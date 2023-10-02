【新唐人大視野】害美反害己？中共潛艇官兵被曝中毒亡

【新唐人北京時間2023年10月05日訊】大家好，歡迎收看新唐人大視野，我是天心～

今日焦點：害美反害己？英機密情報：中共潛艇官兵中毒亡；侮辱性極强！泰晤士報：中共海軍設陷阱、「擊沉」自家潛艇；「隱形斗篷」驚現烏軍前線！烏克蘭會用孫子兵法？相信努力不如相信佛祖？ 「躺平」歌曲大陸爆紅。

中共「093」型核潛艇在黃海出事的傳聞，又有了最新消息。外媒披露，今年8月間，確實有中共潛艇在黃海發生事故，船上官兵恐怕全部喪生，而中共不僅沒有向國際求援，反而隱瞞消息。

據英國《每日郵報》10月3日報導，一份英國國防機密報告指出，編號為「093-417」的中共核潛艇，於8月21日上午8點12分，在黃海執行任務時，陷入自家設的陷阱中，被中共海軍為破壞美國及其盟國潛艇而設的鐵鏈和錨絆住，受困後，該潛艇的氧氣系統發生災難性故障，導致船員中毒，船上55名官兵全部遇難。

報告稱，死難者中包含22名軍官、7名軍官學員、9名士官、17名水手，艦長薛永鵬上校也身亡。

同一天，英國《泰晤士報》也報導了「093」核潛艇出事的消息，標題是：中共海軍用設給英美潛艇的陷阱，「擊沉」了自己的潛艇。

目前英國皇家海軍對這一消息拒絕發表評論。

而中共軍方在核潛艇傳出失事後，沉默了10天，8月31日才出面否認，稱「有關消息純屬謠言。」

不過，事後又傳出，一艘中共北部戰區的093型核潛艇，本應在8月底返回基地，艦上官兵9月初休假，卻遲遲沒有回家。家屬等不到人就四處打探，導致風聲走漏，又引起外界對核潛艇出事的猜測。

9月12日，台灣媒體也曾就此詢問中華民國國防部，參謀本部少將黃文啟的回應耐人尋味，他說，相關信息必然屬於極高度的絕對機密，國防部會去掌握相關細節，但「事涉機敏，不便透露」。

而中共高層的動態就更令外界起疑了。8月21日正是中共黨魁習近平奔赴南非、參加金磚峰會的日子。22日，他突然缺席重要論壇，原定發表的演講也改由商務部長代讀。當時就有分析說，他可能不得不緊急處理核潛艇事件。

8月28、29日，久未現身的中共軍委副主席張又俠，露面主持「全軍裝備質量工作會議」，會中罕見要求，必須以「對官兵生命負責的態度」提升裝備質量，被猜測可能和核潛艇事故有關。

另據台灣《上報》報導，潛艇失事後，北部戰區海軍司令王大忠在9月上旬已被帶走調查，一旦官方公布撤職消息，也等於默認潛艇確實發生事故。

093型潛艦是中共最先進的潛艦之一，在俄羅斯的幫助下研發而成，長約107公尺，配備魚雷，噪音較低。

《每日郵報》稱，據信潛艦失事發生在山東省附近海域。報導引述一名英國潛艇船員的話說，中共沒有尋求國際援助，也在他的意料之中。

我們想想看，如果潛艇真出事，當時對外求援的話，船上官兵也許還有得救的機會。但就會暴露中共的陷阱，以及核潛艇的致命缺陷了。

台灣國防戰略學者蘇紫雲對本台表示，這個消息還需要進一步的證實，因為各國軍方都還沒有公開證實中共潛艦有發生海難，但確實有幾種可能性，導致全艦官兵陣亡。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源所長 蘇紫雲：「因為在黃海，中共為了反制就是，美國或者是其他盟國，所謂的可能是日本或韓國的潛艦，會在黃海活動，所以早前就有說它水底有布設一些反潛的設備，很可能就是整個串起來就是，這艘潛艦，撞上了反潛網，然後被纏住，船上的船員試圖自行排除，在排除的過程，就是核反應爐的這些設備，釋放出氫氣或者是說，核污染等等，或者是說船上的製氧設備故障，導致慢性二氧化碳中毒，最後就是全艦就陣亡了。」

