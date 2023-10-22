遠離城市光污染 巴西天文旅遊帶你看星雲

【新唐人北京時間2023年10月23日訊】遠離城市光污染的一所巴西公園正在成為觀星愛好者的青睞之。在天文學家的指導下觀測星空，還能享受特色晚餐。帶您一起去體驗天文旅遊。

瓦隆戈天文台座落在巴西里約熱內盧的一座小山上，建於 19 世紀末。里約聯邦大學天文學家介紹說：「20世紀初時，人們從里約熱內盧市中心就可以看到銀河系和麥哲倫星雲。」 但是，由於光污染，現在已經不可能了，尤其是在市中心。光污染地圖顯示，所有大城市都被光害所淹沒。

但是里約州的德森加諾州立公園倖免於此，為天文探索提供了良好的觀測場所。在這位於里約熱內盧以北 200 公里牛群遍地的鄉村，能看到最暗的天空，是天文學愛好者青睞之地。

附近的聖瑪麗亞 馬達萊納小城，距離德森加諾山脈和公園 10 公里，擁有 1萬居民，被稱為「星光之城」。為了觀看到最清晰的星雲，許多遊客入住當地酒店，也有的入住民宿。

天文學家博爾戈和安娜•莫斯托維奇(Anna Mostovic) 的觀星晚餐倍受歡迎，安娜正在家中招待前來觀賞星空的45位遊客，並提供特色晚餐，每位50 美元。

在天文學家的指導下，觀光客使用智能手機就能拍攝到大、小麥哲倫星雲，這是在南緯地區可見的兩個星系。

遊客雷納塔‧豐塔納（Renata Fontana）：「這太不可思議了。我不知道手機可以拍出這麼棒的照片，能夠拍到這麼多的星星。」

安娜在大學學習的旅遊業知識也為她提供了豐富的經驗。自 2022 年以來，博爾戈和安娜一直在舉辦「星空晚餐」，他們正在規劃即將到來的夏季日程。

新唐人電視台記者李清怡、王嬿喬綜合報導

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