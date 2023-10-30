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（中央社記者陳怡璇台北30日電）北市環保局打造全國首座「低碳綠能流廁車」，加裝可撓式太陽光電板，供電自發自用，每日可提供約2000人次如廁量能，1年可發電3600度、減少約1.8噸二氧化碳排放量。

北市環保局今天舉辦「全國首座低碳綠能流廁車亮相記者會」，表示為邁向2050淨零轉型，持續推廣分散式發電，示範各種創能儲能應用方式，盼以低碳綠能流廁車塑立城市如廁文化新里程碑。

環保局說，目前北市有9台流廁車可供租用，這次特別為其中1台流廁車加裝了可撓式太陽光電板系統，車頂貼有156片可撓式太陽能板，不管在勤務出動中或停放待命中都能獲取太陽能。

環保局表示，可撓式太陽光電板系統使流廁車具備創能、儲能功能，每小時最大可產生3.84千瓦發電量，所需電力能完全自給自足；而可撓式太陽光電板，有別於以往矽晶太陽能板的厚重，厚度僅0.3公分，每片重量約200公克，預計每年可發電3600度，相當於減少約1.8噸二氧化碳排放量。

環保局說，太陽能流廁車內部配置包括女廁3間蹲式馬桶廁間、男廁1間蹲式馬桶廁間、以及3個小便斗，每日可提供約2000人次如廁量能。

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環保局局長吳盛忠表示，創能、儲能、節能應用除了住商建築物外，更可應用在車輛上，除了減碳降污降噪之外，更可避免為了使用空調而怠速惰轉發電所造成的排氣及噪音污染。

環保局補充，流廁車出勤時，每台流廁車平均每小時最大約需要1度電，而太陽能流廁車備有容量5度電的鋰鐵電池外，每小時靠可撓式太陽光電板系統，也可提供約3到4度電，除自用外可再支援其他流廁車用電，也可提供民眾手機充電或其他用電需求。（編輯：方沛清）1121030