據英國網媒《inews》報導，在俄烏戰爭中，烏克蘭軍方持續發動反攻、奪回領土，一位烏克蘭平民發明的「隱形斗篷」幫了大忙。

這種「隱形斗篷」名叫「幻影皮膚」（Phantom Skin），是一種不透明的黑色塑料材料，類似於野營地墊，它可以屏蔽部隊或其裝備發出的熱信號，使士兵獲得與周圍植被或建築物相同的溫度信號，俄羅斯無人機和其它設備上的熱傳感器和紅外傳感器也無法察覺到他們。

所以一旦用「幻影皮膚」製成的罩衣或掩體遮蓋，士兵就可以從無人機的傳感器中「消失」了。

「幻影皮膚」的精確成分被嚴格保密，但它使用了納米技術的化合物塗層，包括石墨烯，這種碳「神奇材料」的特性之一，就是可以掩蓋或吸收熱信號。

對烏克蘭軍隊來説，這真是一款超級好用的「隱形斗篷」，它可以隱藏部隊和裝備，躲避俄羅斯無人機的襲擊。

「隱形斗篷」還曾幫助烏軍順利掩護前線傷兵，躲過俄羅斯的夜視無人機，成功撤離戰場。報導稱，獲救的受傷戰士對此充滿感激之情。

像這樣的「隱形斗篷」，當然誰都想得到。美國、瑞士和印度的生產商也在研究類似的可穿戴技術。今年夏天，俄羅斯國防研究學院也推出了自己的隱形保暖衣，供狙擊手和在烏克蘭作戰的部隊使用，但目前還不清楚該產品是否已到達前線。

上個月，在倫敦舉行的國際防務和安全設備展覽會（DSEI）上，烏克蘭政府在展台上展示了這款「隱形斗篷」，引起其它國家的濃厚興趣。

而烏克蘭不僅會創新武器，還會仿效古人用兵的智慧，用假武器當誘餌，消耗俄羅斯的真武器。

據《華爾街日報》報導，在烏克蘭中部的一家工廠裡，工人們忙著製造榴彈砲、雷達站和迫擊砲的零件，但是它們全部都是假貨。

這些仿冒的軍備由硬的塑膠泡沫、水管和廢棄設備製成，可以直接在戰場上快速組裝。

烏克蘭用這種「假武器」，誘騙俄羅斯發射導彈、砲彈或無人機，消耗真的軍備。

不僅如此，烏克蘭軍方的排長表示，他的部隊使用這種誘餌，來精準定位俄羅斯砲兵的射擊位置，好讓烏克蘭軍隊能夠瞄準俄軍。

俄羅斯方面也坦承，在戰場上摧毀的部分烏軍武器可能是複製品，因爲這些武器的數量，超過了烏克蘭軍火庫的數量。

而俄羅斯方面也部署了誘餌，只是目前它們的有效性還不確定。看來這場俄烏戰爭，不只是比實力、比創新，也是一場比智慧的大戰。

「可能我現在的苦，只有寺廟最清楚，與其相信努力，還不如相信佛祖。」

近日，這首《我在財神殿裡長跪不起》歌曲的視頻，在中國社交媒體上爆紅，不但引發了共鳴，還被改編成不同版本的短影片流傳。

「老闆拚命數著錢，我吃不同的泡麵，下班我最擔心的是電驢沒有電。我燒著3塊的香，許著3個億的願。我只管想剩下的交給老天。」

「從此上班和上進之間，我選擇了躺平；從此體系和關係之間，我選擇佛系。」

這些歌詞唱出了當下中國年輕人的苦悶。中共特權階級佔據社會資源，令底層年輕人認識到：「無論如何拼搏都是賠」。加上近年來經濟持續蕭條，失業率屢創新高，「躺平主義」在大陸網絡上流行，並衍生出「佛系」的走紅。

今年3月以來，「不上學，不工作，只上香」成為社交媒體上的熱門標籤。中國旅行網站「去哪兒網」和攜程網6月公布的數據顯示，今年中國寺廟的參觀人數比一年前激增了四倍多，其中約一半遊客年齡在20-30歲。「燒香青年」成為中國旅遊業排名最高的流行語。

年輕人拜佛成為潮流，也引來中共官方的不安。中共官媒日前批判，年輕人不該「把自己的生活希望寄託在神佛之上」，但卻遭到網民的激烈反彈。年輕人在多個平台發聲回擊，一度把相關話題「罵」上了微博熱搜榜。

分析認為，在中共治下，處於中下層的年輕人現在越來越悲觀，根本就看不到希望了。

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《新唐人大視野》製作組

（責任編輯：李紅）

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