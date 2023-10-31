美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）周一（10月30日）与访美的尼泊尔外交部长纳拉扬·普拉卡什·萨乌德（Narayan Prakash Saud）会谈，双方强调美尼伙伴关系的强大，并讨论了美国国际开发金融公司（DFC）在尼泊尔扩大投资的计划。

美国国务院会后说明，布林肯和萨乌德在华盛顿会晤，他们强调通过美国的“世纪挑战集团”（MCC）项目提供5亿美元，协助尼泊尔建设基础设施、提高供电能力，并支持跨境电力贸易。布林肯和萨乌德还赞扬美国和平队志愿人员在尼泊尔服务逾60年的伙伴关系。

此外，布林肯和萨乌德也讨论美国国际开发金融公司（DFC）在尼泊尔扩大投资的计划，包括向尼泊尔银行提供1.25亿美元的新贷款，以支援中小企业。布林肯哀悼在10月7日哈马斯袭击中丧生的尼泊尔学生，并关切仍然失踪的比平·乔希（Bipin Joshi）。

尼泊尔驻美大使馆表示，双方就共同关心议题交换意见，也讨论了区域和国际问题，“双方对尼泊尔和美国双边关系现状表示满意，同时重申扩大和深化各共同利益领域合作的承诺”。

大使馆指出，萨乌德在会中强调了尼泊尔的发展优先事项，呼吁美国在贸易和投资、市场准入、粮食安全和信息技术领域等领域加大支持力度，并盼美国重新授权并扩大和尼泊尔的贸易优惠计划（NTPP）和普惠制关税措施。萨乌德也对美国政府对尼泊尔社会经济发展的支持表达感谢。

萨乌德外长自10月29日起正式访问美国，预计于11月5日返回尼泊尔。

尼泊尔英文媒体Khabarhub报道，这是尼泊尔外长自2018年以来首次对美国的正式访问，是一重大事件。萨乌德也已邀请布林肯未来访问尼泊尔。

根据尼泊尔外交部，访问期间，萨乌德除了会晤国务卿，也将和美国国际开发署（USAID）署长萨曼莎·鲍尔（Samantha Power）、对外援助机构“世纪挑战集团”首席执行官爱丽丝·奥尔布赖特（Alice P. Albright）及美国政府其他高级官员会晤，也将与美国国会尼泊尔小组主席、众议员迈克·凯里（Mike Carey）会面。

萨乌德此次访美是在尼泊尔总理普什帕·卡马尔·达哈尔·普拉昌达（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）访问中国后一个月进行的。普拉昌达上月访华，虽签署了十余项合作文件，但双方没有讨论或宣布任何关于“一带一路”倡议的新协议。

尼泊尔于2017年决定参加“一带一路”倡议，相关项目至今进展缓慢，乏善可陈。人们原本预期两国会签署倡议下的项目实施计划协议，但期望落空，尤其是得不到更多的投资。

今年是中国提出“一带一路”倡议十周年，该倡议为部分国家带来基建效益的同时，也产生贪腐、债务和经济依赖等争议，可持续性遭到质疑。美国总统乔·拜登（Joe Biden）10月25日表示，这项倡议对于大多数参与的国家而言，已经成为债务枷锁。

为了对抗“一带一路”的基础设施倡议，美国正与七国集团（G7）的伙伴合作，为发展中国家所需的基础设施提供资金，计划将在五年内筹集6000亿美元。