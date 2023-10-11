10月11日【兩岸掃描】

【新唐人北京時間2023年10月12日訊】下面是今天的兩岸掃描。

遭中共關押三年 澳洲華裔記者成蕾獲釋回家

被中共關押三年多的澳大利亞華裔女記者成蕾終於獲釋。11日，成蕾抵達墨爾本機場，受到澳洲外長黃英賢、駐華大使傅關漢，以及家人的熱情迎接，澳洲總理也隔空講話，歡迎成蕾回家。成蕾是中共喉舌CGTN英語頻道的主持人，2020年8月突然被中共國安秘密關押。澳洲政府一直跟北京交涉，營救成蕾。接下來，澳洲將繼續營救自2019年起被中共關押的澳洲華裔作家楊恆均。

山西31名公務員集體罷工 引發關注

山西臨汾市生態環境局隰縣分局的31名在崗職工集體罷工，並在局門口懸掛橫幅表達抗議。11日下午，隰縣政府和臨汾生態環境局確認了這一情況，稱領導正在開會研究， 但沒有透露公務員為什麽罷工。網民推測，原因應是被長期拖欠工資或者大幅降薪。近幾個月，中國多個省份爆出地方政府沒錢給公務員發工資引發的抗議事件。9月5日，桂林廣電局員工抗議，已經8個月領不到工資。9月4日，河南洛陽孟津區一中的教職工罷課討薪。知情人士爆料，北京順義、昌平、平谷、門頭溝等區政府正在借錢給公務員發工資。

馬匹藥檢失敗 中國馬術隊丟奧運參賽資格

11日，「中國馬術隊巴黎奧運會參賽資格被取消」登上熱搜話題榜。中國馬術協會當天發布聲明，中國馬術三項賽的騎手華天，今年6月在巴黎奧運會三項賽的團體資格賽中，所騎馬匹的體內檢測出管控藥物，導致中國馬術隊被取消2024年巴黎奧運會的團體資格，華天在資格賽的成績被取消。10日，華天發出個人聲明，稱是馬房污染導致馬匹體內出現烯丙孕素。

青海門源黑夜如白晝 民憂地震前兆

10月8日凌晨2點40分前後，青海省門源縣漆黑的夜晚突然被高空中不明强光照得像白晝一樣亮，一草，一木，甚至連地上的小石頭都被照得清清楚楚。幾秒鐘後，光亮消失，天空恢復黑暗。有網民擔心這是地震前兆，有人懷疑是隕石墜落，也有人認為是大凶之兆。

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