俄罗斯议员将在10月18日之前研究如何撤销莫斯科对《全面禁止核试验条约》(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) 的批准,这意味着弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)总统可能恢复核试验。

俄罗斯驻全面禁止核试验条约组织(CTBTO)特使上周五宣布了这一可能的举措。

全面禁止核试验条约组织主席罗伯特·弗洛伊德(Robert Floyd)在周一(10月9日)的一份声明中对事态发展表示担忧。他说:“禁止核试验对于防止核武器扩散以及保护当代和子孙后代免受爆炸性核试验的有害影响仍然至关重要。”

华盛顿谴责俄罗斯的举动危及反对核试爆的“全球规范”。

但普京表示,俄罗斯如果采取行动撤销对《全面禁止核试验条约》的批准,这将使其与已签署但尚未批准该条约的美国保持一致。

美国没有批准该条约,但自1992年以来一直暂停核武器试爆。

源于1996年的《全面禁止核条约》禁止在世界任何地方进行“任何核武器试爆或任何其他核爆炸”,共有187个国家签署,但其中有8个国家尚未批准,包括美国。

国际废除核武器运动(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)敦促莫斯科三思而后行。

该组织在一份声明中表示:“俄罗斯必须放弃离开该条约的鲁莽威胁。国际条约……对于确保不恢复损害人们的健康并传播持久的放射性污染的核试验至关重要。”

总部位于华盛顿的军备控制协会(Arms Control Association)执行董事达里尔·金博尔(Daryl Kimball)表示,此举可能“将俄罗斯和世界带回到一个针锋相对的核威胁的危险时代”。

乌克兰-中东

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)周一在北约议会大会发表讲话,将乌克兰平民遭受的暴行类比以色列人民遭受的暴行。

他说:“唯一的区别是,有一个恐怖组织袭击了以色列,而这里有一个恐怖国家袭击了乌克兰。”他还呼吁在危机中团结起来。

在另一段视频讲话中,泽连斯基警告俄罗斯有意在中东引发战争,“这样一来,新的痛苦和苦难来源可能会破坏世界团结,增加冲突与矛盾,从而帮助俄罗斯摧毁欧洲的自由。”

他补充说:“我们看到俄罗斯宣传人员幸灾乐祸。我们看到莫斯科的伊朗朋友公开支持那些袭击以色列的人。所有这一切威胁都比世界目前认识到的更严重。”

乌克兰国防情报总局发言人安德里·尤索夫(Andrii Yusov)在接受美国之音乌克兰语组独家采访时声称,俄罗斯特工部门正在利用以色列遭到的恐怖袭击进行反乌克兰宣传活动。

尤索夫表示,乌克兰情报部门收到消息称,俄罗斯已向哈马斯输送了俄罗斯在乌克兰缴获的“战利品”武器。尤索夫说,此举旨在诬陷乌克兰是哈马斯恐怖分子的西方武器供应商,并以此“在自由世界、其合作伙伴和盟友眼中”抹黑乌克兰的声誉。尤索夫补充说,这样的宣传活动旨在“阻碍西方向乌克兰提供进一步军事援助或使其复杂化”。

尤索夫说:“当然,这些都是谎言和挑衅,对乌克兰的所有援助和所有军备都受到我们的合作伙伴美国和欧盟国家以及北约的严格控制。这种控制的结果和检查结果已被多次报告。乌克兰正在尽可能做到透明和开放。”

战争研究所(Institute for the Study of War)周日再次警告,克里姆林宫“已经并将可能继续利用哈马斯对以色列的袭击”,大肆宣扬其反对西方干涉乌克兰的言论,打击乌克兰人的士气,并向俄罗斯人保证西方对以色列危机的关注将转移其对乌克兰战争的注意力。

10月7日哈马斯袭击以色列后,克里姆林宫主要在指责西方忽视中东冲突而支持乌克兰,并声称国际社会将把注意力转向中东危机,不再关注乌克兰。

战争研究所报道说,俄罗斯联邦安全委员会副主席德米特里·梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)表示,美国及其盟国应该“忙于”“巴以解决”工作,而不是“干涉”俄罗斯事务并向乌克兰提供军事援助。

赫罗扎的遇难者下葬

周一,乌克兰东北部赫罗扎村的居民埋葬了在袭击中丧生的亲人和邻居,他们在棺材旁哭泣。这次袭击是近20个月战争中最严重的袭击之一。

这个小社区被周四的袭击摧毁,乌克兰官员表示,一枚俄罗斯导弹击中了赫罗扎的一家咖啡馆,当时人们正聚集在一起哀悼一名牺牲的乌克兰士兵。

联合国调查人员正在乌克兰村庄进行调查,俄罗斯导弹袭击在当地造成52人死亡。首席调查员在一份声明中说:“我与当地居民和幸存者的初步对话表明,几乎所有遇难者都是平民,而目标本身,一家繁忙的乡村咖啡馆和商店,显然也是平民设施。”

死者包括村长、一对留下了四个孩子的夫妇以及牺牲的士兵的妻子和儿子。

(本文参考了路透社和美联社的报道。美国之音乌克兰语组记者玛丽亚·乌里安诺夫斯卡对本文亦有贡献。)