10月12日兩岸掃描

【新唐人北京時間2023年10月13日訊】下面是今天的兩岸掃描。

李尚福將解職 越戰功臣劉振立或接任

中共國防部長李尚福隱身超過6週。12號，《路透社》引述5名消息人士的話稱，習近平可能會在10月29號香山論壇召開前，任命中央軍委委員劉振立，接替李尚福出任國防部長。現年59歲的劉振立，懂得領兵打仗，在越南戰爭期間立過一等功，曾經是中共最年輕的集團軍軍長、最年輕的現役中將、上將，而且也不在西方國家的制裁名單上。這一消息與獨立媒體人蔡慎坤早在9月20號就發出的爆料完全一致。

貴州省官被調查兩次咬舌自殺 被捕後連供數人

中共黨媒10號報導，貴州省政法委原副書記劉文新被捕，案件移送檢方審查起訴。劉文新去年10月26號被調查，曾兩次試圖咬舌自盡，沒能成功，之後供出貴州前常務副省長李再勇等多名貴州高官。劉文新曾是習近平親信、天津市委書記陳敏爾的下屬，今年9月16號被雙開，中紀委通報稱其是兩面派，大搞權色、錢色交易，干預和插手司法活動等。劉文新在貴陽、黔西南州主政期間，當地發生多起迫害法輪功學員的事件。海外明慧網報導，有將近20名法輪功學員遭到劉文新政府的重刑迫害。

華北理工大學食堂指鼠為牛 學生吃鼠有續集

華北理工大學的學生10號在菜餚中吃出長著鬍鬚、帶骨頭的肉，看起來像是老鼠頭，於是曬圖求助。事件發酵後，餐廳堅稱這是牛肉，被網民稱作「指鼠為牛」，接棒今年6月江西工業職業技術學院的「指鼠為鴨」事件。這已是近期第三起飯菜内吃出老鼠的事件，被網民調侃可以一部連續劇，名為《這些年我們吃過的鼠頭》。有網民擔心，被老鼠污染的飯菜會導致學生生病。

四川高中操場塌陷 14學生跌臭池2住院

四川仁壽縣華達綜合高中，2004年建成的操場，8號突然塌陷，導致14名學生瞬間跌進深坑。早前有消息稱，操場下是化糞池，現場視頻顯示有學生掩住口鼻。但校方11號澄清，學生跌入的是濾水池，14名學生很快送醫，現在仍有2人住院治療。網民評論：這14名學生將「成為同學們娛樂的對象，至少3年」。

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