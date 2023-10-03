【10.3紀元頭條】曝光！許家印轉移巨款途徑 美軍換最高將領 終結中共攻台速戰論

許家印轉移巨款路徑曝光在美申請破產保護流產

中國房地產巨頭恒大集團董事長許家印被抓，公司申請美國破產保護流產，巨額財產去向成為關注焦點，外界質疑許家印早已將財產轉移至境外。

恒大今年7月財報顯示，恒大已資不抵債。截至2022年末，負債總額2.44萬億元（約合 3,486億美元），總資產約1.84萬億元（約合2,629億美元）。

恒大8月18日到美國申請「美國破產法」（U.S. Bankruptcy Code）的破產保護，引起了中共警覺。9月，當局開始對恒大地產立案調查、抓人，防止恒大資本繼續外流。

同時，網上也流出許家印的巨款轉移路線圖以及試圖逃避國內債務的如下做法。

許家印此前透過協議控制（VIE）架構，把股權信託給開曼的離岸公司，再透過信託方式，間接持有恒大的控制權，不具有實質法律上的責任。也就是國內恒大爆煲，追索不到許家印的責任。

過去幾年，恒大發行了非常多海外高息企業債，只有許家印自己家族和自己關係人才能購買，這樣把大量資本轉化成外匯進行付息，以此躲過中國的資本管制。這是把錢從中國轉移到海外的操作手段，也是一個掏空恒大的過程。

2018年，許家印就花自己私房錢購買恒大在境外發行的美元債，票息是13.75%，從原來的控股人變成了恒大的債權人。

恒大的錢被許家印及其親密家人搬到了海外，國內留的是滿地負債。

許家印要想躲過不被國內追索債務責任，就只有得到美國破產保護。但前提是：一定要先通過債務重組方案。

召開債權人重組方案，必須有一個債權人表決通過重組方案。這樣，美國法院就會對中國恒大進行破產保護。

不料，中共當局開始動手抓了許家印父子及數名核心高管，使恒大債務重組會議流產，未來只能走向破產清算。

有分析指出，由於恒大許多債主是美國的投資公司，因此在美國申請破產保護，欲尋求法院批准190億美元債務重組，可以視為是一種「手段」，以確保一定期間內維持公司的基本營運。

如果法院批准這項債務重組，相關協議將在美國具有法律約束力，將可以杜絕任何可能在美國針對該計劃提出的爭議。

分析指，如果許家印申請美國破產保護成功，中共不可以動這筆錢，許家印或許可以再把它活用。許家印想把中國跟美國切開，中共不讓恒大破產，那就走破產保護程序，讓美國資產有多少留多少。

分析還說，到目前為止，中國前50位規模的房企已經有47家出現了危機，如果恒大破產保護成功，已面臨危機的融創、

碧桂園、萬達等都會仿傚。而倒楣的是所有中國的投資者，所有中國的債務人，還有所有中國的房屋持有人。

許家印巨額資產轉移，還有一個途徑被曝光。

他的前妻丁玉梅分別持有中國和加拿大兩國護照。在7月之前聽到大陸的風聲後，留下在中國的許家印父子三人逃離香港，現人在哪裏，目前尚無確切消息。

丁玉梅之前的公開身份為恒大董事局主席。在《2019胡潤女企業家榜》中，丁玉梅以170億元人民幣（約合24億美金）排名第26。

許家印被拘捕看似突如其來，但在兩年前恒大爆煲之時就已經初露端倪，想分割家產，剝離債務風險，之後傳出消息稱倆人已「技術離婚」。

大紀元記者查詢發現，離婚時間應該是在2023年的6月之前。

今年8月14日，恒大汽車的配股公告中，丁玉梅被列為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」。

由於港股上市公司對於稱謂的用法有嚴格要求，這意味著丁玉梅跟許家印是非夫妻關係，外界稱為「技術性離婚」，這樣就可以將財富留給丁玉梅，債務歸許家印的恒大公司。

根據恒大公開數據的統計，2016年至2020年，中國恒大集團每年進行的分紅，累計939.33億元（約合 134.2億美元）。其中2020年，分紅高達577.79億元（約合82.5億美元），佔比61.5%。

自2009年恒大上市以來，許家印夫婦在恒大長年控股70%左右，他們可能累計拿走逾500億元（約合71.4億美元），佔比超過一半。

特別需要指出的是，恒大高分紅涉嫌恒大財務長期造假、虛高業績以達到高分紅，已經引起注意。

一位公司治理領域的資深觀察人士表示，恒大集團透過「小紅籌」架構在香港上市的協議安排。恒大集團累計的逾900億（約合134.2億美元）分紅中，由許家印和丁玉梅分別100%控制的英屬處女群島和開曼群島的離岸公司，通過恒大取得其中大部份分紅，並在出事前後轉移至境外，最終落到了境外「前妻」丁玉梅的口袋裏。

在許家印申報恒大財產破產前，許家印還送給兒子一個金額高達23億元（約合 3.3億美元）的單一家庭信託基金，被稱為是「富二代保護計劃」。

家族信託旨在實現富裕人群的財富管理和子孫福祉。一旦設立家族信託，無論富人離婚、死亡，或被人追債，這筆錢都將獨立存在，不受影響，以確保子孫衣食無優。

許家印與丁玉梅「技術離婚」，丁玉梅可否在財務上規避債務等問題呢？

中共《民法》第1064條規定，婚內產生的共同債務仍需共同償還，丁玉梅即使離婚，也難以徹底規避債務風險。

美軍最高將領換人

美國國會參議院9月20日表決通過美國空軍參謀長查理斯•布朗（Charles Q. Brown Jr.）出任參謀首長聯席會議主席的人事案。

有評論認為，美軍最高將領換人，將終結中共的攻台速戰論。

布朗將是繼已故陸軍上將柯林•鮑威爾（Colin Powell）之後，第二位擔任這個軍方最高要職的非裔美國人。

中共遇到最難應付的對手。

布朗有超過2,900小時的飛行經歷，包括130小時的戰鬥經驗。2018年7月，布朗曾擔任美國太平洋空軍司令，他還曾在南韓群山空軍基地，指揮駐紮此處的美軍第8戰鬥機聯隊。

