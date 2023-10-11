2023年10月11日 星期三 下午2:08:10 [台北標準時間]

Potato

Steam 十月新品節即日開跑，美國 Aggro Crab 製作兼開發的動作冒險遊戲《蟹蟹尋寶奇遇》釋出免費試玩 Demo，小寄居蟹 Kril 到海底尋寶，為求自保，牠也能掏出噴子，將擋路的蟹老大一槍打飛。

《蟹蟹尋寶奇遇》最早在 2022 年任天堂 Indie World 公開，主打第三人稱 3D 魂系戰鬥玩法，背景在飽受垃圾污染困擾的海洋世界，玩家將扮演 Kril 找回遺失的殼，同時發掘海洋詛咒的黑暗秘密。

在找回「棲身之所」的途中，Kril 將遭遇強大的變異生物，展開氣勢恢宏的 Boss 戰，除了仰賴操作技巧，玩家也能向蟹友們（海洋居民）學習特殊技能殺出血路，比如螳螂蝦的怪力摧毀、磯沙蠶的隱身潛行招式。

而對寄居蟹來說，垃圾也是一種生活方式，沒了殼的 Kril 能揹起垃圾「化廢為寶」，抵擋致命攻擊或施展特殊技能。

遊戲收錄高達 50 多種海廢， Kril 形象就如幼年的蟹老闆，揹著不同海廢也會呈現不同外觀，其中有致命的手槍，Kril 揹起來彷彿殺神 John Wick 上身，小隻體積與大手槍形成反差萌。

為讓魂系菜鳥也能體驗本作樂趣，開發團隊提供輔助選項，增加道具耐久、減少敵人傷害、降低怪物生命值、放緩戰鬥節奏等，確保遊戲爽感不會大於挫折感。

喜歡被虐的玩家，在與甲殼類 Boss 纏鬥數回合後，也能請對方吃土豆送上西天，就算在海底，也沒人能挺過火器的威嚴。

《蟹蟹尋寶奇遇》預計 2024 年在 Xbox One、Xbox Series、Nintendo Switch 和 PC 平台發售，本次 Steam 新品節期間限定的 Demo 開放玩家體驗第一關「月亮洞」（The Moon Caves）及第二關「斷氣樹林」（The Expired Grove）。