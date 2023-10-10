【新唐人快報】哈馬斯對中國人狠辣 中共疑隱瞞華人被害

【新唐人北京時間2023年10月11日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是秦悅。

今天是美東時間10月10日，星期二。訂閱新唐人，了解最新要聞。

今日焦點：激戰！以色列建緊急政府，中共疑瞞華人被害；「一帶一路」跌了！中國散戶緊張；坑爺太輕？「北極鯰魚」爺爺被開黨籍，又釣出另一條「魚」；被捕！體壇高官曾受賄18億；紅了！「脆皮大學生」，鄭州醫院接診1700多人；慶「雙十」！蔡英文最後任期說了啥？

【以色列建緊急政府 中共疑隱瞞華人被害】

中東戰火劍拔弩張，以巴衝突持續升級。 週二，以色列執政聯盟，授權總理內塔尼亞胡，與反對黨罕見聯盟，一起組成緊急政府。

兩國對峙激烈。以色列國防部發言人赫格里，在記者會上表示：在以色列境內，發現大約1500名哈馬斯武裝分子的屍體。 而以色列有超過900人死亡。 這場持續4天的戰爭，已經奪走至少1600人的生命。

以色列總理說：「將讓敵人的世代，刻骨銘心」。 另外一邊，哈馬斯則回應：只要以色列在沒有預警時攻擊加沙，每攻擊一次，哈馬斯就殺死一名被俘虜的以色列平民。

眼下各國緊急撤僑，也不斷傳出中國公民遇害或失蹤的消息，但中共卻語焉不詳。 週一，以色列駐中共國使館，寄希望於中方。要求中方，更強烈地譴責哈馬斯。 然而，中共外交部卻沒有正面回應。發言人毛寧，週一宣稱，中國是「以色列和巴勒斯坦共同的朋友」。

到了週二，中共外交部又被問到中國公民的消息——有兩名中國工人，在以色列斯代羅特遇害。 發言人汪文斌則宣稱，「目前正在確認當中」。 其實早在之前，「以色列華人商會」就對中國《羊城晚報》爆料，已經確認當地華人，至少3人中彈、4人失聯。 一則微博訊息提醒說，「大家注意安全：哈馬斯對待中國人毫不留情。一名北京建工的人員，10月7日早上遭遇了哈馬斯武裝分子，被要求雙手抱頭趴在地上。但是對方在看出他們是中國人的情況下，仍對他們開槍，這位北京建工的人員不幸身中兩彈，後被以色列的急救直升機救走送到醫院救治 ，直到昨天才與他重新聯繫上」。

這場突如其來的戰爭，讓中國股市雪上加霜。 中東「一帶一路」基礎建設的股票走低，引發中國投資者的緊張。 週二，中國基準指數連續第二天下跌，尤其是鋼鐵製造商和鐵路建築商。 一帶一路的股價下跌超過2%，其中，在中東開展業務的建築巨頭領跌。 中共國有企業「中國交通建設集團」下跌8.5%。 過去三年，它在中東簽署了價值30億美元的合約。 另外，「中國中鐵」和「中國建築」，收盤時分別下跌7.8%和4%。 此外，海外投資者拋售了54億元人民幣的中國股票。

一位中國散戶投資商，向路透社透露，「戰爭或多或少會讓中東的業務，產生負面影響」。

不過，無人機製造商「航天彩虹無人機股份有限公司」股價卻大漲，兩天內上升了6%。根據報導，這款無人機在以巴衝突中，被廣泛使用。

今年年初，富二代女子「北極鯰魚」，曾在微博上說自己「潤了」，「家裡的錢都是韭菜供的」，自己的爺爺「貪了」等一系列驚人言論。 如今，這樁炫富事件，終於畫上了一個句號。

週二，深圳市紀監委發布通告說，深圳市原交通局貨運管理分局局長鐘庚賜，也就是「北極鯰魚」的爺爺，嚴重違紀違法，多次對抗審查；藉機斂財，違規從事營利活動；以權謀私， 非法收受他人財物等。 被開除黨籍、依二級科員決定退休待遇，收繳所得。

然而對於這個處罰結果，民眾是不買帳的，質疑說：「既然有很多違紀違法行為，為什麼僅僅開除黨籍，沒有判刑！」還有人建議：「如果沒有百姓參與的監督機制，這類事情就如雨後春筍，層出不窮。強烈支持公務員財產公示！」

