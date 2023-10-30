李克強火化前夕 北京啓動空污預警並封路限行

【新唐人北京時間2023年10月31日訊】中共當局嚴防民間聚衆悼念前總理李克強。官方匆匆宣布遺體11月2日火化。而北京啓動恰好持續到11月2日的空氣污染黃色預警，並封路限行，引發猜測。

根據中共官媒新華社10月31日的報導，李克強的遺體在10月27日，即當局宣布死訊的當天就被運到北京，當局決定11月2日火化。

就李克強的正國級地位而言，這種處理可謂相當「快速」。外界輿論認爲，當局可能是防止「夜長夢多」。網上已經有中共黨員實名發表聲明，要求嚴查李克強的死因。

值得關注的是，就在10月29日晚，北京市發布重要提示：10月30日12時至11月2日24時，北京將發生一次PM2.5中度污染過程，因此啟動空氣重污染橙色預警。

北京市當局建議市民盡量減少出行。同時下令中小學、中等職業學校、幼兒園根據情況減少或停止戶外活動，工地、企業實施採取應急措施。

命令還包括，國一國二機動車，建築垃圾、渣土、砂石運輸車，本市國四柴油貨車自10月31日0時起停駛。

此外，10月30日，北京市多部門聯合發布「關於應對空氣重污染採取臨時交通管理措施的通告」，宣布自當日起，一旦空氣污染升級至紅色預警，將於每天3時至24時，實施國三及以上排放標準機動車單雙號限行；同時工作日7時至9時、17時至20時，禁止外省區市機動車在北京市五環路以內道路（含五環路）行駛。

該通告下發後，許多市民懷疑當局31日起將實施單雙號現行。當局回應稱，只在紅色預警情況下才啓動單雙號限行，目前只是橙色預警，只對土石方運輸車輛、貨運車輛等實施禁行。

此外，10月30日早上，北京交警宣布，因爲當天大霧影響，包括首環高速北京界、京津高速台湖至市界、京雄高速公議莊至市界等11條進出北京的高速路臨時封閉。當天北京公交集團也通告，共有39條公交綫路調整，其中29條雙向停駛，10條甩站繞行。

陸媒報導稱，華北一帶空氣污染嚴重，霧、霾天氣將持續到11月2日。

李克強火化日和北京空污預警時間的「巧合」，在X平臺（原推特）上引發網友議論：「這是要幹什麽？」「為了不讓人民悼念李克強，真是處心積慮啊！」「空氣污染盡然（竟然）可以人為控制，只有魔鬼可以做到！」

根據網絡消息，全國數十個城市出現悼念李克強的獻花或遺像，但大部分規模較小。而李克強在安徽定遠的祖屋、在安徽合肥的故居以及他工作過的河南鄭州，悼念規模較大，都出現大片花海和悼念人流。其中合肥紅星路80號的李克強故居周邊，鮮花不斷向上堆疊，花海已經變成「花山」。地方當局雖然沒有阻止民衆祭奠，但派出大批官方人員「維持秩序」，監控和恐嚇意味明顯。

許多時評人士指出，李克強在位時只是説了幾句實話，也沒有做什麽實事，許多民衆悼念他，只是藉機表達對中共現當局的不滿。

據李克強的北大校友、旅澳法學家袁紅冰透露，在六四問題上，李克強堅決支持中共戒嚴與屠殺。

而大紀元時事評論員李正宽指出，在鎮壓港人、落實所謂「港版國安法」的問題上，儘管李克強「用中指投票」，似乎展示出某種不情願的姿態，但最終的結果仍然是他的黨性主導了他的選擇。

（記者周歸航綜合報導/責任編輯：林清）

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