民主党籍的加州州长加文·纽森(Gavin Christopher Newsom)这个星期正在对中国进行为期一周的访问，足迹遍及香港、深圳、广州、上海、江苏和北京等城市。纽森这次中国之行的主要议题是气候变化、经贸发展和旅游等双边合作事宜。

星期二，纽森率团来到深圳巴士集团安托山巴士充电站，了解该市电动公交车的发展，并坐上比亚迪产的仰望U8新能源越野汽车，体验无人驾驶和“原地掉头”技术。“这是技术上的又一次飞跃...我简直不敢相信。我们必须把它引入美国，”纽森说。

尽管纽森的关注点是中国这个全球最大的污染国，这有望增强他在民主党内的声誉，但这也引发了共和党的反对，他们已经开始利用这次访问将纽森与中国政府联系在一起。

“纽森州长亲近中国共产党的努力是痴心妄想，”代表加利福尼亚州的国会众议员米歇尔·斯蒂尔（Michelle Steel）说。

其他共和党议员认为纽森与北京的接触可能构成国家安全威胁。纽森的访问重点“不是解决气候问题，而是把美国的能源和减排交给中共”，共和党众议员卡西·麦克莫里斯·罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers）说，她是众议院能源和商务委员会的主席。这将使中国“对我们的能源未来掌握更多控制权。”

一些民主党人支持纽森的外交努力。“这是完全适当的，”民主党众议员阿米·贝拉（Ami Bera）说，他是众议院外交事务委员会印度-太平洋小组的首席委员。“如果不与中国进行全球层面的气候变化合作，我们将无法解决气候变化问题。”

气候变化与经济合作

“哦，气候变化，非常不错！”洛杉矶的服装设计师Koke Wang在接受美国之音采访时表示他事先并不知道州长纽森出访，但现在知道他将就气候变化议题跟中国展开讨论，他表示赞同州长的做法。

石化产业曾经是加州最重要的产业之一，特别是大洛杉矶地区周围以及圣华金谷（San Joaquin Valley）的油田在二十世纪初的开采，石油曾经主宰了加州百年。但进入21世纪，加州转而以生产再生能源而出名，特别是太阳能、地热能和生物质能源电力生产，现在加州超过一半的电力来自可再生能源。

作为全美国人口最多的一个州，同时也是全国GDP占比最高的一州，加州除了清洁能源外，也希望能在气候变化的议题上取得领先的地位，特别是近年来加州饱受气候变化的影响，比如洛杉矶的极端热浪，或是野火所增加的风险。纽森州长自2019年上任之后，便推出了雄心勃勃的计划。2022年加州政府推出了零碳排放计划，目标是在2045年前加州要达到碳中和，这意味着必须减去当前90%的石化燃料消耗。为了达到这个目标，加州必须逐步淘汰传统汽车，并从2035年开始只销售电动汽车。

正是为了达到这些目标，纽森州长决定与全球最大的碳排放国，也是全球最大清洁能源的生产国与设备供应国，中国，达成更长远的合作。中国占全球二氧化碳排放量的30%，美国为13.5%，加州则不到1%。

“我喜欢纽森州长。我认为他做得很出色，我认为他去那里推动加利福尼亚的商业将会很好，”Johnny Eng在洛杉矶小东京接受美国之音采访时表示。“我是美国出生的华人，但我在中国生活了大约五年。我认为，如果有什么建议我可以给他，中国文化很重视关系。如果他做了什么事情，值得期待有一些回报，我认为现在可能是一个好时机。但如果他只是去宣传自己，他与中国或习近平没有真正的关系，那么要求任何恩惠或提出这个话题都可能会很困难。”

与人权议题保持距离

作为拜登总统连任竞选活动的支持者，针对这一次出访中国，纽森州长的团队已经在行前与白宫进行了协调。纽森表示，这次中国行他将只会提及经贸与观光的合作，以及在气候变化等议题上进行讨论。他不会提及任何可能损及双方微妙合作关系的敏感议题，包括中国政府对新疆与香港的人权压迫，或是对南中国海周边及台湾的扩张野心。

然而不少公民团体期待纽森可以对中国的人权议题发声，包括对中国关押64岁的美国公民林大卫(David Lin)牧师提出质疑。林大卫来自加州橙郡，他在中国展开基督教事工时被捕，并在2006年被当局定罪，关押至今。

