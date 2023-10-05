经过3年新冠疫情“清零封关”后，香港疫后经济复苏不似预期，前特区政府的财金官员马时亨接受香港传媒访问表示，现时香港的经济是近20年来最差，他形容是“腹背受敌”；一来地缘政治关系令外资流入减少，加上中国大陆也有很多问题，不能像以前“背靠中国”。

欧盟最新报告表示，香港人权和自治情况持续恶化，中资企业增加、外资撤离，有时事评论员忧虑，国安法之下香港的国际地位可能被新加坡取代。

香港今年初与中国大陆全面通关，港府不断向外推广疫后“复常”，重返国际舞台，不过，一连串的数据却显示，中港两地全面通关并没有即时带动香港经济复苏。

港股全球表现第4差 新股集资20年最低

香港政府统计处7月底发布的统计显示，第二季GDP(本地生产总值)按年增长1.5%，远低于市场预期的3.5%；进出口表现方面，统计处8月24日公布的统计显示，7月出口按年下跌9.1%，连续下跌15个月；进口下跌7.9%，连跌第13个月。 7月录得有形贸易逆差300亿港元(超过38亿美元)，相等于商品进口货值的8%。

据《纽约时报中文网》9月底报道，中国经济令投资者受到了惊吓，到目前为止，香港股市今年已下跌超过11%，是全球表现第4差的股市，新股上市集资的资金只有27亿美元，是20年来最低。

据会计师事务所德勤(Deloitte)估计，今年头三季度，香港的全球集资市场排名只能达到第8位，落后于中国大陆、美国、阿联酋、印度和印尼。如果撇除10亿美元的超大规模新股，香港新股的平均集资额从去年的7.5亿美元下降至今年的5.9亿美元，是过去10年中最少的。

马时亨指香港经济20年最差“腹背受敌”

香港富卫集团主席、财经事务及库务局前局长马时亨日前接受网媒《香港01》访问表示，现时香港经济是近20年来最差，整体经济弱，各行各业都面临困境，股市、楼市(房地产)都跌，每个人都较之前穷，所以消费力减少。

马时亨形容香港目前“腹背受敌”，一来地缘政治关系令外资流入减少，加上中国大陆也有很多问题，不能像以前“背靠中国”，库房“缩水”（资金减少）加上财赤，有机会令香港政府有公共财政压力。

据香港政府上星期五(9月29日)公布的统计显示，本财政年度首5个月(4月至8月)赤字接近1,362亿港元(约175亿美元)，截止8月底财政储备为超过6,986亿港元(约896亿美元)，较7月底减少约391亿港元(超过50亿美元)。如果撇除港府发行的绿色债券收益，财政赤字超过1,828亿港元(超过234亿美元)。

评论员指财赤或影响国际金融中心地位

前香港《苹果日报》专栏作家、时事评论员利世民接受美国之音访问表示，20年前2003年香港爆发沙士疫情期间，马时亨出任财库局局长，当时中国经济仍处于高增长的时代，加上当时的疫情高峰约3个多月就过去，香港经济在沙士疫情过后基本上就反弹，但是2023年新冠疫情后，香港的经济不能够像20年前那样及时反弹，他认为马时亨评论香港经济20年来最差，某程度是对的。

利世民说：“但是不要忘记03年那时候，中美关系没有这么差，甚至乎美国自己都是在那段时间，都有一个相对上相当宽松的货币政策，现在美元其实是处于一个相对高息及紧缩的状态，香港作为一个美元化的经济体，因为联系汇率的关系，是不可能在这个情况之下有任何利好的因素，即是香港无论在宏观经济上、在地沿政治上，甚至乎中国大陆本身的经济结构以及社会状况，等等因素现在都是非常之不就香港的，所以马时亨那个判断是不是对，我想某程度上都对的。”

不过，利世民对马时亨指港府应该趁机会作大刀阔斧的改革有疑问，他认为似乎大家都知道有些事情不妥当，但是欠缺解决之道。

利世民又表示，香港政府目前的财政储备差过20年前沙士的时候，因为现时政府开支的规模比以前大，以目前的速度慢慢缩减财政储备的话，可以预见大约两年左右，香港就会正式进入一个财政危机，可能影响香港国际金融中心的地位。

利世民说：“香港有一个很特殊的情况，就是我们行联系汇率制度，行联系汇率制度是令到这个政府不能够透过发港元或美元债，去处理它不论中短长期的财政开支问题，换句话说如果接下来的日子，政府又没办法削减开支，又没办法开征新的税收、又没办法增加其他收入，它唯一可以行的一步，就是可能要改变一下香港现在一些很根本的经济结构、即是一些很根本的制度，我不觉得它会放弃联系汇率、(港元)贬值然后走去发港元、美元债，这个做法是不可能的，因为是灾难性。”

港元或走向澳门的“葡币化”

利世民估计，港府可能将部份涉及开支的项目以人民币融资，甚至支出都是以人民币结算，包括发展与大湾区融合的新界北部都会区以及明日大屿等项目，美其名为顺便推展香港人民币国际化的进程，将来港府可能有两盘帐目，一个地方同时使用两种货币，即是人民币及港元，不排除日后港元走向澳门的“葡币化”。

利世民说：“我想港币‘葡币化’吧，即是大家了解澳门的经济就知道。澳门其实本身有澳门的葡币，但是没有人用的，因为其实葡币理论上同港元挂勾的，但是人们如果真的很贵重的东西，或者收在自己床底下的‘曲奇饼罐’那些钱，就是港币来的，日常生活使用应用就是用人民币，就没有人用葡币的，葡币基本上纯粹是‘纪念品’来的。我想未来港币的情况都会类似，即是人们如果自己要储存、收藏可能就会用美金，如果你平时使用的甚至乎可能愈来愈多交易进行都是用人民币，结果又是这样很多人有两盘帐，有用多过一种货币，其实这个情况都不是说很罕见的，即是很多地方都是这样。”

