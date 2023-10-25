2023年10月25日 星期三 下午5:46:03 [台北標準時間]

海德格

Paradox Interactive 與 Colossal Order 旗下城市建設遊戲系列新作《大都會：天際 2》（Cities: Skylines II），已經在 Steam 與微軟 Windows Store 發售。

你將化身為市長、城市規劃者與建造者，建造與管理自己的夢想之城，將其從小小的城鎮發展到世界級大都會。

在《大都會：天際 2》中，你可以建造更大更複雜的城市，地圖規模比前作大 5 倍。從交通、經濟、設施等掌控城市的方方面面，有豐富的道路規劃工具可以建造複雜的路網，規劃多樣化的城市街區，為市民提供龐大的公共交通與基礎設施，透過生產與貿易發展城市經濟。

你的選擇會對經濟和環境造成影響，但《大都會：天際 2》也有各種工具來應對城市面臨的挑戰、改善市民的生活。

每個市民都有自己獨特的生活：工作、住處、家庭等，給發展中的大都會帶來生氣的不只有市民，遊戲中投入更智慧的交通 AI、應用基於氣候的天氣模式，都讓城市顯得更真實。

《大都會：天際 2》主要特色

深度模擬：做出對城市有深遠影響的決策，遊戲有錯綜複雜的AI和經濟系統，因此玩家需要制定戰略，解決問題，應對變化、挑戰和機遇。

史詩級規模和無盡可能：克服一切阻礙，建設一個繁榮的大都會，在《Cities：Skylines II》中，可建造範圍橫跨地圖，直沖天際，最大程度實現玩家的理想城市。

有靈魂的城市：追蹤每個市民的生活，看他們經歷戀愛、失去、富貴和安樂，玩家的決策會決定其城市中市民的人生。

動態世界：選擇一張地圖，設置城市氣候和生物群系，這些自然力量會影響玩家城市的發展，玩家需要與加劇的污染、多變的天氣和季節性變化鬥爭。

《大都會：天際 2》Steam、Microsoft Store