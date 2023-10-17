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（中央社記者李先鳳台東縣17日電）台東縣政府今天公告劃設「關山鎮梓園有機農業促進區」，逾百名農友響應，可享國有地租約優惠及提高農機個人補助，為宜花東首座有機農業促進區，面積約182公頃為全台最大。

台東縣政府發布訊息表示，整合關山鎮梓園碾米工廠轄下5個產銷班、逾百名農友共同響應有機耕作，一舉成為全台面積最大的有機農業促進區，未來共同推廣台東有機農業。

台東縣長饒慶鈴致詞指出，有機農業耕作與生產非常不容易，欽佩梓園碾米工廠老闆的堅持，才能有今天的成績。推動台東有機農業發展，經過這幾年努力，台東縣有機驗證面積1328公頃，友善耕作面積1139公頃，共2467公頃，位居全台第3。

饒慶鈴說，為了推動台東有機農業與國際更多交流，今年9月初更加入國際間最重要的有機推動組織─國際有機運動促進會（簡稱IFOAM）及亞洲地方政府有機農業促進會（簡稱ALGOA）。

台東縣農業處長許家豪表示，台東有機農業生產以小農為大宗，最常遇到的問題就是鄰田污染，成立有機農業促進區後，不僅解決鄰田污染問題，同時擴大生產區域規模，有助於計畫性生產及未來銷售規劃，利於推動產業六級化。此外有機農業促進區結合地方共識，對於農村再生、吸引青年農民返鄉及增加就業機會均有助益。

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農業處說明，梓園有機農業促進區劃設不易，期間因大面積投入有機農業生產，台灣早期水稻主要害蟲黑椿象大量繁衍，因有機田區不能使用化學藥劑防治，使得產量銳減。經縣府專案核准稻田燃燒稻草，打破稻黑椿象的繁殖循環，同時在農業部台東區農改場攜手中興大學，找出可使黑椿象感染後死亡的真菌「黑殭菌YCC604」以及天敵黑卵蜂。

農業處指出，多方防治下，有機稻田的產量逐步恢復正常，讓農民有信心持續有機耕作之路，才有今日共識劃設東部首座有機農業促進區，不僅是台東有機農業往前邁進的重要里程碑，後續將持續推動，守護台東的優質環境。（編輯：郭諭儒）1121017