2023年10月2日 星期一 上午10:31:13 [台北標準時間]

海德格

由狸花貓工作室研發、NIJIGEN 代理的 3D 輕科幻美少女射擊 RPG《塵白禁域》於 21 日推出全新版本「迷霧之夢」，同時今年也在全球電玩業盛事之一的東京電玩展出攤，現場玩家絡繹不絕，整個攤位熱鬧滾滾。

今年東京電玩展於本月 21～24 日在千葉幕張展覽館開展，作為疫後復甦的一年，規模也是近年之最。《塵白禁域》今年的攤位就在一館玩家入口處，一如其名以完全白色的布置為主色調。並以科技感十足的燈管、各式的遊戲美術原作、數台 PC 來打造整個攤位。

現場除了有試玩外，也為到場玩家準備了極富參與感的槍械 DIY 塗裝及打卡活動，到場玩家參與展台活動並經過工作人員在「作戰報告書」上蓋章後，即可獲得遊戲周邊，吸引不少玩家大排長龍參與。此外，還有三位打扮完全還原原作的頂尖 Coser 供玩家拍照。

本次「迷霧之夢」改版登場了全新的五星角色「晴-藏鋒」，同時亦推出了三套全新時裝造型，分別是藏鋒時裝「泠冽冬花」、緘默時裝「動如脫兔」與咎冠時裝「尖刺薔薇」。

為了配合這次改版，本次在會場派出了藏鋒、緘默及芬妮三位 Coser，裝扮則是完全還原了原本的初始服裝，不但造型相當到位，拍照時也都展現出了原作角色的氣質。

除了 Coser 外，負責為攤位宣傳的 showgirl 也相當漂亮，顯然是精心挑選過的氣質正妹。

在試玩方面，雖然不是試玩當今最新的版本，但釋出了適合新玩家嘗試的主線關卡，並讓玩家自行組隊，可以最大化的體驗到本作的樂趣。相信也吸引了不少新玩家加入。

《塵白禁域》是今年 7 月全新於 PC/iOS/Android 跨平台推出的 3D 輕科幻美少女射擊 RPG。

21 日甫推出的「迷霧之夢」改版開放主線第 11 章，同時推出一個新五星角色「晴－藏鋒」、全新的武器「靈神星」和多套全新時裝。

在新版本中，玩家將進入黃色霧靄的汙染區，協助世界樹公司尋找樣本並兌換獎勵。污染區為開放地圖，區域內有多種任務和隱藏劇情。每 1000 個資料樣本會轉化成 1 個「超資料樣本」，達到足夠數量後，可以在商店中兌換天啟者共鳴誓約、武器配件等豐富獎勵。

全新版本玩法「迷城剿除」則考驗玩家隊伍、角色池的多樣性，玩家所屬的分析員將根據不同戰線的作戰環境下達合適的命令，奪還並派駐隊員鎮守各個戰區。目前版本的三個主題分別為群體輸出、生存和單體輸出，需要玩家至少打造三隻強力隊伍進行挑戰。

本次版本增加了全新的多人連線活動「永續聯戰」，以和其他覺醒者們共同抵禦郊狼、降臨團等敵人的入侵。

這次更新也增加頭像框功能，分析員們可以透過參與「迷霧之夢」活動免費獲取 3 種不同的頭像框。此外，晴和肴也在基地系統中擁有自己的房間，喜歡他們的玩家可ˋ別錯過他們的專屬家具。

《塵白禁域》目前已於 PC、iOS、Android 推出，玩家可跨平台參與這一近未來都市戰場。

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