由哈马斯突袭以色列引起的以哈战争现在已经进入第三周。与此同时,黎巴嫩的真主党也蠢蠢欲动与以色列不时交火,造成成千上万与黎巴嫩交界的以色列北部边境居民被迫迁离。根据特拉维夫大学国家安全研究所(INSS)公布的数字,以色列有1400人死亡,5132受伤,212被绑为人质,64城镇被迫疏散,超过10万人次紧急撤离家园。

面对这历史性的灾难和危机,以色列人展现了令人佩服的韧性与团结,不只是既有的各个民间慈善机构迅速动员,不同大小的临时志愿组织也因应而生,成千上万的义工和物资捐赠救援行动在全国各地蓬勃兴起,许多犹太国际组织与以色列民间企业也纷纷出钱出力、支援无家可归的家庭、伤亡者与被俘人质的家属等。

台湾的驻特拉维夫台北经济文化办事处(驻以色列代表处)也响应以色列国家紧急援助倡议。10月23日星期一早上,台湾驻以色列代表李雅萍带著成箱的援助和衣物抵达位处里雄莱锡安(Rishon LeZion)的Pitchon-Lev物流中心,并代表台湾政府捐赠7万美元急难救助款,将与社会福利组织Pitchon-Lev合作提供受难及撤离家庭所需的粮食、衣物、睡袋、日常用品、婴幼儿用品等紧急生活物资,展现“台湾能帮忙”(TAIWAN CAN HELP)不分族群、宗教及性别的友爱关怀精神。

Pitchon-Lev组织执行长Erli Cohen表示:“台北驻特拉维夫经济文化办事处在李雅萍女士的领导下,一直是Pitchon-Lev旅程和活动的合作伙伴,长期以来支持Pitchon-Lev的教育计划,提供人道主义援助,并参与众多旨在打破以色列贫困循环的联合活动。我们在以色列面临的斗争不仅仅是一场常规战争,而是一场人性之战反对非人道,正义反对非正义。台湾驻特拉维夫台北经济文化办事处与以色列坚定地站在一起,不仅符合人性和正义的价值观,也向那些失去信仰的人表明,人性仍然与我们同在。 透过世界两端的携手,我们不会失去希望。 我们将继续共同保护它。 我感谢代表团团长和她的团队对Pitchon-Lev和以色列国的坚定支持,特别是在这个充满挑战的时期。”

台湾驻以代表李雅萍则表示:“我非常自豪,台湾是最早向以色列表达声援的国家之一,并对以色列的损失表示哀悼。今天,我很荣幸代表台湾人民和政府,与Pitchon Lev合作,展现台湾精神可以帮助和帮助有需要的人,不分种族、宗教和性别。”

在接受美国之音采访时,台湾驻以色列代表李雅萍表示台湾爱心无国界,过去不论是在乌俄战争、土耳其震灾或近期的利比亚水灾,都可以在第一时间看到台湾救难队挺身而出。这次以色列遭逢史上最严重恐怖攻击,台湾与国际民主阵营,除了齐声谴责恐怖主义,对伤亡的平民致哀,也积极参与关怀以色列数万受难及撤离家庭的生计。这次驻以色列代表处与Pitchon-Lev急难救助计画,约有200户家庭1,000人受惠。

Pitchon-Lev的希伯来名字为“敞开心扉”之意, 是一个无党派的非营利组织,成立于1998年,每年帮助约16万人,不分性别、宗教、种族、背景或国籍。他们的使命是拯救贫穷、支持脆弱家庭的健康,以及促进青少年教育,打破以色列世代贫穷的循环。该组织与受益者保持直接联系,以适应当地环境和独特需求,服务遍及整个国家,是该地区最重要的社会福利组织之一。

Pitchon-Lev执行长柯恩(Eli Cohen)告诉美国之音:“我们与台湾代表处的合作关系真的令人惊叹。 在10月7日事发后,8日我收到的第一条讯息是有人问:‘你好吗?我能帮忙做点什么吗?’这是事发后, 第一个问我是否可以提供帮助,而这个人是台湾代表的丈夫,Jeff。这突显了驻以代表处、台湾人民和政府与我们组织之间的独特关系。”

台湾驻以代表处与Pitchon-Lev的合作始于1年半前,柯恩说:“当时他们来访问我们,做志工,实地考察我们的工作,并最终为我们的教育项目捐款。”今年5月代表李雅萍与代表处的员工也曾前往Pitchon-Lev担任社福义工,参与济贫活动,发放食品营养包及衣服等生活物资。执行长柯恩(Eli Cohen)当时表示,台湾驻以色列代表处是第一个参与该社福机构担任义工的外国使领馆,从未有外国使领馆参与现地物资发放的善行。

今年6月台湾驻以色列代表处与以色列艺术育成机构“设计领航站”(Design Terminal Bat Yam)合邀台湾原住民艺术家优席夫在特拉维夫南边的贝特雁(Bat Yam)市,以“爱无界”(Love: Without Borders)为名举办特展,展画作23幅,其中一副自画像的拍卖所得作为支持Pitchon-Lev机构的捐款。

根据柯恩的说明,台湾驻以色列代表的丈夫,Jeffrey Lee,是让Pitchon-Lev成为优席夫画作的受益组织的背后促成者。受访时Jeffrey Lee表示他是 “驻派以色列的外交人员配偶和伴侣”(Diplomatic Spouses and Partners of Israel or DSPI)协会的董事会成员之一。其他董事会成员包括英、美、德和比利时等四国,整个组织大概有200名会员,主要致力于协助外交人员配偶能快速融入驻地社会、发挥辅助功能、建立关系且回馈当地社会。

DSPI对于Pitchon-Lev的宗旨、理想与运作模式都相当肯定,因此选择支持他们。关于当前以色列的困境,由于Pitchon-Lev有不少员工被征召入伍,因此人员短缺,尤其是拆箱、打包和运送人员等。Jeffrey Lee说DSPI正在召览并协调他们的会员到Pitchon-Lev当志工。

柯恩在受访中指出战争爆发后他们收到了来自世界各地, 如伦敦、洛杉矶与迈阿密等地方的犹太人组织和以色列团体的捐赠物资。而且每天都有许多志工以各种方式协助,尤其是耶路撒冷国际基督徒使馆(ICEJ)每天派遣许多志工来提供协助。另外也有很多以色列大企业如清洁用品公司萨诺(Sano)和食品公司奥塞姆(Osem)等大公司的捐赠。

但台湾的驻以代表处是唯一向Pitchon-Lev伸出援手的外国使领馆,柯恩感谢台湾在以色列人民危难之际及时伸援,他说台湾的捐款将用来准备数千个食品包,向南部和北部50 个地点发送给战争受害者。这个台湾-以色列合作计画将同时照料犹太裔、阿拉伯裔、贝杜因族(Bedouin)及德鲁士人(Druze)等各族裔家庭。

除了与Pitchon-Lev 的合作,李雅萍也表示近期内也会有2个规划的捐赠。一个是以色列红大卫盾会(Magen David Adom),相当于以色列的红十字会,台湾的捐赠将为他们订制两辆行动急诊室救护车。因为以色列南部很多医疗站被炸毁,一般的救护车无法应付一些紧急医疗。另外就是跟以色列这边的朋友合作,协助南部Kibbutz后续的重建规划。

李雅萍代表受访时肯定Pitchon-Lev很有系统地做援助及执行力,并强调:“我们跟Pitchon-Lev其实是一个长期的合作。因为它是一个有动员力的组织。”