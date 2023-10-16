【新唐人快報】《亡國君》遭下架 中國新書被指「辱習」

【新唐人北京時間2023年10月17日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。

今天是美東時間10月16日，星期一。訂閱新唐人，了解最新要聞。

恆大被執行的消息，16日登上熱搜。 天眼查App顯示，近日，恆大集團新增2條被執行人訊息，執行標的合計3.5億餘元。 執行法院為焦作市中級法院、南昌市中級法院。 同時，被執行的還包括恆大健康產業、焦作禦景置業等。目前，恆大集團有高達40多條被執行人信息，被執行總金額超62億元，還有多條消費限制令、股權凍結及終本案件信息。

說到這，天心為您解釋一下「執行標的」是指：強制執行程序中，屬於債務人之責任財產，可供執行之具體財產標的物，例如動產、不動產、船舶、航空器等。法院可採取強制執行措施。

新被執行的這3.5億，與恆大累積的標的金額相比九牛一毛。9月28日，恆大發佈公告稱，截至2023年8月末，恆大地產標的金額3,000萬元以上，未決訴訟案件數量共計1,946件，標的金額總額累計約4,492.98億元。

網友諷刺說，「買了恆大爛尾樓的業主咋整？」「執行3.5億夠幹什麼呀，一個爛尾也完不了工」；「萬分之一而已」。

標普全球評級預測，今年中國房地產銷售額，將年減10%至15%，約人民幣11.5兆元至12兆元；明年將再下跌5%；所有房地產商都必須面對銷售放緩。

【九月猴痘又增 台中醫：正氣存內、邪不可干】

猴痘病毒在中國呈現擴散趨勢。 週一，中共疾管中心通報稱，自9月1日至30日，中國新增305例猴痘確診病例，涉及28個省份，其中北京、廣東、浙江、江蘇、廣西等省份數量較多。 99%的病例為男性，92.9%病例明確為男男性行為族群，且有2例女性，無重症、死亡病例。不過中共一向資料造假，真實情況可能更嚴重。

台灣名中醫師胡乃文對大紀元表示，按照中醫學說來講，多種疾病集中在同一個地方，跟這個地方人們普遍的生活狀態和價值觀有關。他認為：「同一個地方為什麼會發生瘟疫或病毒傳染病？一定是那個地區的人，在道德傳統上面不行了。中醫講究正氣存內、邪不可干。正氣包括免疫力，也包括頭腦裡所想的事情。正氣存內，邪氣就無法入侵」。

【夫妻同受賄 青島前宣傳部長獲刑11年】

再來看中共落馬官員的庭審結果。 週一，山東淄博市中級法院通報稱，張軍因受賄罪被判處有期徒刑11年、罰款110萬元人民幣，受賄所得被沒收。他是山東青島市前常委、宣傳部前部長。

從2005年到2022年6月，他受賄長達17年，被指控利用職務之便，直接或透過其他公務員，為單位和個人謀私利。直接或透過妻子，非法收受財物折合人民幣共1,217萬餘元，最後在2022年6月落馬。

除此之外，他還在任職期間，積極追隨中共江澤民集團迫害法輪功學員，被海外明慧網多次點名。

【中國排污檢測造假 不合格也要改為達標】

中國工廠污染，毒害中國民眾的事件不時發生。中共領導人習近平，曾聲稱要「依法治污」。但即使是中共官方認證的機構，檢測排污照樣舞弊作假。

例如，由陝西質監局認定的環境檢測公司，負責水質、空氣、廢棄物與噪音的檢測。這家公司的檢測員，向新京報記者透露：檢測不必太認真，不管如何採樣，最後得出的結論都是過關，因為即便水樣不合格，後面數值還是會改到達標。

儘管這家公司標榜公正規範，但實際採樣中卻經常弄虛作假，即使到現場，也能竄改數據，工作人員說：「領導要我編的，他讓每個排氣筒測一組數據，剩下的數據回去編，我在此基礎上又多編了幾組」。

另一家山西的檢測公司，在監測廢氣時，儀器顯示的二氧化硫含量大幅超標，超過40倍。但檢測員指示廠方加藥，濃度隨即驟降，並且叮囑，以後遇到檢查要及時加藥，「別人查的時候不合格就麻煩了」。

