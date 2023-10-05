前美国财政部高级发展专家周三（10月4日）表示，美国应该要求中国支持陷入困境的贫困和中等收入国家进行债务重组，作为改变国际货币基金组织（IMF）配股方式的条件。

前美国财政部副助理部长、现为美国智库全球发展中心（Center for Global Development）高级研究员南希·李（Nancy Lee）告诉记者，去坚持要求在IMF中获得更大配额或股份的任何国家，也应该协助其他国家恢复债务的可持续性，这是“合理的”。

美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，世界最大主权债权国中国一直是债务减免的障碍。美国官员表示，中国不愿意在贷款上承担损失，除非私营部门债权人和多边开发银行也这么做。

IMF成员国将于下周在摩洛哥举行的年会上讨论这个危机贷款机构的股权结构问题。

中国、印度和巴西等主要新兴市场国家长期以来都希望在IMF中拥有更多投票权，而这是自2010年以来他们首次有机会拥有更大的份额。

美国主张，IMF成员国应该同意提供更多资金以增强贷款实力，但保持以美国为主导的股权结构不变。

南希·李说：“如果一个国家希望在IMF的治理中拥有更大的份额，它也应该致力于推进IMF的目标，即帮助各国在可持续的方式下实现融资增长。”她说，“如果一个国家没有参与该议程，就很难证明他们需要更大的配额。”

南希·李表示，她同意美国财政部负责国际事务的最高官员、副部长杰伊·尚博格（Jay Shambaugh）上个月在一次演讲中表达的观点。

当时尚博格表示，重要的是“所有国家，特别是那些份额增加的国家，都应该尊重IMF的作用和规范，并致力于加强国际货币体系。”

尚博格并未点名中国，但表示这将包括在债务减免和提供更高的汇率透明度方面采取更多措施。这也是美国财政部长期以来对北京的批评。

IMF今年4月表示，大约60%的低收入发展中国家已经处于高风险或负债困境，甚至30%的“新兴市场”小康国家也是如此。经济学家担心，如果不能尽快达成债务减免协议的话将导致国际信贷减少、利率上升，恐导致更多的国家违约，引发多米诺骨牌效应。

华盛顿智库哈德逊研究所高级研究员托马斯·杜斯特伯格（Thomas Duesterberg）曾表示，若西方国家和中国不解决发展中国家的债务问题，西方国家和中国本身都会受到严重的负面影响。

（此文依据了路透社的报道。）