義為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，並未像此前被稱為許家印的配偶。外界相信二人已辦理「技術性離婚」，將大量資產轉移境外。

一位公司治理領域的資深觀察人士向外界透露，在恒大累計900多億元的分紅中，一直由許家印、丁玉梅分別100%控制的BVI和開曼群島的離岸公司，透過恒大拿到大部份分紅，並早已在出事前轉移到境外。

64歲的許家印，從小生活在一個貧困的伐木工人家庭裏，1992年，還是河南舞陽鋼鐵廠處級幹部的許家印辭職南下，成為一名業務員；1996年，創立了恒大。

他利用槓桿購買大片土地並收購競爭對手，使恒大成為中國最大的開發商。

許家印有三十黨齡，他曾多次在公開場合稱：「恒大的一切都是黨和國家以及社會給的」。

如今，許家印被習近平抓了，意味著恒大徹底垮掉。將對中國的經濟金融會產生甚麼樣的影響。

旅美中國民營企業家孟軍9月30日在新唐人《菁英論壇》節目中表示，恒大事件在中國的房地產行業，包括中國的改革開放，房地產行業在整個的GDP裏面發揮的重要作用，標誌著（中國）房地產的這個時代已經徹底結束了。

由恒大衍生出來的，不光是房地產一塊的，前幾期我們已經說過了，它跟金融系統是緊密的掛鉤在一起的。

不要小看只是一個恒大的問題爆煲，我上期也說過了，不只是恒大，接下來會有很多的類似於像恒大這種的融創了、碧桂園了，包括央企的華潤了，它們都會爆煲。

孟軍透露，最新得到來自北京的確切消息說，北京比較大的專門做別墅和院子的房地產公司叫泰禾也正在垮掉，只是現在國內媒體不讓報道，因為整個房地產行業它牽涉了太多的產業。

孟軍說，房地產在中國不是一個正常的良性發展的行業，當時就是為了佔GDP重要的一部份，因為它帶動了五、六十個行業，鋼材、水泥、木材、運輸、家電等各行各業，它全部都帶起來了。

但是它（中共）沒有好好地去治理它，良性地去發展它，因為就是把房地產行業作為中共權貴的一個套現、一個甚麼斂財的一個重要行業。而且確實看到，惡果性的東西，我們已經看到了恒大產生的問題，這會導致整個房地產行業的崩塌，那麼由房地產行業的崩塌導致全國性的這種金融系統的崩塌，再到後面整個國家經濟的完全崩塌都是有關聯的。

恒大許家印這個事情其實是兩個標誌，一個是房地產已經撐不住了，後面的情況會更加糟糕。第二個是人民幣資產的價格很可能出現大幅下滑，這和九十年代日本差不多，基本上應該說標誌著中國大陸一個時代的結束，就是中國經濟高速增長時期已經一去不復返了。

中國問題專家王友群9月29日發表評論文章指，許家印之所以能暴富，最關鍵的原因是，他的終極後台老闆，是前中共政治局常委、國家副主席曾慶紅。

想保住曾慶紅等中共權貴家族和許家印轉移到國外的資產，把恒大的爛攤子留給習近平。

王友群預見，在2023年剩下的3個月內，中南海很可能還有大事發生。

李強豪宅被曝光 馬雲給其面子回國？

近日爆出中共總理李強的「重磅消息」，說其妻林環被指擁有千萬豪宅，與中國富商馬雲關係密切。李強之所以能把馬雲請回國，靠的就是他夫人的這層關係。

這個爆料被指大有把李強拉下馬之勢，因而引起不小震動。

消息內容主要有以下三點：一是，李強總理的女兒，極可能嫁給了一名英國洋女婿，歷史可能長達10年；二、李強總理的夫人林環，與阿里巴巴創辦人馬雲關係密切。三、李強利用其地位權勢，招商引資，政商勾結，謀取巨額暴利。

消息指，林環生於1964年1月9日，浙江瑞安人，在浙江商業職業技術學院畢業，林環的戶籍地址是：浙江杭州市西湖區紫荊花路399號「紫荊雅苑」26幢102室，是一幢豪宅，市值1,500萬元人民幣。

知情人稱，「紫荊雅苑」其實就是中共浙江省省級幹部的私人大院，有武警站崗，而且房屋價值遠不只1,500萬元。

攀附李強妻子的富商，人數眾多，其中阿里研究院院長高紅冰是馬雲的人。

高紅冰原來是官員，是馬雲僱來搞政商關係的。2018年3月21日和2019年3月29日，兩次與林環同時出席活動。李強通過林環、高紅冰等人把馬雲勸回中國。

而此前馬雲沒有接受中共當局讓他回國的邀請。

消息還指，李強的女兒叫李穎，1988年生人，嫁給了一個外國人Chris Hardie。習近平認李穎做了乾女兒，而李穎通過自己在2011年成立的一個叫做「世函盛」的皮包建築公司，拿到了多項大型建設項目，賺了不少錢。