入檢測行業多年的賀強，對新京報透露：「現在談個業務，付款都是先付10%，給錢派人過去測，測完了出報告，人家看到合格了，才給尾款。 」

報導也指出，造假的不只陝西和山西業者，還有上海、南京等公司。

去年5月，河南商丘地區數百名兒童的鼻子流血，疑似與工廠排放氣體有關。雖然，當時工廠暫停了生產，但官方否認排污超標。陝西西安居民徐亮對大紀元表示：河南商丘孩子流鼻血，以及湖南長沙比亞迪孩子流鼻血事件，社交平台一直在刪帖。 官媒《陝西日報》要在西安市長安區密集區建印刷廠，完全無視周圍居民的生命健康，居民屢次反對無果。

【多名足壇高層落馬後 中國足協任命新主席】

過去一年的足壇反腐敗中，多名重量級人士中箭落馬。在16日召開的中國足球協會第十二屆會員代表大會上，新選出了一批足協新幹部。宋凱當選為中國足球協會主席，孫雯、袁永清、楊旭、許基仁當選為副主席。袁永清兼任祕書長。

中國足協前主席陳戌源，今年9月因收賄遭起訴。前中國男足國家隊總教練李鐵，今年8月也因貪腐被起訴。在中國國內聯賽球隊，砸重金簽下外國球星的熱潮過後，許多球隊陷入了困境，包含前冠軍球隊江蘇蘇寧在內，有幾支球隊宣告破產。

又有一本書籍「辱習」了嗎？ 一本9月出版的新書《崇禎：勤政的亡國君》，今天被下架。畫面中，網傳通知書顯示：「因印刷問題」停售此書。封面宣傳語「昏招連連步步錯，越是『勤政』越亡國」，讓人與當前政局產生聯想。

下架通知發出後，例如搜尋中國書籍專賣網當當網，已找不到這本書；京東購物中點選連結，出現「暫不支持購買」及「抱歉，該商品已下架」。

這本書作者，是歷史學者、明史專家陳梧桐。公開資料顯示，他曾任中央民族學院歷史系主任，今年5月31日在北京因病過世，享壽88歲。

本書介紹指出，作者「從財政、黨爭、軍事、用人等角度，帶領讀者看懂崇禎皇帝如何昏招迭出，走上亡國之路。…翻開本書，看懂崇禎皇帝如何一步步把自己逼上絕路」。

微博上有一些討論這本書被召回、出了什麼問題的發文。網友認為，這本書影射了當今的中共領導人習近平。調侃道「越說越像」、「封面有些文字不合理，印刷問題，有些人害怕，心虛」。

【知名女裝品牌多高管辭職 關近400家店】

A股上市公司高層密集辭職，近日又新增一家公司。由中國知名女星倪妮代言的A股女裝品牌「日播時尚」，傳出董事長等8人集體辭職的消息。 近五年品牌營收呈下滑趨勢，關閉近400家門店。

10月13日晚，日播時尚發布關於資產重組進展的公告，擬透過資產置換和發行股份的方式，購買上海錦源晟新能源材料有限公司（簡稱「錦源晟」）100%的股權，並向特定投資者發行股份募集配對資金。

近日，日播時尚的副總經理、董事會祕書提出書面辭職報告。 就在前不久，公司「董監高」人員發生較大調整，包括董事長王衛東、監事會主席孫進等7名公司高層集體提出離職。

公開資料顯示，日播時尚旗下品牌「播broadcast」創立於1999年，是中國早期原創性的都會女裝品牌之一，至今已有逾20年的營運歷史。 根據最新財報，日播時尚旗下有都會女裝品牌「播broadcast」、童裝品牌「播broadcute」等品牌。 截至2023年6月30日，「播broadcast」共有實體店面676家。

在近幾年財報中，多次提到的「中國經濟下行壓力增大」、「服飾零售業整體較低迷」、「直播對線下終端銷售的衝擊」等困境 ，而這也是中國整個服裝產業，面臨的普遍問題。

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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