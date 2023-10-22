網傳影片驚現活摘鏡頭：摘腎臟不打麻藥

【新唐人北京時間2023年10月24日訊】活摘器官是這個星球上前所未有的邪惡。今年8月，多段「緬甸割腰子」的電影視頻罕見流出，活摘的殘忍血腥令人無法直視，事件引發持續關注。

緬甸是一個軍閥割據的地方。位於緬甸東部邊境的妙瓦底被稱為人間地獄，電信詐騙、人口販賣等罪犯活動猖獗。當地詐騙園區KK園等均由中國人開設，被指是中共的勢力範圍。

今年9月，山東青年付易峰在2名武裝人員的保護下，到妙瓦底實地拍攝，但僅能拍攝KK園區的外圍。視頻顯示，KK園形同監獄，戒備森嚴。員工宿舍上有鐵欄杆，3米高的圍欄，上面還有3圈鐵絲網。裡面的人員很難逃脫。

付易峰拍攝了二個在建的園區。「山的那邊還有園區，但是沒有辦法過去。如果我們的車子出現在那個地方，會被武裝人員直接開槍掃射。」他說。

今年8月，在中國公映的反詐電影《孤注一擲》，影片中詐騙公司的地點就位於妙瓦底。影片取材自上萬例真實詐騙案件，該部電影於2021年6月官宣陣容，9月在澳門殺青。但直到2年多後才在中國大陸上映，令外界質疑內容經過多次審查。

巧合的是，在電影公映前夕，多段緬甸割腰子的視頻在網絡傳出。這些視頻讓人們窺見活摘的殘忍。

一段視頻顯示，受害人被用繩索綁在床上，穿白大褂的人強行從肋間摘取腎臟，器官立刻被裝箱取走，留下受害人還在喘息，傷口呼呼淌血等死。活摘器官全程有武裝分子持槍威懾，從著裝、配槍、肢體語言看，大概率是緬北。

另一段視頻中，受害人被按著綁在床上，拚命掙扎，在被切取腎臟時，受害人由於沒有打麻藥，拚命喊叫。

視頻中，現場有大量攝影器材，疑是某影片拍攝現場。該影片將活摘的場景如此直觀地呈現在鏡頭前，十分罕見。有網友爆料稱這是電影《孤注一擲》中（被刪除）的鏡頭，但記者對此無法確認。

追查國際負責人、曾在哈佛大學做醫學研究的汪志遠在接受大紀元採訪時分析表示，活摘器官的受害者主體是法輪功學員。東南亞詐騙集團、「緬甸摘腰子」這些東西都是中共玩的把戲，實際上是轉移人們對活摘法輪功學員器官這件事的注意。

2002年以後，中國器官移植手術數量井噴，但至今供體來源不明。追查國際經過十幾年的調查取證，認為中共大量活摘法輪功學員器官是國家群體滅絕犯罪，證據確鑿，鐵證如山。

近年來，美國、歐洲理事會、英國、西班牙、意大利、加拿大等多國已經立法，禁止本國公民接受非法器官移植手術，或對參與活摘器官販賣的人員實施制裁，或禁止器官移植旅遊等。

值得注意的是，在中共活摘器官的罪惡被全球聚焦的背景下，「緬甸割腰子」成為陸媒熱炒的話題。

據澎湃網轉發@國是直通車報導，在緬甸老街，搞錢才是一切的核心，把每一個偷渡客利用、壓榨到極致，為了錢沒有任何底線。實在榨不出錢的，會被送到一個稱作「司法部」的地方判決，賣器官還債。也有報導指，緬北「噶腰子」從技術層面來說無法實現，要聯繫蛇頭後在泰國進行。

緬甸亨利集團的二把手海波甚至在社交網絡平台上直播，稱「我割腰子從不打麻藥」，「你們就是一群豬仔，就是行走的人民幣。」他還特意強調，這些器官98%都是從中國人身上取出的，還囂張地說就連特種兵來了照樣割腰子。

