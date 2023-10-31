2023年10月31日 星期二 上午1:05:31 [台北標準時間]

亞小安

由 Ubisoft 旗下曾開發《全境封鎖》系列的 Massive 開發的新作《阿凡達 潘朵拉邊境》即將於 12 月 7 日上市，受到 Ubisoft 邀請，4Gamers 這次提前體驗了遊戲的部分內容，下面就來談談本次遊玩的內容與感想。

《阿凡達：潘朵拉邊境》的時間點是在電影第二集《阿凡達：水之道》之前，在本作中，玩家扮演的納美人和其他年輕的納美人被名為資源發展局的人類軍事企業所綁架，隨後把你們訓練成能夠達成「大使計畫」的工具。 他們的計畫因為哈利路亞山脈之戰而被迫終止，而緊急冰凍程序迫使你陷入沉眠……

15 年後你醒來，獲得自由新生，卻覺得自己對於故鄉是個局外人。在資源發展局捲土重來，繼續貪婪地破壞土地時，你有辦法重新與你們部族失去的傳統恢復連結、讓大自然復原，並團結迥然不同的部族共創美好未來。

強大的世界塑造

本作為第一人稱遊玩，本次一共有三段主要內容，第一段是簡單的收集任務，收集「紅樹巢蜜」並繳回給NPC，第二個則是攀登至山頂，馴服自己的飛行坐騎「伊卡蘭」，第三則是對人類資源發展局的空中裝置發起攻擊，最後還要攻擊一座滿是守衛的哨站。

第一段和第二段的任務本身其實是很常見的任務類型，不過可以看出 Massive 表現出了他們最擅長的功夫「營造氛圍」，特別是在造景與音樂的部分，打造出了一個絕美的潘朵拉星球，3A 等級的畫面配上阿凡達的各種奇幻動植物，和壯闊的音樂，的確相當帶感。

在環境的設計上，有些植物是可摘取的，為了配合其世界觀，還得遵照伊娃的指示玩個小遊戲，但也有些帶有傷害性，同時這些植物也會受到日夜、火、電等影響，另外也可能被污染。

隨著玩家的探索，「獵人百科」也會越來越完整，讓你對整個潘朵拉星越來越瞭解。

在角色部分，角色可以裝備四種武器，這次的體驗中裝備了重弓、長弓、步槍和彈射杖，另外也有各部位的裝備以及技能樹。技能樹共有求生者、戰士、獵人、騎手、造物者五個大項的天賦。

阿凡達的 HP 設計也與很多遊戲不同，受傷時會自動回血，但是每回復一些，就會消耗 SP，SP 耗盡後就不會自動回血，而 SP 本身則可以靠進食來回復。

不過在此之外，我方操作的角色有個「納美感應」，納美感應可以說是遊戲中重要的指示，不管是任務目標、可採集的樹果、隔牆的敵人等，都可以開啟納美感應來看到。

不過除非距離很近，納美感應就只能看到一個模糊的影像，而且沒有遠近感，因此要說真的非常好用嗎？可能還是得要跟伊娃有點共鳴才行。

最後就是戰鬥的部分，也是本作的重點。

本作有空戰跟陸戰兩個部分，空戰面對了資源管理局的旋翼機，基本屬於第一人稱射擊的玩法。而路面戰鬥就很類似於《刺客教條》等一眾潛行類遊戲的概念。然而，又和大家過去理解的逆蹤遊戲略有不同。

在這次攻進哨站中，敵人分為普通人類以及機甲兵，只要驚動一隻就會讓附近所有敵人進入警戒與搜索狀態。我方可以用弓箭遠程就撂倒人類，要摸過去近戰攻擊也行。

不過對上機甲兵就比較麻煩，雖然自帶回血能力，但如果是想拿著步槍當藍波從門口一路殺進去就不太現實，因為我方被打到也是相當痛，特別是機甲的機槍，只要幾秒就可以要了你的命。

機甲兵雖然背後有兩個弱點的能源罐，但是只有重弓的擴散攻擊「有機會」一次打掉兩個能源罐而把機甲秒掉，其他無論用長弓、步槍射擊，或是嘗試從背後近戰把人從機甲裡拉出來，都會觸發整個區域的警戒。

幸好有些地形機甲到不了，而且敵人 AI 不算太強，加上納美人手上還有一個神武器「彈射杖」，這個彈射杖可以射出多種彈藥，其中一個就是地雷，而地雷可以秒殺機甲，因此整個潛行過程，玩起來會和其他遊戲的感受略有不同。

整體來說，這次《阿凡達：潘朵拉邊境》的確營造了一個，以電影改編的遊戲來說的確是大型製作，不過能不能脫離傳統世界的開放性玩法，還得等更多遊戲內容出來才會知道。

《阿凡達：潘朵拉邊境》將於 2023 年 12 月 7 日在 PS5、Xbox Series X|S 和 PC 上發售。