澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）10月25号星期三将到白宫进行国事访问。澳大利亚是美国在印太地区的重要盟友，但阿尔巴尼斯访美前宣布将在11月4号到7号访问北京，引起各方关注澳洲的外交动向。

24号晚间阿尔巴尼斯和他的伴侣已先到白宫与拜登总统与第一夫人吉尔会面，交换礼品后共进晚餐。星期三中午阿尔巴尼斯将与拜登在白宫玫瑰园举办联合记者会，晚上拜登总统将在白宫南草坪设国宴款待。

白宫国安会24号下午召开背景简报会，不具名资深官员表示，本次美澳会谈重点将包括中东、乌克兰，以及印太地区，还有在太平洋岛国事务上进行合作。此前邻近澳大利亚的太平洋岛国索罗门群岛突然与台湾断交，与中国建交，并与中国进行安全事务合作，令美国与澳大利亚惊讶警惕。

美国与澳大利亚将在科技创新上加强合作，包括将宣布一项新的网际网络空间的合作项目；此外，拜登政府也欢迎已宣布的澳大利亚与微软公司在网络安全与人工智能上进行30亿美元的投资合作。本次两国也将签署一份新协议，让美国公司能从澳大利亚发射飞行器进入太空。

两国也将在应对气候变化合作，包括通过建设坚韧、可持续性而且安全的关键矿产供应链，来推进清洁能源的发展。

美澳也将通过在太平洋铺设海底电缆，以及海事基础建设，加强网络连结能力，借此来提供太平洋岛国“高速、安全、稳定的网络”。

两位领导人还要讨论加强美澳国防合作，包括与日本进行三方合作，同时持续推进“澳英美三方安全伙伴关系”（AUKUS），由英国与美国协助澳大利亚打造核动力潜艇。资深官员说，在会谈当中拜登总统“将向澳大利亚总理担保，美国将达成为澳大利亚提供核子动力潜艇能力的承诺，并且已经与国会密切沟通。”

阿尔巴尼斯也要访中? 白宫：理解

访美之前，阿尔巴尼斯宣布将于11月初访问中国，并会见中国国家主席习近平与国务院总理李强。对此白宫国安会战略沟通协调员约翰科比（John Kirby）在24号的白宫新闻简报会上表示，“完全支持并理解总理想要与习主席会面并前往北京”，因为“与中国人对话并保持沟通管道畅通非常重要”。科比说，美国自己也有包括布林肯国务卿（Anthony Blinken）、财政部长耶伦（Janet Yellen）、商务部长雷蒙多（Gina Raimondo），以及总统气候特使约翰克里（John Kerry）等官员已经造访北京，王毅本周也来访华盛顿，所以并不认为澳大利亚总理访问北京有何不妥。

科比说：“毫无疑问，与中国关系的挑战和机会，将会排上明天的议程。”在国安会背景简报会上，不具名官员表示，美澳领导人的每次会议“都会讨论中国的区域安全问题”，而阿尔巴尼斯可能会与拜登谈论想与中国改善关系，因为中澳关系已经紧张好一段时间，而拜登总统也会与他分享跟习近平相处的一些看法跟细节。