2020年，時任美國總統特朗普提名布朗擔任美國空軍參謀長，布朗成為空軍最高指揮官；如今他又成為美軍最高將領。

評論員沈舟在大紀元撰文認為，美軍最高將領換上布朗標誌著，美軍著眼於和中共的可能衝突，更會把空中力量作為反擊的關鍵手段。這也意味著，中共對台動武的所謂速戰論被終結。

中共曾號稱2周內攻佔台灣，即所謂的速戰論。中共希望在美軍多艘航母艦隊前來馳援之前，就能登陸台灣，包括奪取台北。實際上，美國空軍戰機從阿拉斯加出發，一天內就能到達戰區。

只要美軍戰機能迅速到位，就能立即展開空襲，首先摧毀或癱瘓中共的大型戰艦，包括航母、055和052D型驅逐艦、075型登陸艦等，中共無力爭奪制海權，登陸艦隊失去了防護，就難以展開登陸行動。

美軍、台灣和聯軍還要同時與中共空軍爭奪制空權，布朗就是飛行員出身。空戰和空襲，將決定西太平洋戰事的勝負，布朗的上任，將會最大限度地發揮美軍的空中優勢；對中共軍隊來說，無疑將更加棘手。

日本2023防衛白皮書披露，中共號稱的第五代隱形戰機殲-20增加到約140架，殲-16戰鬥機增加到262架。這些應是中共參與台海空戰的主力，但不可能全部調往東部戰區，北部戰區需要防衛黃海、渤海、北京，南部戰區需要防衛南海。

中美可能部署的第五代戰機，數量大致是1 : 3或1 : 4。中共第五代戰鬥機殲-20和第四代主力戰鬥機殲-16/Su-30/Su-35的總和，仍低於美軍第五代戰機數量，美軍的第四代戰機應主要提供支援。台灣的F-16V戰鬥機，可能主要對陣中共的殲-10、殲-11戰鬥機。

在可能的台海空戰中，美軍將佔據很大優勢，美軍戰機會比中共空軍部署得更快，在空中加油機的支援下，滯空時間也更長。中共在拚命建造更多戰機，但與美軍戰機之間的代差很明顯。

新唐人首屆全球華人選美大賽 12佳麗獲獎

新唐人首屆全球華人選美大賽9月30日晚總決賽結果揭曉。來自德州、現居紐約的Cynthia Sun摘冠，獲得「Miss NTD」的殊榮。另外11位佳麗分別獲得亞軍、季軍、最佳「美之使命」獎、最佳上鏡獎等獎項。

據新唐人報道，當晚的總決賽及加冕典禮在紐約帕切斯學院表演藝術中心舉行。

「新唐人全球華人選美大賽」旨在弘揚中國女性的傳統美學觀念，回歸純真、純善、純美。「Miss NTD」鳳冠的獨特設計象徵著鳳凰五彩羽毛花紋所昭示的五項重要特質——「德、義、禮、仁、信」。

12位得獎者美麗大方、明豔動人。

冠軍Cynthia Sun頭戴「Miss NTD」藍寶石鳳冠，在獲獎感言中表示：「我想代表所有參賽選手及所有在幕後為這一奇蹟努力的人說：我們將終生銘記這一刻，並期待明年再來。非常感謝你們。」

這場大賽的評審團由頂尖的選美專家、國際選美冠軍、時尚模特兒、演員以及中華傳統文化專家組成。

評委之一、創意管理公司阿尼瑪的共同創辦人及總監Mark Luburic認為，這場比賽和其它選美比賽都不一樣，「它是帶有使命的」。「新唐人的選美比賽以傳統文化為基點，希望能帶人們回歸傳統，這是很有意義的。」

Luburic稱讚冠軍Cynthia Sun說：「我們認為，她能夠將新唐人電視台的核心理念和價值觀傳遞出去，並能在公眾心中產生共鳴。」

另一位評委、好萊塢時尚界前明星造型師Gabriel Giorgio表示，此次大賽向世界展示傳統價值觀非常重要。他說：「這就是我為何參加評審的原因。我非常喜歡這些參賽選手們所擁有的美德，我也能夠看到她們的能量、她們的自信、她們高貴優雅的氣質、她們的才華，所有這一切實在是太美好了！」

擔任比賽榮譽顧問的美國電影演員兼製片人錢德勒（Jim Chandler）表示，Miss NTD比賽是「獨一無二」的，因為「它讓你關注的是豐厚的中國文化，其中包括正直、仁愛和忠貞等美德」。

新唐人大賽副總監Richard Yin表示，大賽是在呈現甚麼是人類真正的女性美，通過中華傳統文化的洗滌，不斷昇華，最後，由內而外，散發美的光芒。

最佳「美之使命」獎得主Annie Li認為，「更重要的是在日後的實踐，把傳統的審美觀、價值觀作為基石，通過自己的藝術，把這些美好帶給身邊的人。」

她說，「來這裏的32位佳麗，都像種子一樣，會將傳統的美散播到世界各地。她們回去之後，會影響身邊的人，這是一個很好的開始。」@

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