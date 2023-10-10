10月10日兩岸掃描

【新唐人北京時間2023年10月11日訊】下面是今天的兩岸掃描。

中國多地大量兒童排隊輸液 場面40年未見

最近，中國多地傳出兒童醫院凌晨還在排隊輸液的消息，有人稱場面40年來從未見過。有知情人士爆料，北京兒童醫院最近中小學生病人人滿為患，每天幾百個孩子排隊輸液。學校裡也不平靜，有的一個班十幾人發燒。天津、江蘇、上海、山東等地都出現同樣情況。

河北省兒童醫院普外二科主治醫師 劉偉棟：「現在病房都是爆滿的，輸液都不行，很多孩子得做氣管鏡。」

脆皮大學生走紅 鄭州醫院接診1700多人

10號，「脆皮大學生走紅」話題登上熱搜。「脆皮大學生」是指一些大學生年紀輕輕卻渾身是病，幾乎脆弱到了一碰就壞的地步。有學生表示，「想上廁所，結果蹲下去站不起來了」，就醫被診斷為膝關節損傷。還有學生「遲到被罰寫檢討，氣出心臟病進醫院。」鄭州一家醫院統計，9月就有超過1700名年輕人掛急診。網友直言，學習壓力大、毒食品泛濫、空氣嚴重污染等因素，是導致「脆皮大學生」大量出現的主要原因。

孫女炫富將爺爺拉下馬爆紅 網友犀利提連串質疑

網民「北極鯰魚」今年3月「潤」出國後炫富，稱家裡的存款達9位數，都是爺爺貪污來的。10號，深圳當局通報，開除「北極鯰魚」的爺爺、2007年退休的深圳交通局貨運管理分局局長鍾庚賜黨籍，收繳其「違紀違法」所得，未來按二級科員確定其退休待遇。對此，網民不買賬，認為對鍾庚賜處罰太輕，並質問二級科員是什麽待遇。

緬東臭名昭著KK園仍擴建 中共或涉案

緬甸妙瓦底KK園，是東南亞最著名的詐騙園區，裡面囚禁著數萬人，其中大部分是中國人，從事針對全球的俗稱「殺豬盤」的電信詐騙活動。知情者9號爆料，KK園仍在擴建，掌管園區的5個華裔老闆非常活躍，最近有被泰國遣返的中國人，被送到KK園做「豬仔」。《自由亞洲電台》引述知情者消息稱，中共國安是KK園的實際掌控人，中共正試圖把KK園建成中方在緬泰邊境的「戰略橋頭堡」。

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