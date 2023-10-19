国际原子能机构（IAEA）牵头的一个团队星期四在日本东京电力福岛第一核电站周边海域对8月开始向海中排放处理过的放射性废水进行首次海洋采样，寻求评估“排海”后对包括鱼类在内的环境影响。中国和其他一些国家的科学家参与了这次采样。中国敦促国际原子能机构尽快建立一个长期有效的国际监测安排，确保利益攸关方的参与，承担起严格监督的责任。

联合国核监督机构的这项采样工作是自今年8月日本把经过处理过的福岛核电站废水向大海排放以来的首次研究。日本的排海引起了当地渔民的批评，并促使中国因食品安全担忧而禁止从日本进口所有海产品。

来自中国、韩国和加拿大的科学家在久之滨港（Hisanohama）观察了从船上新鲜运送的鱼类样本的收集情况。久之滨港位于在2011年地震和海啸中被摧毁福岛核电站厂以南约50公里处。

国际原子能机构表示，他们将向日本、中国、韩国和加拿大等十几个参与的实验室发送相同的样本，以进行放射性比较和分析并进行评估。这次采集的鱼类样本，还将与去年采集的样本进行比对，以确定是否出现变化。

“日本政府要求我们这样做，他们希望我们这样做的原因之一是试图增强人们对日本提供的数据的信心，”负责监督这项调查的国际原子能机构的放射学科学家保罗·麦金尼蒂说。

他还表示，一些国际原子能机构成员国对此表示怀疑，但没有透露是哪些国家。

中国强烈批评国际原子能机构对日本排海决定的支持，但是中国仍然派科学家参与这次采样工作。中国外交部发言人毛宁星期四（10月19日）重申，中国坚决反对日本福岛核污染水排海的立场是一贯、明确的。

她说，“日本启动核污染水排海已近两个月，国际社会要求尽快建立一个长期有效的国际监测安排，并确保日本周边邻国等利益攸关方的切实参与。我们认为国际原子能机构应为此发挥应有的建设性作用，承担起对日方严格监督的责任。”

2011年的地震和海啸灾难发生后，超过100万吨水（足以填满500个奥运会规模的游泳池）因与反应堆燃料棒接触而受到污染。

东京电力表示，在排放之前，水会被过滤以去除同位素，只留下氚。氚是一种难以分离的氢放射性同位素。被污染的核废水也会被稀释，直到氚含量低于监管限值。

福岛第一核电站的处理系统（ALPS）无法从福岛第一核电站的废水中去除氚，因此预计在靠近排放点的位置，氚的含量可能会小幅上升，但放射性水平预计与之前测量的水平相似。麦金尼蒂预计，在该地区海域捕获的鱼类的辐射水平不会出现任何上升。

氚被认为相对无害，因为它的辐射能量不足以穿透人体皮肤。然而，美国的科普杂志《科学美国人》2014年的一篇文章称，当摄入的浓度高于释放水中的浓度时，可能会增加患癌症的风险。

福岛第一核电站于8月24日开始向海中排放废水。处理过的核废水的排海预计将持续数十年，核废水的排海遭到了渔业组织和包括韩国在内的邻国的强烈反对和抗议。

中国在日本排海当天立即禁止所有水产品的进口，严重伤害了日本海产品生产商、加工商和出口商，俄罗斯最近也加入了贸易限制行列。

国际原子能机构对废水排放的安全性进行了审查，并于7月份得出结论，如果按计划进行，对环境、海洋生物和人类健康的影响，可以忽略不计。

麦金尼蒂说，国际原子能机构的采样选择了六种鱼类——橄榄鲽鱼、赤鲷、红翅鲀、日本竹荚鱼、银鱼和蠕虫河豚鱼。这些鱼类经常活动在某些区域，比其他物种具有更高的放射性水平。

样本采集小组包括来自国际原子能机构摩纳哥海洋环境实验室的两名工作人员，以及来自中国、韩国和加拿大实验室的专家。

周四捕获鱼类的样本将被运往东京附近千叶的渔业机构实验室，原子能机构小组将于周五在那里对采样进行分析。

取样工作之后将由一个独立的国际原子能机构工作组负责审查经过处理的放射性水的安全性。

(本文依据了美联社和路透社的报道)