外界認為李強是習近平信得過的人，是在習近平面前能說得上話的新總理。

那麼這些揭露李強的料究竟是誰放出來的？爆料的目的是甚麼？有分析指，不排除是反習勢力在背後操縱這次爆料，不論幕後勢力是誰，這次爆料對習近平的權威和權力無疑都將造成嚴重衝擊。

習搶李強「話筒」十一活動現異常

在中共9月28日舉辦的「十一」招待會上，出現了異常現象。按慣例，一般都由國務院總理致辭，但此次招待會，黨魁習近平取代總理李強致辭。習還首次啟用了男子貼身「護航」，外界質疑是習怕當場被暗殺，安排保鏢護佑，引發輿論關注。

值得注意的是，按中共官場慣例，中共國家主席只有在「逢五逢十」才發表講話，一般年份多由國務院總理講話。

此次習近平打破常規取代李強發表講話，上任第一年的李強就被剝奪了致辭權力。

近日，有關《中共總理李強妻子林環簡歷，總理李強女兒李穎簡歷》在海外流傳，詳細披露了李強妻女的個資及關係網，因涉及不少黑料，引發外界極大關注。

中紀委前官員、中國問題專家王友群撰文表示，關於李強妻女的爆料，勁且猛，大有把李強拉下馬之勢。這個爆料很可能是習的政敵幹的，或許與曾慶紅有關。

此外，招待會上，隨習近平最後入場的總計19人，都與習近平同桌而坐，而此前歷次只有6名中共政治局常委或退休政治局常委與習近平同桌。

中國問題專家鍾原在大紀元發文指，這一安排明顯弱化了政治局常委的地位。習近平應該是向外界刻意展示，所有人只能聽習近平的。

據中共官媒影片畫面，招待宴會上，一名男保鏢以「男護航員」的裝扮出現，只貼身護航（或稱保護）習一人。該名男子一臉嚴肅，緊盯全場，和習近平強顏歡笑的作態成強烈對比。

中國問題專家岳山認為，這或許顯示其內心對於安全的擔憂。

中秋感恩 大陸民眾：感謝李洪志大師指點明路

在中國傳統的中秋佳節，大陸民眾紛紛對李洪志大師表達感恩和祝福，感謝他指點明路。民眾感謝法輪功學員辦的媒體報道真相，聽到真相的人是中國的希望所在。

大陸民眾楊先生在與大紀元記者的電話連線中表示：「祝李洪志大師身體健康、中秋快樂！」

「我心裏面千言萬語，非常感激。包括九字真言我也一直在念，讓我們明白了做人的真諦是甚麼，明白了怎麼樣去做人，也明白了邪與正，明白了甚麼是天使，甚麼是魔鬼。特別是這三年瘟疫、三年人禍裏，我這一家人、我的親人保住了生命，我們沒有被魔鬼欺騙。」

楊先生提到有幾次自己遇到非常危險的情況，也是因為心裏面念九字真言（法輪大法好、真善忍好），然後感到人比較踏實，有歸屬感。

大陸民眾莊先生對大紀元表示，希望有機會能夠親自聽到李洪志大師的聲音、講法：「我是挺信仰、挺佩服他的。」

大陸民眾魏先生則說，「假醜惡是人類社會的毒瘤。只有『真、善、忍』才能拯救世界，改變世界，給人類社會創造美好的未來。我祝福李洪志大師中秋節快樂！」

大陸自由職業人士齊先生對法輪功學員表示欽佩，「李老師這個團體，他們這麼堅持，又吃了那麼多苦。」

他對法輪功學員辦的媒體寄予希望，「我覺得未來中國的希望就在你們了。再次感謝您，謝謝。」

大陸藝術家齊先生認為，法輪功學員辦的媒體非常好，能夠把真相講出來，這樣慢慢地就會有更多的人知道真相，這很重要。

法輪功，又稱法輪大法。1992年5月，由李洪志大師在中國大陸公開傳授，短短數年，傳遍神州大地，使上億人身心受益。在海外，法輪功已洪傳至一百多個國家和地區，法輪功書籍被翻譯成四十多種語言，在全世界公開發行。

法輪功以「真、善、忍」為指導的理念深刻影響和改變著中國乃至世界，修者人心歸正，道德回升。@

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