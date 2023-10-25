「小便門」延燒海外 青啤稱涉事工廠只供內銷惹議

【新唐人北京時間2023年10月26日訊】大陸青島啤酒公司的「小便門」風波持續延燒海外，韓國與日本消費者也掀起抵制浪潮。青島啤酒緊急回應稱，涉事工廠的產品不出口，只能內銷，又引發大陸網友的不滿。

英國《衛報》報導，韓國消費者對青島啤酒的抵制浪潮迅速升溫，許多供應中式料理的餐廳試圖向進口商退貨，但均遭到拒絕。一位首爾中餐館的員工表示，顧客們已經開始要求提供青島啤酒以外的啤酒。

韓聯社也報導，「小便門」事件引發了韓國消費者對中國食品的不安情緒，青島啤酒的銷量已經出現下滑。

韓國某便利店連鎖公司A表示：「上週末（21日和22日）爭議出現後，銷售額較前週末下降了13.3%。」便利店B的銷售額也較前一週末下降了26.2%，與上月同期相比下降了43.5%。

青島啤酒韓國總進口代理商BK公司日前發表聲明，稱進口到韓國的青島啤酒未在涉事工廠內生產。民衆對中國食品安全問題的憂慮仍在上升，因此要緩解不安情緒並不容易。

有民眾表示，要把冰箱裡存放的青島啤酒全都拿去扔了，還質疑如果供應大陸本國民眾的內銷工廠也敢這麼做，出口工廠的安全與否更令人存疑。

韓國關稅廳24日公布的數據顯示，今年1月至9月，中國大陸啤酒的進口額為2728.5萬美元，占韓國啤酒進口總額的16.1%，而青島啤酒則是大陸啤酒的主要進口品牌。

在日本，青島啤酒對很多人來說是吃中華料理時的必備飲品。「小便門」也嚴重衝擊日本消費者信心。許多日本網友表示，他們將不再喝青島啤酒：「以後不會再喝青島啤酒」、「雖然我很喜歡青島啤酒，但我想這不是第一次發生」、「從某種意義上來說，青島啤酒其實就是被污染的水」。

在東京經營中華料理店的廣東省女老闆表示，已經連續兩天都沒有人點青島啤酒，儘管來自大陸的留學生依然常來店裡，可是看到客人避開自己國家的酒不喝，還是讓她很難過。

跟韓國一樣，日本當地的代理商也澄清該名工人排尿的地點是「第三工廠」，而生產出口到日本的青島啤酒是在「第一工廠」製作，所以日本的消費者可以放心。不過上述說法是否能挽回日本消費者，仍是未知數。

另外，青島啤酒對外宣稱「涉事工廠只供內銷」，也引發大陸網友的吐槽。

據陸媒報導，青島啤酒24日向日本代理商發函確認，銷往日本市場的產品並非來自三廠。 青島啤酒韓國代理商也聲明，青島啤酒總部確認出口、內銷啤酒的生產是分開的，涉事工廠產品只供內銷。

有網友跟評：「這消息讓國人情何以堪」「從來都是內外有別，合著內人就該喝」「倒楣的總是國人。真想罵人」「跟當年的毒奶粉事件國內奶企一樣的解釋！」

上述報導引發國人的不滿後，大陸網站紛紛刪文。

日前，一段據稱來自青島啤酒製作工廠的監視器畫面在網上瘋傳。監視器拍下了一名工人在製作啤酒的小麥原料倉內小便的整個過程，導致青島啤酒開盤一度暴跌7.5%，市值蒸發約83億人民幣。網友嘲諷這是「史上最貴的一泡尿」。

2021年，一名大陸男性裸露上身進入水槽中醃製泡菜的視頻曝光，也曾在韓國引發極大爭議。

（記者薛飛綜合報導/責任編輯：雲濤）

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