以色列军队正在准备对加沙地带发起地面攻击，争取彻底摧毁哈马斯。从10月7日哈马斯对以色列发动残暴袭击现在，以色列各界人士显得空前团结，同仇敌忾，共赴国难。由以色列国防军后备部队的男女创办的“武装的兄弟姊妹”(Brothers and Sisters in Arms)组织就是一个很好的例子。

这个组织一直是对极右联盟政府所推动的司法改革方案最坚决反对的团体之一。他们从今年1月成立以来就积极组织大型抗议示威、封锁道路、甚至在以色列议会外挂上庞大标语。他们还呼吁后备军人支持他们的抗争，签署声明中所列出的拒绝为破坏民主法治的政府服役，表明只有在司法改革计划停止进行时，他们才会重回志愿服役行列。

然而当10月7日哈马斯对以色列进行飞弹攻击后，“武装的兄弟姊妹”组织的领导人马上正式宣布，立即停止所有抗议活动。他们号召预备役军人挺身而出，保卫国家。这些先前被以色列右派政界人士谴责为“无政府主义者”和“叛徒”的退伍军人当天马上动员，把政治放在一边，协助以色列国防军，帮助以色列平民从加沙周边社区大规模撤离。

以色列启动“铁剑之战”(Swirds if Iron)反击哈马斯的当天正好是安息日，没有火车或巴士可支援动员将士兵运送到南部。因此，「武装兄弟姊妹」志工立即利用他们既有的健全联络系统，动员成员和车辆，将全国各地的士兵运送到他们的军事基地。随后，军队也让这些志愿军进入前线，营救边境沿线的平民。许多成员集体出发前往以色列南部，并在加沙以东约 15 英里的拜特卡马（Beit Kama）设立了临时指挥所。先前用于司改抗议的基础设施迅速被改装为协助国防的安全部队，并向哈马斯攻击事件的幸存者和家属提供援助。

除了南部的救援行动，该组织当天也马上全面改变方向，将组织的名称改为“以色列的兄弟姊妹”(Brothers and Sisters for Israel)，迅速动员，将他们的政治组织转变为一个非政治性的100％志愿组织，以原有的组织结构优势转型，在特拉维夫的展览中心园区成立“民间支援作战室”(Civilian Assistance War Room)，设立指挥中心和专门的物流中心，在全国数万名志工的协调下帮助士兵、支援受害者家属、以及来自南部撤离的家庭所需。

他们努力为流离失所的家庭提供住房解决方案，并与高科技业志愿人士合作，利用先进科技资源协助国防军安全部门及情报单位寻找人质。他们同时已建立了一个支持联络网来帮助罹难者、失踪者或被绑架者的家属。此外他们也组成由志工提供的交通运送系统，透过媒体群组联系，很多志工加入运载行列，为预备役士兵及其家属的提供交通所需。

10月12日，美国国务卿安东尼·布林肯在以色列拜访期间曾经参观了这个设在特拉维夫展览园区的支援中心，表达他对这个倡议的支持。他后来发推文说“我有机会参观特拉维夫为哈马斯恐怖攻击受害者设立的捐赠中心。以色列人民的团结鼓舞了我们。美国将永远站在以色列一边。”

负责接待媒体且带领记者导览营运总部的盖斯博士(Dr. Nir Gess)说：“基本上，这个行动是（哈马斯）事件发生的同一天就启动。基本上是把来自不同专业领域、地方和背景的许多志愿者集结在一起。每个人都觉得他们想贡献。”盖斯本身在非洲有多年的经营NGO和慈善机构经验，目前是马拉威共和国驻以色列的荣誉领事。他认为自己有责任为这个国家出一分力。

根据盖斯的解说，这个“民间支援作战室”的一切的营运都是善心人士提供，包括会议中心的场地、食物、清洁管理都是来自捐赠。它汇聚了来自不同背景的志愿者，他们都渴望为社会尽一份心力。在被访现场他说放眼看一下周遭他就认得出至少有5或6位成功的商业人士，跟在场其他人一样当志工。

另外记者看到一群因为都身穿同样天空蓝T-Shirt而特别突显的志工，他们是来自东非厄立特里亚(Eritrea)的难民，他们说他们在以色列求庇护已经10多年，虽然仍然没有公民身份，但他们了解哈马斯的恐怖，所以他们要跟以色列站在一起，他们的难民组织每天有人志愿轮流来帮忙清扫场地，他们的妇女每天准备300份餐点给指挥中心。

这个“民间支援作战室”的物流管理和指挥中心(Command Center)设在平常用来举办专业与讲座的会议中心，一眼望去会议中心的庭院、前厅、各间会议室，处处可见的是胸前贴有姓名标签的志工，有些人穿梭不同会议室交换资讯、很多人埋头于笔记本电脑，整个景像就如同是一场充满活力的学术交流会议。

但其实这是一个非常有组织的非常时期民间指挥中心。一间间的会议室分为不同部门，有专门负责采购分发医疗资源单位、有物流管理单位、有处理金钱捐赠的银行业务单位、有网路与科技单位支援寻找人质等，领导各单位的很多人都是在这些领域的专业、甚至是很多企业界的主管。

离这个指挥中心不远的是临时动员组织将园区内最大规模的会议大楼改成庞大的捐赠物品收集仓库与分发中心。在那边记者看到摆满各种捐赠品分门别类、放置不同区块，包括食品、饮料、鞋子、基本生活用品、婴儿推车座椅等。也有士兵用品专区，提供任何士兵所需，从床垫、手套、夹克到鞋子等。同时上百名志工正在忙碌负责接收、整理、归类、装箱和准备递送，整个配送中心俨然是一个大型企业的物流中心。

从这个“民间支援作战室“的规模与动力，记者看到了令人感动的奉献精神以及以色列人的韧性。原本因政治立场分歧而分裂的以色列社会，因创伤和危机而团结。“以色列的兄弟姊妹”组织的转变及它所产生的回响，体现了以色列人在面对逆境时的团结、集体行动和适应能力。