刘梦熊指香港国际金融中心正在失血

前政协委员刘梦熊接受美国之音访问表示，香港的股市中资企业占的比例愈来愈高，外资撤离的情况愈来愈严重，他认为对香港国际金融中心的地位有一定影响，加上香港股市的总值大概35万亿(接近4.5万亿美元)，但是目前每日成交只有800亿港元(约100亿美元)，完全不成比例，而且在2千多家上市公司当中，有接近1千家是“零成交”，还有100多家被停牌，他认为反映香港国际金融中心“正在失血”，世界第3大金融中心的地位也被新加坡取代。

刘梦熊说：“香港国际金融中心‘正在失血’，甚至IPO(新股集资)的数目里面，金额还低过印尼，这些在以前根本是不可想像的，所以我认为最主要的问题就是说，近年来一系列的政策给人家去质疑，现在香港即是说从北京的治港系统，乃至香港的特区它们所行的路线、所执行的政策是否是要将香港变成了一国一制，要将香港(中国)内地化，要将香港变成(中国)内地普通城市呢﹖人家在质疑这件事情，尽管北京口头上都是说要坚持一国两制，但是在做的事情当中，恰恰人家就觉得就是往一国一制的方向去行。”

欧盟报告指中资比重增外资撤离香港

由中国全国常委会直接制订的《港区国安法》实施超过3年，欧盟执行委员会今年8月中发布的《2022年度香港报告》提及，香港人权和自治情况持续恶化，令人质疑中国政府“一国两制”的承诺。

报告也提及香港经济数据显示，2021年外来直接投资(FDI)，中国大陆占香港接受外来投资的28%，是最大来源，而香港的对外投资有49%流向中国大陆。而中企在香港数量比2019年6月增加了17.5%；2022年中国上市公司更占了香港股市值的77%，但超过5%的外资撤离、12.5%外资区域中心撤出香港。

据《纽约时报中文网》9月底报道，更广泛的地缘政治紧张局势促使美国官员禁止美国投资某些中国公司，受此影响，一些西方投资者正在离开香港。

报道又表示，走向破产的中企名单越来越长，其中大多数在香港上市，这引发了人们对香港的公司治理标准越来越多的不信任。金融市场的不确定，加上政治上的变化，正在让一些投资者认为，香港似乎与中国其他城市没什么两样。

驻香港外国律师逐步撤离

驻香港的外国律师亦开始逐步撤离，据香港律师会网站统计，香港注册外地律师的人数，由2018年9月的1,533人，下降至今年8月的1,428人，5年间外地律师的人数下降约7%。

英国《金融时报》引述多位在港执业的律师表示，由于人们无法理解《港区国安法》的界限在哪里，越来越多的外国律师正在逃离香港。

据《日经亚洲》报道，国际律师事务所争相扩大在新加坡的业务，报道引述有律师表示，最近几个月最少有6家跨国律师事务所进驻新加坡，希望捕捉中国富裕阶层调动离岸财富，或分散业务至东南亚的机遇。

评论员指香港国际地位或被新加坡取代

时事评论员利世民对美国之音表示，国安法之下香港的国际地位可能被新加坡取代，香港已经失去中国大陆与国际社会之间的“中间人”角色。

利世民说：“现在香港外资既不觉得安全，而大陆的企业亦不觉得香港有什么特别，就是这个原因香港就已经没有了那个‘中间人’的角色。现在这个‘中间人’角色很明显就是被新加坡在做，而新加坡除了这件事情之外，它还有其他东盟国家那个连接及关系；其实人家有的东西我们没有，我想这个是香港最大的问题，就是我们本身以前有的那个高度自治，现在没有了，新加坡定义上就是一个国家，它当然高度自治了。”

利世民表示，港府一定会强调香港仍然是普通法，尤其是民事案件当中，个人与个人或者个人与企业之间的商业纠纷，仍然可以用民事法进行，不过，他担心民事的商业纠纷，会不会被个别有权势人士提升到国家安全层面，甚至动用公器处理私人问题，这些也是外资对香港法治的疑虑。

利世民说：“早一阵子有些代表的士业界利益的就说，在香港Call Uber是‘引入外国势力’。你见到这种‘莫须有’、滥用这些国家安全的语言威胁外来的竞争，不是没有发生是有实在的例子告诉我们，在香港有很多人是会‘拿着鸡毛当领箭’的事情发生，作为外资是不是要冒这个风险呢﹖尤其是香港的市场‘豆腐闰咁细’(像豆腐干这般小)，你不是说要我放一个人在这里被你拘捕，就是为了香港的市场吧﹗”

刘梦熊：问题在香港、根子在北京

前政协委员刘梦熊对美国之音表示，多家在香港上市的中资地产股，包括碧桂园、中国恒大等相继崩盘，香港的地产市道也愈来愈疲弱，影响香港政府的税收及卖地收入，造成结构性的财政赤字。

刘梦熊预计港府目前约896亿美元的财政储备不能支撑多久，未来一两年将会下跌到危险的水平，他认为香港目前的经济问题，源于“一左二窄”的错误倾向，要提振香港经济必须恪守《基本法》，回到一国两制的初衷。

刘梦熊说：“香港作为财政储备非常丰厚，政府的公共开支里面绰绰有余，这些‘好日子’应该走到尽头。所以我8月21日在新加坡《联合早报》的文章标题就是：《问题在经济、根子在政治》；同样香港的问题，我觉得它是由于‘一左二窄’的错误倾向造成，所以亦都是说‘问题在香港、根子在北京’。”