“你知道吗？那是一个艰难的决定。我的意思是，政治必须细致谨慎地权衡，对吗？当然，我是说，我们可以对领导人面临的问题心怀同情，那些问题引发了激烈争论。而且，你知道的，更大的选择或更大的目标是与中国和解，并找出我们可以共同合作的地方，”游戏发行人Zac Gunnel在洛杉矶接受采访时表示。

纽森这次前往中国，一开始就明确划定了与敏感议题的界限。他的首站是香港，这个城市在2019年经历了反对《逃犯条例》引发的示威浪潮。香港政府采取强硬手段镇压了抗议，并在2020年颁布了《香港国安法》。在过去四年中，许多市民被起诉和监禁，当局对香港社会进行了政治体制和文化改革。对华援助协会（ChinaAid）的乔纳森·丁格勒（Jonathan Dingler）在接受采访时告诉美国之音，中国国内的人权和宗教迫害问题日益严重，尤其是维吾尔族人和藏族人正面临系统性的文化清洗。

然而对于人权议题，洛杉矶的民众仍期待纽森能以巧妙的的方式提及。XXX爱丽丝·唐（Alice Tang）在接受美国之音我们采访时表示：“这很难谈论，因为我们国家已经向中国提出了这个问题。从我们的角度来看，他们的确侵犯了人权犯下了暴行。但这是一个敏感的话题，你不想触碰，而他们也不希望我们谈论，实际上很多国家都不愿意向他们提出这个问题。但我认为纽森说出来是很重要的，因为所有人都有权利以他们希望的方式安全生活和表达自己。但他必须以谨慎的方式去做。我相信他可以，因为他有外交手腕和经验。所以我们拭目以待。”

民主党的明日之星

“他曾经是旧金山的市长，也担任了很长一段时间的州长。即使他们试图罢免他也失败了，因为我们是一个如此蓝色的州。我是说，加州并不完美，我们在解决问题方面也存在问题。但我认为纽森做得不错，”扎克·冈内尔(Zac Gunnel)表示。

出生于旧金山，曾在2004年至2011年之间担任过旧金山市长，现年56岁的加州州长加文·纽森，被视为民主党内的明日之星，极有可能角逐下一届的总统大选。虽然他已经对媒体表示，他会支持拜登2024年的总统大选，但他仍是目前呼声极高的总统擬參选人之一。然而他在加州州长任内仅在2019年出访过一次萨尔瓦多，一般认为他缺乏国际经验，这次中国行则是他第二次任内出国访问。

“我知道他和佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)都在国外旅行，因为他们认为自己有可能成为2028年的美国总统候选人。所以，你知道，无论他带来了什么解决方案，无论有什么工作之类的事情，那很棒。但对我来说，我不太相信会有什么非凡的结果，”冈内尔说。

纽森在2019年当选加州州长之后，也受过许多的抨击，特别是当时的口罩禁令下的管制措施。Leo在受访时表示：“当我想到他在COVID大流行期间拖累人权时，我无法想象他会这样做。我自己想，如果他不在乎加州人的权利，为什么他会关心中国人的权利呢？而且这是一个多年前与自己的竞选经理的妻子通奸的人。他多年前在摄像机前承认了这一点。当然，人可以改变和成长，但我没有看到他成长的证据，”他说。

尽管在执政上以及个人私生活方面收到过批评，但是纽森长期以来一直是一位代表民主党价值的政治领袖。Alice Tang相当肯定纽森州长：“他提倡包容性、平等权利，允许人们健康成长，帮助人们摆脱贫困。所有这些对于我们的社会合作和相互帮助都非常重要。这正是加利福尼亚引以自豪的做法。这是一项艰巨的工作，因为这是一个如此庞大的州，有着不同的人和不同的利益。但归根结底，我认为如果他继续提醒每个人我们都是紧密相连的，我们来到这个国家，有着同样的原因，那就是为了在美国生活，为了使我们自己、我们的孩子和我们的后代过上更美好的生活。”

纽森可能通往白宫的轨迹也引起了中国东道主的兴趣。“他是一个潜在的总统候选人，也许是2028年，谁知道呢，中国人并没有忽视这一点。中国官员将关注这个家伙。加文是个什么样的人？他是怎么一回事？他们想要了解，”前美国驻中国大使马克斯·鲍卡斯(Max Baucus)说。