不過，與鐘庚賜一起被通報的，還有深圳市交通運輸局原黨組副書記、市軌道交通建設指揮部原主任李福民，他被指：對抗組織審查、違規出入私人會所，大肆收受高檔禮品；違規從事營利活動並頂風參與違法建築；權錢交易、非法收受巨額財物等，被開除黨籍和公職。 移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

網友評論說：「與鐘庚賜是一個單位的」；也有人發現，「（對比鐘庚賜），這就有『移送檢察機關依法審查起訴』」。 有人猜測是因為「北極鯰魚」一家「財產轉移、（或）移民了」，難以追究；還有人認為，是因為背景太大不敢查。

【「雙開」三天後 足協前黨委書記被捕】

中國體壇官場震盪不斷。 中共國家體育總局前黨組成員、副局長杜兆才，因涉嫌收賄罪，週二被逮捕。 然而三天前，他才剛被雙開。 當時的通報稱，他嚴重破壞足球政治生態，對抗審查，搞迷信活動；「靠體育吃體育」、「靠足球吃足球」，大搞權錢交易；非法收受巨額財物等。

知名足球媒體人秦雲爆料，杜兆才把中國足球的各種問題加速惡化，比如出台收取「引援調節費」的措施，多年來收取18億人民幣的巨資。 去年，體育系統震盪不停，已有二十多名足協、球員等相關涉案者被帶走調查。

【「脆皮大學生」走紅 鄭州醫院接診千人】

一個網絡新詞「脆皮大學生」，在高校中悄然走紅。 週二登上百度熱搜。 這個詞是什麼意思呢？ 指的是一些大學生，年紀輕輕卻滿身是病，幾乎脆弱到一碰就壞的地步。

畫面上，有人曬出自拍照說：「伸個懶腰，脖子斷了」；「炸個香腸，給自己炸個二級燒傷」；「吃刀削麵，太好吃了激動大了，心律直接飆到二百」；「吃豆腐，吃著吃著牙碎了，還一碎碎兩個」。

這些病因搭配上樂觀的調侃，讓人心疼卻又忍俊不禁。 然而，這種現象在大學校園普遍存在。 鄭州大學附屬鄭州中心醫院急診科副主任程曉丹，對「大象新聞」透露，光是9月份，急診室就接診了1700多名18到25歲的年輕人。 她認為原因是，「作息不規律」、「飲食不健康」、「熬夜」等原因。

許多網友則認為，大學生學習壓力大，以及中國毒食品氾濫，空氣嚴重污染等因素，是大量出現「脆皮大學生」的主要原因。

一位中國基因研究專業人士，向海外明慧網曝料說：中國基因改造食品氾濫，米、小米、小麥、大豆（包括一切豆油、豆製品）、地瓜、馬鈴薯、玉米、油菜（包括菜籽油） 、甜椒、木瓜等食品中，都有轉基因混入了百姓的餐桌。

早在2008年，世界農業食品期刊——《農業與食品化學》就刊登，美國科學家證實，長期被餵食轉基因玉米的小白鼠，免疫系統受損。 美國學者恩道爾，也曾向中國發出警告：如果中國種植的主要糧食都是轉基因，結果必將是全民患癌。

【台灣慶「雙十」蔡英文：和平是唯一選項】

每年的10月10日，是中華民國的「雙十節」、「國慶日」。 畫面中，除了台灣國防部三軍儀隊的操演、直升機懸掛中華民國國旗、空軍軍機噴出藍白紅三色煙等表演，展現台灣的軍力。

總統蔡英文，以《自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好》為主題，發表總統任內最後一次雙十演說。

演說中她讚揚台灣實現了「潛艦國造」，也就是第一艘原型艦「海鯤號」在上個月下水，在完成後續的測試後，預計在2025年正式服役。

對於兩岸問題，蔡英文表示，自2016年以來，台灣始終信守承諾、維持現狀台灣，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服。 並向北京喊話，強調和平的重要性。

中華民國總統 蔡英文：「我要再一次強調，和平是兩岸唯一的選項。以維持現狀作為對方最大的公約數，這是確保和平的關鍵之鑰」。

好的，鎖定最新要聞，請訂閱新唐人快報，別忘了留言和點讚，我們一起傳播真相。感謝您的收看，再會。

《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/?p=103803192