網友表示，「就是豺狼也不會吃同類吧？」「簡直是令人髮指！」「生活在羅剎國的人們，生不如死。」

汪志遠認為，近年來東南亞大量地在做器官移植，估計是有中國（中共）的黑手、大陸這些醫生在技術上支援他們，在那裡賺錢。

「不打麻藥是真實存在的」

對於如此鮮活、恐怖的活摘畫面曝光，汪志遠認為，網傳視頻中不是一個手術床，做手術的人穿著一般的工作服，站在那個位置上取器官，就很難操作，「有些可能就是那樣簡陋的情況」。

他介紹說，腎臟的切取和移植，從手術操作方面來講是最簡單的，也是做得最多的。「因為腎臟掛在腹腔後面，靠著兩邊的大血管，就是腹主動脈、腹主靜脈上面，只要把這兩個血管切了，然後把尿管切了，就拿下來了。但是腎臟的配型要求比較高，排斥反應是很嚴重的。」

汪志遠表示，從追查國際現在收到的證據來看，不打麻藥是真實存在的，因為他取的是活人的器官。

他解釋說，正常情況下，一個人如果因為車禍或者重症病搶救不過來，處於深昏迷狀態的，腦死亡沒有感覺了，所以就不需要打麻藥。

「但是你切的是活人、健康的正常的人，他當然是有疼痛感了，所以他就存在一個打麻藥的問題。全身麻醉對器官的功能有抑制作用，會影響器官存活率、功能恢復。不打麻藥怎麼辦呢？捆綁，還有砍斷四肢的筋。」

2022年7月25日，日本經濟評論家菅原潮先生向追查國際舉報，中共北京武警總醫院活摘法輪功學員的器官時，為了保障器官質量，讓器官處於鬆弛狀態，活摘器官前，砍斷人雙手雙腳的肌腱。

2016年9月，美國加州來自上海的美籍華人陸樹恆向追查國際舉報，他嫂子的姐姐（上海市普陀區醫院婦產科主任）曾親手操刀活摘，在上海武警醫院活摘法輪功學員器官時，不打麻藥活摘器官，因為手術中太慘烈她被嚇到做噩夢。

追查國際報告呈現活摘器官受害人生前證詞

今年7月，追查國際發布了一名法輪功學員被活摘器官的真實案例。

一名醫生指證，在解放軍哈爾濱211醫院的傳染科，長期有供體活人被帶來做活摘手術，手術後的屍體都是要求按照污染物處理的，密封消毒後直接火化，非常隱祕，方便銷毀證據。

2019年4月28日，這名醫生在清理活摘器官術後屍體的時候，發現一個人還活著，她只被摘取了一個腎臟，肝臟部位被切開，但沒有摘取。這個人受過酷刑，內臟的創傷太嚴重，可用的器官幾乎沒有了。

出於醫生的本能，這名醫生把受害人帶到儲存備用品的地下室，給她注射了葡萄糖和止痛藥等藥物，把傷口簡單縫了一下；聽她講述被迫害的遭遇，錄下了她的遺言證詞。第二天她安詳離世。

受害人叫張秀琴，是一名流離失所的法輪功學員，曾被非法判刑，2018年底再次被綁架。在看守所一個月後，警察把她帶到了一個地下室。這裡進進出出關押了幾十個人，受盡了各種虐待折磨。

這名醫生按照她的要求，將錄音等證據提交給了追查國際。追查國際經過2年多的努力，基本完成了案情的整理和分析。

汪志遠表示，這是迄今為止唯一一位被活摘器官的受害人的證詞，也是目前他們所知道的唯一一具保留下來了被活摘者的遺體。這也是目前全世界第一起能夠完整披露出來的活摘器官案件。

第一，這是受害人自己曝光的真相；

第二，事件2019年發生，離現在很近，這說明活摘器官不但存在，而且一直在做著，就沒停下來；

第三，張秀琴證詞裡提到，她是被全面體檢了以後，關在地下室，同時關的還有好多人，十幾個人，這些人來來往往的，這就是原來經常說的活人供體庫、死亡集中營。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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