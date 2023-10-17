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（中央社記者謝方娪台北17日電）金管會今天揭露，今年度股東常會共有2092家上市櫃及興櫃公司使用電子投票，電子投票出席比率為60.51%，創近5年次高，僅次於2021年的62.7%。

為落實股東行動主義並持續提升公司治理，金管會要求全體上市櫃公司自2018年1月1日起，應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一，並於今年1月1日起正式將適用範圍擴大至全體興櫃公司。

金管會今天公布，今年度股東常會共有2092家上市櫃及興櫃公司使用電子投票，電子投票出席比率為60.51%，相比2022年的59.74%，年增0.77個百分點。

今年電子投票總筆數為1314萬筆，總股數達3835億股，分別年增25.2%及6.41%。

金管會同步揭露，國內外專業機構法人今年使用電子投票股數占總持股數比率達94.34%，較2022年的94.12%年增0.22個百分點。

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其中，證券商、期貨商及銀行業使用電子投票股數比率分別為91.62%、99.35%及96.74%，均較2022年提高，僅保險業自2022年的99.35%，略下滑1.05個百分點至98.3%。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會表示，金管會已督導集保結算所，持續鼓勵投資人使用電子投票參與股東會，以落實股東行動主義，目前整體市場平均電子投票率及電子投票筆數呈現上升。（編輯：張良知）1121017