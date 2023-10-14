蒙古国将在下周中国举行的“一带一路”国际论坛上获得很多收益。蒙古国主要领导人将出席论坛，其中包括蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫和由经贸官员组成的代表团。

在这次论坛上，蒙古国和中国将签署多份文件，以加快推进关键项目。对于蒙古国来说，最大的交易将是签署埃尔登布伦水电站贷款协议。

蒙古国已经开始准备埃尔登布伦水电站的建设，这引起了当地居民的强烈抗议，他们反对该电站可能带来的生态破坏。当这些抗议发生时，中国似乎对这种情况并不怎么关心。

美国国际共和研究所中国事务高级顾问 迈克尔·科尔(J. Michael Cole)表示，中国在为这类基础设施项目提供资金时并不关注环境保护：“中国为大型项目提供基础设施援助时存在的最大问题就是在环境保护和透明度方面不预设任何条件，这为贪污腐败和环境污染敞开了大门，而这些都会影响到当地居民的生活。尽管中国早口头上总是说要试图解决环境问题，但这项工作远未完成。”

蒙古国把能源安全的希望寄托在这座新的水电站上，因为蒙古国13%的能源来自俄罗斯。蒙古国将寻求2.53亿美元的贷款，这占埃尔登布伦水电站建设项目总成本2.66亿美元的95%。贷款期限为20年，利率为2%。贷款偿还将在七年后开始。

说到俄罗斯，自从欧洲因乌克兰战争而停止接受俄罗斯天然气以来，俄罗斯一直在推动修建通过蒙古国到中国的天然气管道。蒙古国和俄罗斯已经签署了所有启动天然气管道建设的协议，甚至匆忙完成了一项不向公众公开的可行性研究。然而，为了建设天然气管道，俄罗斯和中国需要就天然气管道的定价达成一致，而双方至今还没有达成最后协议。也许这次在北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将是蒙古国促使俄罗斯和中国就天然气管道最终达成协议的好机会。

天然气管道项目是“一带一路”倡议框架内中国-蒙古-俄罗斯经济走廊(CMREC)的一部分。除了中蒙俄经济走廊的天然气管道外，中国还准备帮助加强蒙古国的铁路建设，并帮助增加中国和欧洲之间的货运贸易。

根据中国国务院新闻办公室周二发布的题为《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书，中国、俄罗斯和蒙古国已正式启动中国-蒙古-俄罗斯经济走廊中央铁路升级改造可行性研究。这是一个过去可能被俄罗斯拖慢的项目。

一些对中国持批评态度的组织也看到了获得关键基础设施援助的好处，但他们也看到，过度依赖两个没有民主价值观的邻国可能会阻碍蒙古国的主权。

“与邻国保持良好的外交关系很重要。但是，我们不应该过度依赖我们的两个邻国，尤其是在基础设施建设方面，这对我们来说可能很危险，”蒙古人权倡导者、拯救蒙古语运动的佐尔佐利亚·尼亚姆多吉(Zolzolya Nyamdorj)在接受美国之音采访的时候说。

在蒙古国成为民主国家的30年里，它一直设法在不屈服于两个邻国影响的情况下培养与其他国家的关系。然而，随着乌克兰战争的爆发以及中美关系的恶化，蒙古国的两个邻国公开讨论如何削弱西方对蒙古影响力。

随着“一带一路”项目在蒙古国的推进，蒙古国可能会获得经济利益，但也可能付出蒙古国年轻的民主价值的代价。在谈到中国影响力对蒙古国意味着什么时，国际共和研究所的科尔告诉美国之音：“如果更大的中国影响力加剧了蒙古社会和政府中已存在的脆弱性，如果它给蒙古国施加压力，要求其对侵犯人权的行为视而不见，或者限制言论自由，或者为腐败官员提供机会——而这种情况在许多中国建立了影响力的国家都发生过——那么，是的，这是有问题的，蒙古人民应该对此感到担忧。”