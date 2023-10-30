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（中央社記者蘇思云台北30日電）資策會產業情報研究所（MIC）今天表示，今年受到市況影響，預估全球5G手機出貨6.6億台，年成長4.5%，預估明年全球5G手機出貨將達7.8億台，年成長18.7%，5G手機滲透率將從今年59%成長到明年的68%。

資策會MIC今天起為期4天，舉行36th MIC FORUM Fall智匯研討會，今天探討議題涵括通訊產業，預測全球智慧型手機市場規模，並關注5G專網與6G發展最新動態。

資策會MIC預估，今年全球智慧型手機市場規模為11.2億台，創下10年新低，年減7%，不過庫存去化在今年第3季逐漸進入尾聲，蘋果、華為新機效應發酵，稍微提振市場信心。

展望2024年，MIC資深產業分析師廖彥宜表示，品牌端持續觀望市場需求，開案量保守，預估全球智慧型手機出貨約11.5億台，年成長3%，未來須持續觀察需求回暖與市場復甦狀況。

廖彥宜表示，2024年須留意品牌商因擔憂需求提振力道不足，拉單保守、審慎管理庫存水位，多會採取下短單、急單，建議相關業者提前因應，避免供應不及的缺料風險。

進一步觀測5G手機，資策會MIC預估，滲透率將從2023年59%成長至2024年68%。針對出貨狀況，2023年受到市況影響，預估全球5G手機出貨6.6億台，年成長4.5%，預估明年全球5G手機出貨將達7.8億台，年成長18.7%。

廖彥宜表示，隨著晶片商持續競爭中低階5G手機晶片市場，將帶動5G中低階手機出貨，另外，預期隨著更多品牌推出直連衛星功能手機，衛星連網在5G手機市場的滲透率將提升。

外界也關注5G企業專網的發展。資策會MIC觀察，在5G殺手級消費端應用出現之前，營運商與設備業者轉向不同行業對無線通訊基建的需求，可以發現企業專網成為重點小藍海。

資策會MIC產業顧問鄭兆倫分析，雖然今年全球行動專網部署成長趨緩，不過企業行動專網長尾市場已逐漸成形，除了原本有採用的製造業、海空港、能源等場景外，更多像是醫院、運動賽事、風電、建築、旅館等也成為行動專網的新興市場。

面對多樣化的營運現場與聯網需求，資策會MIC指出，如何評估與提供具最高成本效益的企業專網解決方案、規劃5G與Wi-Fi整合方案，是網通與系統整合商最大的挑戰。

資策會MIC提出3大挑戰與對策，首先，專網部署主要的障礙是與現場已有的網路整合，必然得由設備商提供端到端的整場混合網路解決方案；二，企業專網連結眾多生產設備與資訊系統，網通業者須連結在地化電信、IT解決方案業者，提供ICT一體化服務；三，企業行動專網建置成本大於傳統聯網方案，促成效益卻不易釐清，造成業者卻步。

鄭兆倫表示，可參考國際從企業專網促成的數位應用，為企業帶來的數位競爭力、敏捷性、資安、ESG（環境、社會和公司治理）等面向的貢獻，進行整體評估。（編輯：張均懋）1121030