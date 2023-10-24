福岛第一核电站运营商表示，第二批处理后的放射性废水排入大海的工作已按计划于周一（10月23日）结束，在日本执行自两个月前开始的排放以来的首次安全和监测任务的国际原子能机构（IAEA）官员表示没有观察到“任何问题”。

福岛第一核电站于8月24日开始向海中排放经过处理和稀释的放射性废水。运营商东京电力控股公司（TEPCO）表示，第二批7800吨处理水已完成排放，每日海水采样结果完全符合安全标准。

2011年3月11日发生的9级地震引发了大规模海啸，摧毁了该核电站的供电和冷却系统，导致三座反应堆熔毁并释放大量辐射。用于受损反应堆的高度污染的冷却水不断泄漏到建筑物地下室并与地下水混合。

处理后的废水预计将持续排放数十年。这一举措遭到了渔业组织和邻国的强烈反对，韩国已有数百人抗议。中国从释放开始之日起就禁止所有日本海鲜进口，严重影响了日本海鲜生产商、加工商和出口商。俄罗斯最近加入了中国，也对日本实施贸易限制。

“我想说，前两批排放进展顺利。没有观察到任何问题，”国际原子能机构副总干事、核安全与核安保部门负责人莉迪·埃弗拉德（Lydie Evrard）在东京新闻发布会上表示。她说，她周五访问了福岛第一核电站，亲眼进行观察。

埃弗拉德访问之前，国际原子能机构的另一个团队——包括来自中国、韩国和加拿大的科学家——执行了海洋采样任务。她说，该任务的所有参与者都表示他们的活动进展顺利。她没有透露中国科学家是否承认排放的安全性。

她说，自两年前开始审议以来，中国一直参与国际原子能机构安全工作组的工作，并参与了佐证活动。埃弗拉德表示，国际原子能机构了解中国的关切，并正在与中国当局进行接触。

日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）周一在政策演讲中再次呼吁中国立即解除对日本海鲜的进口禁令。

在10月16日至23日的访问期间，国际原子能机构采样小组从工厂附近收集了海水、沉积物和鱼类，并参观了东京附近的一个海洋实验室，该实验室为包括国际原子能机构在内的日本国内外机构制作鱼类样本进行辐射分析。

在埃弗拉德访问期间，国际原子能机构特别工作组和日本官员预计讨论正在进行的排放的安全性及其未来的任务计划，并预计在今年年底提交一份报告。她说，排放计划将根据过去两个月收集的新发现和数据进行更新。

根据对东京电力控股公司废水排放计划的两年审议，国际原子能机构于7月得出结论认为，如果按计划实施，排放对环境、海洋生物和人类健康的影响可以忽略不计。

日本政府和东京电力控股公司表示，排放是不可避免的，因为该工厂的废水储存罐明年将满。他们说，受损核电站产生的水经过处理后，放射性降低到安全水平，然后用大量海水稀释，使其比国际标准安全得多。

东京电力控股公司表示，计划在2024年3月底之前释放31200吨处理水，但由于核电站持续产生废水，这只会排空1000个水箱中的10个。

（本文依据了美联社的报道。）