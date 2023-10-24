RTX (RTX-US) 周二 (24 日) 公布的上季獲利優於預期，其柯林斯航太業務的強勁表現抵消了引擎製造商普惠公司重大品質危機的影響。

該公司還批准一項 100 億美元的股票回購計畫，將透過短期和長期債務籌集資金。

這家航太巨頭股價在周二盤前上漲 8.1%。

RTX 於 7 月透露，它在粉末金屬中發現了微觀污染物，這些金屬用於製造引擎核心部分的高壓渦輪盤，這些污染物可能會導致引擎出現裂縫。

RTX 當時表示，200 台齒輪傳動渦輪風扇 (GTF) 引擎需要在 60 天內進行「加速檢查」，以修復每台有問題的引擎。然而兩個月後，它擴大了檢查範圍，並表示需要從飛機上取下多達 700 具引擎進行長時間的品質檢查。

財務長米切爾 (Neil Mitchill) 表示，該公司將列出該問題對其他引擎「受此影響最嚴重的型號」的影響，以及正在採取的措施。結論是，我們沒有看到顯著的財務或營運影響。」

RTX 子公司普惠公司 (Pratt and Whitney) 在財報中列舉因引擎召回和航空公司賠償而出現的 24.8 億美元營運虧損。

但 RTX 旗下負責商業售後服務的柯林斯航太部門獲利成長 22%，達到 9.03 億美元。

根據 LSEG 數據，RTX 第 3 季調整後整體獲利為每股 1.25 美元，超過華爾街預期的 1.21 美元。

調整後營收成長 12%，達到 189.5 億美元，高於分析師預期的 185.9 億美元。

雖然出現與 GTF 相關的損失，RTX 仍調升 2023 年的財測。預測自由現金流為 48 億美元，高於先前預測的 43 億美元。該公司目前預計銷售額從 675 億美元增至 685 億美元，調整後銷售額從 730 億美元增至 740 億美元。調整後每股獲利由之前預計的 4.95 至 5.05 美元調高至 4.98 至 5.02 美元。