哈馬斯火箭彈猛襲 訪以美參議員團兩次避難

【新唐人北京時間2023年10月16日訊】週末,美國參議院多數黨領袖舒默率領兩黨參議員代表團抵達特拉維夫,與以色列官員會面。在訪問期間,巴勒斯坦極端組織哈馬斯發動火箭彈襲擊,參議員們被迫兩次躲進防空洞。

舒默在X上發布了一張照片,照片中顯示他和其他幾個人擠在一個狹小的空間,其中包括猶他州共和黨參議員米特·羅姆尼(Mitt Romney)。

While in Tel Aviv today, our delegation was rushed to a shelter to wait out rockets sent by Hamas. It shows you what Israelis have to go through. We must provide Israel with the support required to defend itself. pic.twitter.com/wS3kq6xFVJ — Chuck Schumer (@SenSchumer) October 15, 2023

「今天在特拉維夫,我們的代表團被緊急送往避難所,以躲避哈馬斯發射的火箭彈」,舒默(Chuck Schumer)寫道,「這就是以色列人被迫要經歷的。」

「我們必須向以色列提供自衛所需的支持。」他補充道。

15日下午2點左右,特拉維夫地區響起了火箭彈警報。下午6點分55再次拉響警報,兩次襲擊均未報告有人受傷。

舒默的發言人後來表示,原定於15日晚上7點舉行的新聞發布會也被迫推遲了幾分鐘,以等待空襲警報結束。這是他們當天第二次進入防空洞。

「我們經歷了以色列人每天所經歷的事情」,舒默在警報解除、新聞發布會繼續進行時表示,「以色列是一個強大的國家,我們對以色列說『你並不孤單』。美國作為堅定的夥伴站在你們身邊。」

舒默在新聞發布會上表示,與總理內塔尼亞胡及其助手的會面「良好且富有成效」。兩黨小組還會見了國防部長加蘭特(Yoav Gallant)、國家團結黨領導人甘茨(Benny Gantz)、總統赫爾佐格(Isaac Herzog)和反對黨領袖拉皮德(Yair Lapid)。

舒默表示,以色列強調,精確制導炸彈、鐵穹攔截彈、155毫米迫擊炮彈、JDAM制導套件和情報支持對他們來說十分重要。他指出,隨著戰爭的持續,美國參議院將著手準備向以色列提供援助的一攬子計劃,並重申以色列「自衛的權利」,並且華盛頓將「儘一切努力(要求哈馬斯)釋放人質」。

舒默指出,參議員們在會見被綁架者的家屬時哭了,恐怖分子殺害了擠在家裡或試圖尋求安全的平民,其中包括老人和兒童。據急救人員稱,有些人被處決。

羅姆尼指責「哈馬斯用自己的民眾當人體盾牌,他們利用巴勒斯坦人來保護自己的生命」。隨著戰爭的繼續,巴勒斯坦平民將會受傷和死亡,但這是「因為哈馬斯,而不是因為以色列」。

舒默對哈馬斯的襲擊印象深刻,他相信自己「餘生中的每一天都會想起10月7日,就像我餘生中每天都會想起『9·11』一樣」。他重申,這場戰爭的目的是「消除哈馬斯的威脅及其邪惡,並救回人質。「我們不能讓這種邪惡繼續污染地球」。

據以色列官員稱,自哈馬斯組織10月7日進入加沙邊境社區並綁架至少155人以來,以色列已有1,400多人被殺。

以色列通過空襲和炮火襲擊了狹窄的加沙飛地,據報至少有2,670人死亡。

(記者李昭希綜合報導/責任編輯:林清)

