華懋 (5292-TW) 預計年底前掛牌上市，今 (11) 日舉辦媒體茶敘，總經理林國源表示，今年營運大致持平去年，明年在台灣、海外地區接單成長下，能見度已經直達明年底，營運可望創新高；法人指出，華懋目前在手訂單超過 20 億元。

華懋目前實收資本額 3.08 億元，主要從事半導體產業揮發性有機氣體 (VOCs) 處理及污染防治設備、工業用除濕工程及相關維修保養服務，客戶群囊括台灣半導體主要大廠。

華懋指出，受惠台灣半導體業者擴建新廠，帶動 VOCs 工程設備需求熱絡，近兩年營收年增幅均逾 30%，今年雖受景氣放緩、下游去化庫存影響，不過，每年的設備保養維修服務需求仍持續成長，加上大客戶以外的工程陸續認列，全年營運仍可持平去年。

華懋維修業務比重約 15%，林國源看好，公司每年都會銷售新設備，隨著銷售設備不斷疊加，維護保養的需求也跟著成長，尤其是老舊設備維護保養的費用更高，因此今年維修相關業績仍持續提升，加上其為高毛利產品，也可推升整體毛利率。

華懋今年上半年營收 10.34 億元，年增 11.17%，營業利益 1.63 億元，年增達 60.43%，稅後淨利 1.45 億元，年增 38.65%，每股稅後純益 4.72 元，全數改寫同期新高，毛利率與營益率分別為 22.6%、15.77%。