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（中央社記者張璦台北11日電）國科會今天召開科學園區審議會第11次會議，會中通過5件投資案，投資總額計新台幣10.54億元，有對外公開的4案，包括精密機械的卡爾蔡司投資3.12億元進駐竹科，聚焦先進製程研發和第三代半導體材料檢測需求；同時有6件增資案，合計增資逾33.7億元。

國科會指出，氫豐綠能科技股份有限公司投資3億元，進駐南部科學園區的台南園區；氫豐綠能目前積極與國內半導體及石化業等廠商合作，利用製程廢氫轉換為電力，共同解決工業污染問題，進駐南科後，可就近服務園區內具綠電需求客戶，助攻實現淨零碳排。

宏新科自動控制有限公司投資0.12億元進駐中部科學園區二林園區，國科會表示，宏新科所開發的自動化設備機上盒，是針對中小企業需求而設計，為具有彈性、模組化和低成本優勢的創新產品。

同時，宏新科產品搭載物聯網技術、AI影像系統和雲端資料處理等功能，可將現場裝置與雲端連接，實現即時數據蒐集、分析和報表生成等功能，協助中小企業及傳統產業邁向工廠3.0及4.0，接軌智慧製造及雲端數據管理的未來趨勢。

國科會指出，卡爾蔡司投資3.12億元進駐新竹科學園區的新竹園區，主要提供顯微鏡設備及相關檢測分析技術開發服務。

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國科會表示，卡爾蔡司這次規劃進駐新竹科學園區建立研發中心，主要聚焦先進製程研發和第三代半導體材料檢測需求，將與集團總公司合作引進最新檢測設備及技術，並推動在台自主研發，可於第一線因應半導體廠先進製程所需，提供客製化解決方案與最及時的技術服務。

此外，迅易醫材股份有限公司投資1.3億元，進駐新竹科學園區的生醫園區，其主要產品為高解析度手持式超音波掃描儀，可提供基層醫療機構、社區和偏遠地區快速便捷且高品質的超音波影像及遠端診斷服務，產品極具技術優勢及市場競爭力，有助提升國內醫療體系效能，進一步推廣至國際市場，創造台灣醫材經濟效益。（編輯：張均懋）1121011