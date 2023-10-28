北京馬拉松賽在霧霾中舉行 被批「草菅人命」

【新唐人北京時間2023年10月29日訊】10月29日，北京霧霾嚴重，空氣質量指數達到重度污染，但是，北京馬拉松賽依舊照常舉行，有網友批評主辦方，「草菅人命吧？」

10月29日上午7時30分，2023貝殼北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽（北京站）在北京天安門廣場鳴槍起跑，3萬名來自世界各地的選手參加比賽。

根據美國駐中國大使館當天公布的監測數據，北京市空氣質量指數（AQI）超過221，屬於重度污染。

美國大使館數據顯示，AQI超過200（201-300），表明空氣質量對人非常不健康，建議有心臟或者肺部疾病的人、老人和小孩應該避免所有戶外活動。其他人也應該避免長期或沉重的負荷。

週日上午，中國國家氣象局也發布預警，稱北京及周邊地區能見度較低，空氣質量達到中度或重度污染，建議公眾戴口罩。

過去幾天，據中國國家氣象局預報，從10月24日開始，華北中南部、黃淮北部等地大氣擴散條件較差，部分地區有輕至中度霾，北京南部、天津、河北中部局地可達重度霾。

據路透社報導，根據瑞士空氣質量技術公司IQAir的數據，週日，北京是世界上污染最嚴重的第四大城市。但是，北京馬拉松賽跑者們沒有戴口罩。

報導說，十年前（2014年），北京的霧霾天氣與馬拉松賽和今天相似，當時，時任總理李克強宣稱要消除霧霾，許多馬拉松運動員都戴上了口罩進行防護。

也有網友說，「相當於『抽了一天的煙』？」，「這空氣，肺不要了」，「這鬼天還跑？主辦方草菅人命吧」，「奔跑吧淨化器」。

還有網友批評，前國務院總理李克強剛剛去世，不應該舉辦這樣的賽事，「治喪期間，不能延後嗎？」。

10月27日，中共國務院前總理李克強突然去世，引發各種質疑和猜測。

（記者李酈綜合報導）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/10/29/a103815124.html