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（中央社記者張璦台北9日電）台灣第一枚自製氣象衛星獵風者（TRITON）台灣時間今天上午在法屬圭亞那順利升空，回顧24年前台灣首顆升空的人造衛星福衛一號，讓台灣從衛星資料接收國，升級為全球第33個擁有衛星的國家，更為今年開始「年年有衛星發射」打下基礎。

影片來源：國家太空中心 TASA

（中央社製圖）

不只科學任務 福一領航台灣太空產業起飛

台灣1991年篳路藍縷展開太空計畫，透過執行福爾摩沙衛星一號、二、 三號計畫，建立基礎設施、組織研發團隊，培養自主能力，產官學研「太空國家隊」逐漸成軍。

如今已除役、重返大氣層的福衛一號，1999年1月升空，運行於600公里高的軌道，成為台灣衛星發展開路者。福一身上的3種科學酬載，包含海洋水色照相機（OCI）、電離層電漿電動效應儀（IPEI）、通訊實驗酬載（ECP），執行3項科學任務，實際運轉近5年半，2004年6月功成身退。

除科學任務取得成果，福一搭載5項國內廠商承製的元件，參與業者包含宏碁、系通、勝利工業與士林電機，象徵台灣進軍太空產業，踏出關鍵一步。

圖為福爾摩沙衛星一號模型。（圖取自維基百科共享資源，作者： Peellden，CC BY-SA 3.0）

台灣首枚遙測衛星 福二成救災急先鋒

圖為福爾摩沙衛星二號模型。（圖取自維基百科共享資源，作者：SSR2000，CC BY-SA 3.0）

2004年5月福衛二號升空，是台灣自主擁有的第一枚遙測衛星。福二對台灣及全球陸地、海域進行近實時遙測作業，在白晝地區拍攝的影像資料，協助國土規劃、環境保護、防災救災；運行至黑夜地區，進行對高層大氣向上閃電的自然現象觀測，結果可供實驗研究。

福二已於2016年8月除役，曾在造成重大傷亡的南亞海嘯、四川大地震、311日本強震，第一時間拍攝到災區影像，協助災後搜救。此外，2006年一艘外籍輪船在蘇澳港南端因船艙破裂，漏油上百噸，而福二拍下的清晰影像，助台灣第一次求償海域污染成功。

福三減少預報誤差 媲美太空最準溫度計

圖為福爾摩沙衛星三號模型。（圖取自國家太空中心網頁tasa.org.tw）

被譽為「太空中最精準的溫度計」的福衛三號2006年4月升空，這一大型台美雙邊國際合作計畫，一次發射6顆微衛星，組成涵蓋全球的低軌道微衛星星系，以掩星觀測原理反演大氣層剖面資訊，在太空運行14年才光榮退役，大氣資料免費對全球開放。

歐洲中期預報中心（ECMWF）分析，福三資料量雖只占天氣預報所有使用資料的2到3%，對減少預報誤差的貢獻度卻達10%，貢獻度排名前5名。2012年美國大選前的桑迪颶風來襲，福三的颶風路徑預測，曾準確協助美國聯邦政府進行緊急疏散的決策判斷。

首枚自主研發衛星福五 掌握遙測關鍵技術靠自己

接棒福二，台灣第一枚自主研製的高解析度光學遙測衛星福衛五號，歷經6年研發、克服發射延遲難關，終於在2017年8月升空、至今已運作6年，負責電離層觀測、地震前兆研究、國土監測等任務，更曾助中美洲友邦建立香蕉黃葉病大面積監測系統，保全友邦香蕉產業發展。

當年為擺脫國際出口管制，國家太空中心結合國研院儀器科技研究中心、晶片系統設計中心，攜手中山科學研究院、漢翔航空工業、微像、鑫豪等，成立福五光學遙測酬載團隊，「靠自己」掌握遙測衛星關鍵技術。

圖為衛星福爾摩沙衛星五號飛近台灣上空想像圖。（圖取自維基百科共享資源，作者：Tiouraren，CC BY-SA 4.0）

福七接棒氣象觀測 獵風者將成知風預雨神隊友

福衛七號計畫延續福三掩星氣象觀測任務，2019年6月升空，星系一共6枚衛星，平均每天提供約5500筆大氣剖面資料，在台灣地區附近的資料量約是福三的3至4倍。

相關觀測資料提供中央氣象局納入數值預報系統，提升國內氣象預報準確度；同時，太空天氣監控也在福七守備範圍。

福七可反推大氣層溫度、壓力、水氣，卻無法得知「風的訊息」，台灣自製率超過8成、20家國內研發單位及廠商攜手打造獵風者衛星，正好補足這塊，靠海面反射的GNSS（全球衛星導航系統）訊號，推估風場資訊，並將與福七並肩作戰，讓台灣成為國際關鍵氣象資料輸出國。

圖為福爾摩沙衛星七號模型。（圖取自國家太空中心網頁tasa.org.tw）

福八結合AI遙測解析度更高 台版星鏈首部曲B5G啟動

福衛八號衛星將是台灣第一個引進人工智慧的「聰明」衛星，擁有解析度更高的遙測酬載，保持台灣在遙測影像上的供應能力，計畫發展6枚解析度高於1公尺的米級先導型高解析度光學遙測衛星，構成星系。

國家太空中心規劃，福八第1枚與第2枚衛星分別將在2025與2026年發射；第3枚與第4枚衛星將在2027年發射；第5枚與第6枚衛星則在2028年發射，意味自今年開始的6年，台灣幾乎是「年年有衛星發射」。

通訊衛星布陣方面，B5G計畫堪稱台灣版星鏈首部曲，將進行從衛星到地面站的通訊測試與驗證，攸關備援數據通訊、防災、海上物聯網（maritime IoT）等應用。

太空中心計畫將於2026年發射首枚B5G衛星、2028年發射第2枚，且為因應近期低軌通訊衛星快速變革，國科會擬延長第3期「國家太空科技發展長程計畫」戰線至2031年，確保台灣能利用半導體、資通訊、精密機械等優勢，提升在太空戰局中的競爭力。（編輯：翟思嘉）1121009