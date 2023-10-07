从9月29日到10月6日，中国迎来了中秋节和中国共产党建立政权的国庆日的双节长假，被称为“黄金周”。这是自北京放松严格的新冠疫情旅行限制之后，中国公民今年最长的一个公共假期。

去年年底，中国结束了严格的疫情控制封锁，然而出境游直到今年8月才得以恢复。数百万人利用“黄金周”假期出行，社交平台上到处显示着人头攒动的旅游景点。

与此同时，社交媒体上，与旅游相关的一个话题是攻击日本媒体，网民声称他们夸大了来自中国的游客数量。网民们将之与日本福岛核废水排海挂钩，声称日媒制造假新闻误导公众，想展现出中国人忘性大的形象。

从10月3日起，微博热搜的一个话题是：“日媒说的2000万中国游客在哪？”

中国网民指责日媒声称有2000万中国游客在黄金周抵达日本游玩，声称这是在散布假新闻。

有21万粉丝的微博用户“脑洞趣味历史”在10月4日写道：

“日本人真能吹，2000万人？一架飞机也就运输几百人，这需要多少趟航班？... 再说了，二千万人国庆去日本，日本人晚上还敢睡觉？”

这种说法有误导性。

2000万这个数字源自彭博社日本版（Bloomberg Japan）9月25日的报道。报道援引中国民航局一位官员的话说：“长假期间将有超过2100万人次乘飞机出行。”

文章列出了几个中国游客热门的出国旅游目的地，包括泰国、韩国、新加坡、澳大利亚和英国。

彭博社指出，东京也是热门目的地，东京-上海和东京-北京航班位列节前国际航班预订量前十位。

至于日媒——《日本时报》（The Japan Times）援引中国互联网搜索巨头百度的数据分析，称日本在中国黄金周期间位居中国游客热门出境旅游目的地榜首。

《读卖新闻》（The Yomiuri Shimbun）援引全日空航空公司数据，称假期期间从中国出发的航班已被订满。中国南方航空运营着日本关西机场和中国大陆之间的六条航线，其部分航班的预订率达到80-90%。

美国之音（VOA）的揭谎频道（Polygraph.info）并没有找到任何日本新闻媒体报道“2000万中国游客”假期期间前往日本。

然而，微博上愤怒的网友指责日本媒体散布此类假新闻。

网友任鹏霄说：“但凡有点爱国心都不会去日本，有些日杂就是故意在国庆节恶心中国人!”

网友纳兰茗雪写道：“所以不要在海边讲笑话，特别是那种云山雾罩不着四六信口开河的笑话。瞧瞧，海啸（笑）了吧。”

这指的是10月5日日本东部岛屿，东京以南550公里处发生6.6级地震后，日本政府发布的海啸警报。

虽然中日两国曾是战时的敌人，但自那以后两国关系变得更加务实。然而近年来，中国的反日宣传和思潮在中国大行其道。近几个月来，日本向太平洋排放经过处理的核废水后，反日情绪大为高涨。

黑龙江省社会科学院东北亚研究所研究员、东北亚战略研究院专家笪志刚10月2日在《环球时报》发文，批评日媒报道中国游客赴日并将之与中国人对日本核废水排海的态度挂钩。

“日本核污染水排海以来已经不止一次对内对外使用各种舆论手段敷衍塞责，日媒这次又借我们‘黄金周’这个题来发挥”，他写道。

“有必要用事实进一步拆穿日媒的舆论战甚至虚假宣传，进一步让世人认清日本舆论甚至官方在核污染水排海问题上的不负责任做法”，他补充说。

日本于8月24日开始向太平洋排放经过处理的核废水。中国政府对此强烈批评，并多次要求东京停止排放。中国是日本海鲜的最大进口国，在东京开始排放的当天就中断了所有海鲜进口。

日本表示，这些水经过处理和稀释后是安全的。联合国核监督机构---国际原子能机构（IAEA）---已批准该过程并正在对其进行实时监控。

《时代》(Time)杂志9月8日写道：“社交媒体和中国新闻媒体发起了一场看似协调一致的运动，以发泄人们对日本输出辐射的愤怒。”

10月5日，日本开始第二轮核废水排海。中国外交部重申“坚决反对日方单方面排海行动”并呼吁日本“全面回应国际社会关切，以真诚态度同周边邻国充分协商，以负责任方式处置核污染水。”

科学家表示，经过处理的核废水排放对环境和人类健康的影响可以忽略不计。美国支持日本，台湾也同意释放的放射性核素的影响微小。

日本的邻国韩国最开始也是核废水排海的坚定反对者之一。然而今年2月首尔政府对此议题发表研究并证明其对韩国环境影响微乎其微后，韩国政府表示尊重国际原子机构的决定。

（请同时参阅文章的英文版。）